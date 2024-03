Xsolla lance Xsolla Wallet, permettant aux développeurs et aux créateurs d'accéder à des solutions financières intégrées et à des gains instantanés.





Xsolla, une entreprise internationale de commerce de jeux vidéo, annonce le lancement de Xsolla Wallet, mettant en avant son engagement à soutenir l'économie mondiale des créateurs au sein de l'industrie du jeu vidéo. Notre mission est de fournir un accès équitable aux développeurs, créateurs et à tous les acteurs de l'économie des créateurs grâce à des solutions financières intégrées pour l'industrie du jeu vidéo.

Xsolla Wallet est une solution révolutionnaire offrant des options de finance intégrée spécialement conçues pour les développeurs et les créateurs. Cette initiative aide les développeurs à surmonter les défis de la monétisation et de l'engagement, tout en simplifiant le processus de fourniture d'incitations attractives pour les créateurs. Elle améliore l'efficacité et l'immédiateté de leur expérience en matière de gains et de dépenses tout en garantissant la conformité mondiale.

Reconnaissant les complexités de la gestion de programmes de créateurs réussis à l'échelle mondiale, Xsolla contribuera à atténuer ces points douloureux, permettant aux développeurs de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux : créer des expériences de jeu captivantes.

Pour les développeurs : Xsolla Wallet simplifie l'accès aux services financiers intégrés et rationalise le processus d'intégration et de conformité, en intégrant ces aspects importants au sein des comptes portefeuilles des créateurs.

Simplifier les mesures d'incitation pour les créateurs : Conçu pour faciliter la gestion des programmes de créateurs, Xsolla Wallet permet aux développeurs d'offrir des revenus attractifs et en accord avec les créateurs dans les différentes régions.

Conçu pour faciliter la gestion des programmes de créateurs, Xsolla Wallet permet aux développeurs d'offrir des revenus attractifs et en accord avec les créateurs dans les différentes régions. Alléger les charges liées à la conformité : Grâce aux services intégrés de KYC (Know Your Customer) et d'entretien fiscal, Xsolla Wallet simplifie considérablement la mise en conformité au niveau mondial, ce qui permet aux développeurs de se recentrer sur l'innovation plutôt que sur les tâches administratives.

: Grâce aux services intégrés de KYC (Know Your Customer) et d'entretien fiscal, Xsolla Wallet simplifie considérablement la mise en conformité au niveau mondial, ce qui permet aux développeurs de se recentrer sur l'innovation plutôt que sur les tâches administratives. Élargir et accélérer l'influence : En s'appuyant sur la portée étendue de l'écosystème de jeu Xsolla, les développeurs peuvent utiliser le réseau de partenaires Xsolla (XPN) pour attirer, gérer et motiver les créateurs et les influenceurs.

Pour les créateurs : Xsolla Wallet permet aux créateurs et aux influenceurs de payer, d'être payés et de gérer leurs revenus, en transformant leur contenu en sources de revenus viables.

Payer : Les créateurs auront un moyen direct, immédiat et pratique de dépenser leurs gains en utilisant la Xsolla Mastercard.

Les créateurs auront un moyen direct, immédiat et pratique de dépenser leurs gains en utilisant la Xsolla Mastercard. Se faire payer : Les créateurs peuvent choisir une Xsolla Mastercard virtuelle instantanée, entre autres options de paiement, pour permettre un accès facile et immédiat à leurs gains.

Les créateurs peuvent choisir une Xsolla Mastercard virtuelle instantanée, entre autres options de paiement, pour permettre un accès facile et immédiat à leurs gains. Gérer les gains : Les créateurs peuvent facilement regrouper leurs revenus provenant des plateformes. Cela signifie qu'ils peuvent gérer divers flux de revenus, des ventes de marchandises au financement participatif, dans leur portefeuille Xsolla.

« En combinant notre expertise et la fonctionnalité de finance intégrée de Xsolla Wallet, nous rassemblons les développeurs et les créateurs au sein d'un écosystème financier inégalé, adapté aux jeux vidéo », a déclaré David Stelzer, président de Xsolla. « Nous voulons offrir une chance égale à chaque développeur, créateur et influenceur d'avoir un accès rapide et sécurisé aux moyens de monétiser leur travail dans l'économie mondiale des créateurs. »

« En tant que partenaire de longue date de la communauté du jeu vidéo, Mastercard est ravi de continuer à développer notre partenariat avec Xsolla, offrant choix et valeur aux créateurs et aux développeurs avec le lancement de la carte Mastercard Xsolla », a déclaré Sherri Haymond, EVP, partenariats numériques mondiaux chez Mastercard. « Ensemble, nous promouvons des options de paiement pratiques et ergonomiques qui ajoutent des outils aux boîtes à outils des développeurs, aident à résoudre les défis pour les créateurs et favorisent une communauté de jeu inclusive pour tous. »

Xsolla Wallet est un élément clé d'une nouvelle suite d'outils destinés à autonomiser les développeurs de jeux et les créateurs. Il reflète l'engagement de Xsolla à créer des solutions répondant aux besoins immédiats des créateurs de contenu et à favoriser un environnement plus favorable et productif pour leurs créations grâce à un partenariat de finance intégrée avec Paysafe et un partenariat de carte pour les créateurs avec Mastercard.

« Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec Xsolla pour apporter de la valeur et dépasser les attentes des clients avec nos solutions de paiement, améliorant ainsi l'expérience de jeu et de paiement des joueurs dans le monde entier », a déclaré Aaron Gale, vice-président des ventes et de la gestion de compte, jeux vidéo chez Paysafe. « Chaque expérience de jeu commence par un paiement, et nous nous engageons à intégrer ces transactions dans l'expérience globale, alimentant le plaisir et encourageant l'engagement et la fidélité des clients. »

À propos de Xsolla

Xsolla est une société de commerce de jeux vidéo internationale qui propose un riche éventail d'outils et de services performants conçus tout spécialement pour l'industrie des jeux vidéo. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d'éditeurs de jeux de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux dans le monde entier et sur de nombreuses plateformes. En tant que chef de file novateur du commerce des jeux, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation de ces produits au niveau mondial afin d'aider ses partenaires à atteindre un nombre plus important de marchés, à générer davantage de recettes et à nouer des relations avec des joueurs du monde entier. Depuis son siège de Los Angeles en Californie et ses bureaux à Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Tokyo et dans de nombreuses villes du globe, Xsolla soutient les principaux jeux tels que Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, et bien d'autres.

À propos de Paysafe

Paysafe Limited (« Paysafe ») (NYSE : PSFE) (PSFE.WS) est une plate-forme de paiement de premier plan avec une vaste expérience au service des commerçants et des consommateurs dans les secteurs mondiaux du divertissement. Son objectif principal est de permettre aux entreprises et aux consommateurs de se connecter et de réaliser des transactions de manière transparente grâce à des capacités de pointe dans les domaines du traitement des paiements, des portefeuilles numériques et des solutions de liquidités en ligne. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des paiements en ligne, un volume de transactions annualisé de plus de 130 milliards USD en 2022, et environ 3 300 employés situés dans plus de 12 sites à travers le monde, Paysafe connecte les entreprises et les consommateurs via 100 types de paiement dans plus de 40 devises. Fournies par le biais d'une plateforme intégrée, les solutions de Paysafe sont destinées aux transactions mobiles, aux analyses en temps réel et à la convergence entre les paiements en ligne et physiques. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.paysafe.com.

