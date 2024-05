/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à son Forum stratégique sur l'avenir énergétique et le développement de la filière batterie. Le recours aux sources d'énergie propres, l'électrification de notre...

Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière d'Environnement, Joël Arseneau, tiendront...