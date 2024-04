Le CN annonce l'élection des administrateurs





MONTRÉAL, 26 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé que les candidats aux postes d'administrateurs proposés dans la Circulaire de sollicitation de procurations du 4 mars 2024 (la Circulaire) ont été élus administrateurs du CN. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs, qui a eu lieu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires du CN (l'assemblée) qui s'est tenue en ligne le 26 avril 2024, figurent ci-dessous.



Élection des administrateurs

Lors d'un vote au scrutin secret, les 11 candidats ci-dessous proposés par la direction ont été élus administrateurs du CN :

(%) Shauneen Bruder 491 056 956 99,14 % 4 246 242 0,86 % Jo-ann dePass Olsovsky 490 656 048 99,06 % 4 647 283 0,94 % David Freeman 492 742 471 99,48 % 2 560 864 0,52 % Denise Gray 492 334 756 99,40 % 2 968 574 0,60 % Justin M. Howell 491 141 171 99,16 % 4 162 163 0,84 % Susan C. Jones 492 826 766 99,50 % 2 476 567 0,50 % Robert Knight 492 786 125 99,49 % 2 517 211 0,51 % Michel Letellier 491 959 180 99,32 % 3 344 155 0,68 % Margaret A. McKenzie 490 981 602 99,13 % 4 321 731 0,87 % Al Monaco 490 856 506 99,10 % 4 446 827 0,90 % Tracy Robinson 494 648 299 99,87 % 653 237 0,13 %



Shauneen Bruder a été réélue présidente du Conseil à l'unanimité par les administrateurs. Mme Bruder est administratrice de sociétés et vice-présidente directrice, Exploitation à la retraite de la Banque Royale du Canada.

Les notices biographiques de tous les administrateurs et administratrices se trouvent dans la Circulaire, disponible à l'adresse suivante : https://www.cn.ca/fr/investisseurs/depots-reglementaires/.

Les résultats finaux du vote sur toutes les questions soumises au vote à l'assemblée seront déposés auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 800 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

Sources: Médias Communauté d'investissement Jonathan Abecassis Stacy Alderson Premier directeur Affaires publiques et Vice-présidente adjointe Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 455-3692 514 399-0052 [email protected] [email protected]





26 avril 2024 à 16:05

