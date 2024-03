Le cofondateur de Cognite, Geir Engdahl, est nommé responsable des produits





Cognite, un chef de file mondial des logiciels industriels, annonce la nomination de Geir Engdahl au poste de Chief Product Officer. Engdahl dirigera la stratégie et l'exécution des produits pour le portefeuille de données et d'IA de l'entreprise, qui comprend la plateforme mondiale de données industrielles Cognite Data Fusion ®.

« Cognite se concentre aujourd'hui sur la mise à l'échelle avec ses déploiements de données et d'IA dans toutes les régions du monde dans les secteurs de l'énergie, de la fabrication et des services publics, offrant une grande valeur à ses clients », déclare Girish Rishi, CEO de Cognite. « Geir Engdahl apporte la perspective d'un fondateur, l'empathie envers la clientèle et la différenciation technologique pour mettre à l'échelle la vision de Cognite de devenir le fournisseur incontournable dans le secteur industriel. »

« Les dernières années passées en tant que CTO et ingénieur en chef de Cognite ont été exaltantes et m'ont permis de servir nos clients, nos partenaires et nos collègues », déclare Engdahl. « Le portefeuille de données d'IA industrielles de Cognite s'étend à travers les secteurs et les cas d'utilisation, et nous sommes encore plus engagés à fournir des solutions modernes, sécurisées et évolutives à notre clientèle croissante. »

La présence des solutions d'ingénierie et des produits de Cognite s'étend au-delà de la Norvège vers les États-Unis et l'Inde.

L'expérience d'Engdahl inclut également la création de Snapsale en 2011, une startup de petites annonces basée sur l'apprentissage automatique. Il a été CEO et CTO jusqu'à l'acquisition de la société par Schibsted en 2017. Il a également été ingénieur logiciel principal pour Google. Engdahl est titulaire d'une maîtrise en sciences informatiques de l'Université d'Oslo et a reçu une médaille d'argent aux Olympiades internationales d'informatique.

Cognite met l'IA générative au service de l'industrie. Les entreprises leaders dans les domaines de l'énergie, de la fabrication, de l'électricité et des énergies renouvelables choisissent Cognite pour fournir des données sécurisées, fiables et en temps réel afin de transformer leurs opérations exigeantes en termes d'actifs pour qu'elles soient plus sûres, plus durables et plus rentables. Cognite propose une plateforme de DataOps industrielles intuitive, sécurisée et évolutive, Cognite Data Fusion®, qui permet à tous les décideurs, du terrain aux centres d'opérations distants, d'accéder et de comprendre des données industrielles complexes, de collaborer en temps réel et de construire un avenir meilleur. Rendez-vous sur notre site www.cognite.ai et suivez-nous sur LinkedIn et X (Twitter).

7 mars 2024 à 21:30

