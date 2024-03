/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Élisabeth Brière annoncera un appui du gouvernement du Canada à Cordé Électrique, une entreprise de Maricourt/





MARICOURT, QC, le 7 mars 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

En lien avec la Journée internationale des femmes, Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada à Cordé Électrique, une entreprise à propriété féminine qui se spécialise dans la production de harnais électriques sur mesure.

L'annonce de cette contribution financière de DEC sera faite au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC.

Date :

8 mars 2024

Heure :

10 h 30

Endroit :

825B, route 222

Maricourt (Québec)

J0E 2L2

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 8 h 30, le 8 mars 2024 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

8 mars 2024 à 06:00

