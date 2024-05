Invitation aux médias - Forum stratégique - Avenir énergétique et développement de la filière batterie





MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à son Forum stratégique sur l'avenir énergétique et le développement de la filière batterie.

Le recours aux sources d'énergie propres, l'électrification de notre économie et le développement de la filière batterie sont des éléments clés de la solution pour atteindre nos objectifs climatiques. Pour relever ces défis, les entreprises ont un rôle essentiel à jouer.

C'est dans ce contexte que la Chambre lance son nouveau Forum stratégique qui réunira les leaders du secteur de l'innovation énergétique et du monde politique pour discuter des projets d'avenir dans le domaine ainsi que des occasions et des enjeux clés du développement de la filière batterie au Québec.

Nous aurons notamment le plaisir de recevoir Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Paolo Cerruti, cofondateur de Northvolt et président-directeur général de Northvolt Amérique du Nord, ainsi que Karim Zaghib, président-directeur général de Volt-Age et professeur titulaire de génie chimique et des matériaux à l'Université Concordia.

Vous trouverez le programme complet de l'événement ici .

Date : Vendredi 3 mai 2024



Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth 900, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal, QC

H3B 4A5



Heure : De 7 h 30 à 13 h



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence

auprès de Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Relations publiques et médias, à

[email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.



Invités : (en ordre de

participation) Maxime Aucoin, vice-président exécutif - Stratégies et finances,

Hydro-Québec Jean-François Béland, vice-

président, Filières stratégiques,

Investissement Québec Fred Vicaire, directeur général,

MMBC (Mi'Gmawei Mawiomi

Business Corporation), formateur,

École des dirigeants des Premières

Nations Luis Calzado, président-directeur

général, AQPER Thomas Clochard, vice-président

directeur, Civil et Énergie nucléaire,

Aecon Mike Perrault, président, Rematek

Énergie Frédéric Boucher, chef de la

direction financière, RVE Alexandre Faria, vice-président,

région du Québec, EDC Julie Bourgault, consultante

principale, Groupe consultatif, Hatch Michelle LLambías Meunier,

présidente-directrice générale,

Propulsion Québec Karim Zaghib, PDG, Volt-Age,

professeur titulaire de génie

chimique et des matériaux,

Université Concordia Étienne Champagne, vice-

président, Développement et projets

majeurs, Énergir David Tournier, associé,

financement, Lavery Maude Brunet, professeure

agrégée, Gestion de projet, HEC

Montréal Sébastien Mousseau, vice-

président principal, chef,

Exploitation et Capacités, Canada

Responsable Mondial du marché

Énergie et énergies renouvelables,

AtkinsRéalis Alex Couture, vice-président

principal - Développement

Amérique du Nord, Innergex Geneviève Gauthier, directrice

nationale - Services de

consultation, Econoler Richard Legault, président-

directeur général, Eocycle Technologies inc. Pierre Fitzgibbon, ministre de

l'Économie, de l'Innovation et de

l'Énergie, Ministre responsable du

Développement économique

régional, ministre responsable de la

Métropole et de la région de

Montréal Benoit Couture, président-directeur

général, Lithion Technologies Paolo Cerruti, cofondateur,

Northvolt, président-directeur

général, Northvolt Amérique du

Nord Grégoire Baillargeon, président,

BMO Groupe financier, Québec



Programme : Bloc 1 : La décennie 2020 : les années des grands choix en matière

d'énergie

Bloc 2 : Occasions d'affaires : répondre à nos besoins en énergie propre

Bloc 3 : La filière batterie : moteur d'une croissance économique durable

et audacieuse

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après «?la Chambre?») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

