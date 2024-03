Abu Dhabi : la capitale du capital termine l'année 2023 avec l'ADGM comme PFI à la croissance la plus rapide de la région





ABU DHABI, Émirats arabes unis, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Global Market (ADGM), a déclaré que 2023 était une année de succès pour la place financière internationale de la capitale des Émirats arabes unis, soulignant sa performance en tant que centre financier à la croissance la plus rapide de la région pendant deux années consécutives, ainsi que l'ascension d'Abu Dhabi en tant que centre financier mondialement reconnu.

L'ADGM a démarré en trombe l'année 2023, s'appuyant sur la croissance significative enregistrée en 2022 et sur des perspectives positives pour l'année à venir. Cela a été souligné par les chiffres de croissance trimestriels et semestriels de 2023 sur tous les aspects.

Le capital financier le plus solide de la région

Le secteur de la gestion d'actifs d'ADGM a commencé fort en 2023 et a terminé encore plus fort, alors qu'il a continué de connaître un afflux sans précédent de gestionnaires d'actifs mondiaux établissant leurs opérations sur la PFI.

Les actifs sous gestion (AUM) au 31 décembre 2023 ont affiché une hausse de 35 % par rapport à 2022. De nombreuses sociétés d'investissement et fonds spéculatifs ont été créés au sein de l'ADGM, comme indiqué dans les données de fin d'année ; un nombre total de 102 gestionnaires d'actifs opérant dans l'ADGM gèrent 141 fonds.

En devenant une destination privilégiée pour les entreprises internationales, l'ADGM a vu des géants mondiaux et régionaux du secteur s'y établir. Les entités opérationnelles ont bondi à 1 825, soit une croissance de 32 % par rapport aux chiffres de 2022 (1 378 entités opérationnelles en 2022). Parmi les noms qui méritent d'être soulignés figurent Brevan Howard, Ardian, Goldman Sachs, Tikehau Capital, Blackstone, SBI Capital, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Apollo, Fifth Wall, Fidera et Vibrant Capital. Figurent également des entités locales et régionales renommées telles que ADQ, Chimera, G42, Gulf Capital, OneIM et Investcorp. En outre, plus de 125 entreprises sont en cours d'enregistrement auprès de l'ADGM.

Les chiffres de fin 2023 mettent également en avant 88 institutions financières et 2 bourses qui ont reçu l'approbation de principe de l'ADGM, dont un nombre important fait partie du secteur de la gestion d'actifs. En raison du nombre de sociétés de gestion d'actifs qui s'inscrivent à l'ADGM, les principaux fournisseurs de services d'actifs et de fonds, tels que les fournisseurs de services de comptabilité et d'administration de fonds, misent sur l'opportunité que l'ADGM offre.

Cette croissance est corroborée par l'augmentation de la main-d'oeuvre de l'ADGM qui a grimpé à 13 394, soit une hausse de 22 % en un an. Plusieurs institutions financières et banques d'investissement mondiales sont basées au sein de l'ADGM telles que JP Morgan et BNP Paribas.

Son Excellence Ahmed Al Jasim Al Zaabi, président de l'ADGM, a déclaré : « Un an après le lancement de l'économie Falcon d'Abu Dhabi, nous avons vécu une année de croissance exceptionnelle pour le marché mondial d'Abu Dhabi. Lorsque nous pensons à tous ces facteurs, cela nous amène à réaliser ce que la cohérence, la persistance et l'alignement sur les objectifs économiques peuvent permettre d'atteindre. En seulement huit ans, nous sommes devenus l'un des plus grands districts financiers du monde et la place financière internationale à la croissance la plus rapide de la région, et ce pendant deux années consécutives. »

S.E. a ajouté : « En renforçant la position internationale d'Abu Dhabi en tant que 'capitale du capital', l'ADGM a véritablement tiré parti du potentiel de la capitale pour le paysage financier et a stratégiquement ouvert des opportunités dans les secteurs sous-jacents. La croissance à laquelle nous assistons aujourd'hui est la réalisation des visions du leadership des EAU. Nous demeurons très positifs à l'approche de 2024. »

ADFW 2023 ? Rassemblement des Financial Titans à Abu Dhabi

La Semaine financière d'Abu Dhabi (ADFW) 2023 a placé la barre plus haut pour les événements financiers dans la région, en présentant la crème de la crème du monde entier. L'événement a accueilli plus de 18 000 participants, avec cinq forums comprenant 46 sous-événements, 180 sessions et 300 conférenciers internationaux, régionaux et locaux de divers horizons. L'impact mondial de l'événement a été très important, 39 % des participants internationaux représentaient plus de 100 pays.

Des personnalités internationales du secteur financier telles que Jamie Dimon, PDG de JP Morgan et Ray Dalio, fondateur, co-président et co-directeur des investissements de Bridgewater Associates, ont évoqué l'essor d'Abu Dhabi en tant que place financière mondiale pendant l'ADFW.

Au total, 23 annonces de marché ont été enregistrées au cours de la Semaine financière d'Abu Dhabi, y compris des mises à niveau opérationnelles majeures de la Banque mondiale et de JP Morgan, ainsi qu'une solide liste d'institutions financières émergentes dans les domaines de la fintech et de la finance durable.

Année de la durabilité et COP 28

Avec l'Année de la durabilité - 2023 qui se poursuit en 2024 et la conclusion de la COP 28 organisée aux Émirats arabes unis, l'ADGM a mené de nombreuses initiatives qui ont promu la finance durable, en harmonie avec les objectifs de durabilité d'Abu Dhabi et des Émirats arabes unis.

Au premier semestre 2023, l'ADGM a présenté le premier cadre réglementaire complet de la région pour la finance durable. Le Groupe de travail sur la finance durable (SFWG) des Émirats arabes unis, présidé par l'ADGM, a publié sa troisième déclaration publique soulignant trois objectifs clés du SFWG des Émirats arabes unis, juste avant la COP 28. L'ADGM a également été désigné « Partenaire principal du financement du climat » de la COP 28 et a accueilli le Centre mondial de financement du climat (GCFC), pionnier dans ce domaine, qui accélérera le développement de cadres et de compétences en matière de financement climatique, et défendra les meilleures pratiques aux EAU et dans le monde. La COP 28 a également vu le lancement d'ALTÉRRA, un véhicule climatique catalytique de 30 milliards de dollars, à l'ADGM, qui fera avancer les efforts internationaux visant à créer un système de financement climatique plus équitable, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'accès au financement pour les pays du Sud.

En outre, 28 nouveaux signataires ont signé l'année dernière la Déclaration d'Abu Dhabi sur la finance durable, une initiative menée par l'ADGM, portant le nombre total de signataires engagés à 145.

Principales réalisations ? 2023

L'ADGM a décuplé ses activités en intégrant l'île Al Reem sous sa juridiction en mai 2023, ce qui en fait l'un des plus grands districts financiers internationaux du monde avec une superficie géographique de 14,38 millions de m².

L'ADGM a lancé sa première évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (ML/TF) du rapport sur les personnes morales et les constructions juridiques de l'ADGM (rapport LPA) en mai 2023.

L'ADGM FSRA a annoncé des révisions à ses règles et directives de lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions (« Le manuel de règles AML »).

L'Autorité d'enregistrement (RA) de l'ADGM a publié le cadre législatif pour les fondations de la technologie des registres distribués (DLT).

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1696045/Abu_Dhabi_Global_Market_Logo.jpg

8 mars 2024 à 07:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :