Gain Theory et l'Association des Annonceurs Nationaux (ANA) s'associent pour ouvrir la voie à la mesure et à l'optimisation du marketing





Gain Theory, une société mondiale de conseil en efficacité marketing et en prévision détenue par WPP, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique en matière de données et de mesure avec l'Association des Annonceurs Nationaux (ANA). Ce partenariat met en avant les capacités de mesure et d'optimisation marketing de premier plan de Gain Theory, consolidant ainsi sa position en tant que conseiller de confiance pour les marques naviguant dans les complexités du paysage marketing moderne.

En tant qu'organisme leader de l'industrie publicitaire, l'ANA s'engage à promouvoir un agenda de croissance approuvé par les directeurs marketing (CMO). Parmi les initiatives les plus importantes du Conseil de croissance des CMO de l'ANA, figurent celles axées sur les données, la technologie et la mesure, des capacités qui assureront le succès des marketeurs dans le futur.

Grâce à ce partenariat avec l'ANA, Gain Theory offrira des perspectives exclusives sur la mesure marketing pilotée par l'IA, les informations de prochaine génération et l'avenir de la prévision. Ces informations permettront aux CMO de naviguer à travers les changements du marché et d'optimiser leurs stratégies de croissance en exploitant les capacités de l'IA.

Gain Theory s'enorgueillit de 50 ans d'héritage et d'innovation et a été nommée leader dans The Forrester Wavetm : Mesure et optimisation du marketing, 3? trimestre 2023. Le rapport Forrester décrit la feuille de route de 18 mois de Gain Theory comme suit « ... se différencie par l'importance qu'elle accorde à la création de modèles commerciaux de nouvelle génération, à l'optimisation des idées créatives et à l'utilisation de la GenAI pour améliorer les capacités de la plateforme. » Présente sur l'ensemble du territoire américain, la société de conseil est au service de clients issus de divers secteurs, notamment la vente au détail, les services financiers, les télécommunications, les voyages, les médias et le divertissement, ainsi que les produits de grande consommation.

En tant que partenaire officiel de données et de mesure de l'ANA, Gain Theory jouera un rôle central en aidant l'association à fournir des informations capitales et des recommandations aux CMO grâce à un programme de leadership éclairé et d'événements en 2024.

« Le futur du marketing est transformé grâce à GenAI, et les marques devront l'adopter pour rester compétitives. Grâce à notre partenariat avec l'ANA, nous (Gain Theory) fournirons aux leaders du marketing de nouvelles perspectives sur la façon dont les capacités de la GenAI, qui évoluent constamment, fourniront le gouvernail nécessaire pour naviguer dans les changements du marché et optimiser leurs investissements dans cet environnement en évolution permanente », a déclaré Shawn O'Neal, PDG de Gain Theory pour la région des Amériques.

A propos de Gain Theory

Gain Theory est un cabinet de conseil mondial de premier plan en matière d'efficacité du marketing et de prospective, axé sur l'accélération de la croissance des marques ambitieuses. Notre mission est de donner à nos clients la confiance dont ils ont besoin pour prendre de meilleures décisions d'investissement en se fondant sur les données. En tirant parti de conseils de haut niveau, de partenariats uniques et d'une technologie exclusive, nous sommes en mesure de fournir des solutions primées qui se traduisent par des résultats. En tant que membre du réseau WPP, Gain Theory bénéficie d'un accès inégalé à un large éventail de données, d'expertise et d'outils de pointe, donnant lieu à une offre véritablement différenciée au sein de l'industrie.

www.gaintheory.com

7 mars 2024 à 18:45

