Cintas désigné par Newsweek comme l'un des meilleurs environnements de travail pour les femmes en Amérique





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a été reconnu une nouvelle fois pour son engagement à instaurer un environnement de travail équitable pour les femmes collègues-employées en étant désigné par Newsweek comme une des meilleures entreprises américaines pour les femmes.

« Notre culture d'entreprise est soigneusement cultivée chez Cintas », a déclaré Todd Schneider, président et PDG de Cintas. « Cette culture est le fondement de notre succès et guide notre organisation. Notre objectif est toujours de créer un environnement de travail où les collègues-employés peuvent s'épanouir professionnellement et personnellement. Il y a des femmes incroyablement talentueuses dans toute notre organisation, et ce prix en est un témoignage. Nous sommes engagés envers tous nos collègues-employés, et ce faisant, nous ne conservons pas seulement des individus exceptionnels, mais nous faisons également progresser notre entreprise. »

Newsweek s'est associé à Plant-A Insights Group pour interviewer plus de 142 000 employées à travers les États-Unis et a recueilli plus de 848 000 évaluations complètes d'entreprises. Les sondées ont partagé leurs perspectives et expériences sur la culture d'entreprise, les conditions de travail et d'autres aspects de leur employeur actuel et d'autres entreprises qu'elles connaissent.

Michelle Goret, actuelle vice-présidente des affaires corporatives chez Cintas, est membre de l'organisation depuis 27 ans et attribue le succès de Cintas à son accent sur l'inclusivité et la culture.

« Notre culture nous a permis non seulement d'être une entreprise prospère, mais aussi d'être inclusive et d'accueillir des collègues-employées avec des expériences diverses », a déclaré Goret. « Cela a créé des opportunités pour des femmes comme moi et bien d'autres. Je suis reconnaissante de pouvoir travailler avec tant de femmes talentueuses ici chez Cintas. »

Les organisations figurant sur cette liste ont également été évaluées sur la base de critères issus de différentes catégories que les femmes estimaient cruciales sur le lieu de travail, notamment la rémunération, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et la gestion proactive de la diversité.

« Nous voulons soutenir nos collègues-employés dans tous les aspects de la vie », a déclaré Max Langenkamp, vice-président principal des ressources humaines et directeur de la diversité chez Cintas. « Écouter et comprendre ce qui est important pour nos collègues-employés nous permet de fournir et d'améliorer nos avantages et ressources disponibles pour eux. Nous évaluerons toujours des moyens de les soutenir davantage tant sur le lieu de travail qu'en dehors. »

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant que les installations et les employés de leurs clients soient toujours propres, en sécurité et présentant bien. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour sanitaires, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des points pour le lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alarme, Cintas aide ses clients à être prêts (Readytm) pour la journée de travail (Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 mars 2024 à 20:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :