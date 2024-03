/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Sault Ste. Marie/





SAULT STE. MARIE, ON, le 7 mars 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Ross Romano, député provincial de Sault Ste. Marie, au nom de Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, et Matthew Shoemaker, maire de Sault Ste. Marie.

Date : Le 8 mars 2024



Heure : 11 h 00



Lieu : Hangar à autobus, Services de transport en commun de Sault Ste. Marie

111, rue Huron

Sault Ste. Marie (Ont.) P6A 5P9

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Gouvernement du Canada

8 mars 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :