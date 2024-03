Xsolla propose de nouvelles méthodes de paiement pour les joueurs en Afrique, donnant ainsi accès à 440 millions de clients et d'utilisateurs





Xsolla, une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo, continue d'étendre sa présence en Afrique en intégrant les services d'argent mobile de MTN et d'Airtel. Cette décision stratégique s'attaque au paysage financier unique de l'Afrique, où une partie importante de la population, en particulier dans des régions comme le Ghana et l'Ouganda, reste non bancarisée.

Les services de paiement mobile sont vitaux ; ils permettent aux utilisateurs de gérer leurs fonds via des appareils mobiles et contournent ainsi le besoin d'une infrastructure bancaire traditionnelle. Cette initiative permet d'avoir une nouvelle clientèle conséquente, en exploitant les 292 millions d'utilisateurs de MTN et les 147 millions d'utilisateurs d'Airtel, et simplifie les transactions pour les marchands Xsolla, qui peuvent désormais accepter ces méthodes de paiement sans effort. Cela représente un bond majeur vers l'expansion mondiale pour les développeurs de jeux, en utilisant les options de paiement complètes de Pay Station et la large portée du marché pour offrir une expérience de paiement fluide et inclusive.

David Stelzer, président de Xsolla, souligne l'importance de cette initiative, en déclarant : « Nos efforts pour intégrer les méthodes de paiement locales sont essentiels pour étendre notre portée en Afrique, en s'adressant à la fois aux utilisateurs bancarisés et non bancarisés de ces marchés émergents. Près de 40 millions d'utilisateurs potentiels bénéficieront de notre processus d'intégration simplifié pour les développeurs, leur permettant ainsi de se concentrer sur la conception de jeux captivants pendant que nous gérons les complexités liées aux paiements, à la fraude, aux impôts et à la conformité en Afrique. »

Principaux avantages et expansion du projet :

Élargissement de la portée du marché : Les développeurs peuvent désormais entrer en contact avec les diverses communautés de joueurs en Afrique et accroître leur présence sur le continent grâce à des solutions de paiement localisées telles que 1Voucher en Afrique du Sud, FawryPay en Égypte et des portefeuilles mobiles tels que Airtel, MTN et Vodafone au Ghana et en Ouganda.

Les développeurs peuvent désormais entrer en contact avec les diverses communautés de joueurs en Afrique et accroître leur présence sur le continent grâce à des solutions de paiement localisées telles que 1Voucher en Afrique du Sud, FawryPay en Égypte et des portefeuilles mobiles tels que Airtel, MTN et Vodafone au Ghana et en Ouganda. Amélioration des ventes et des taux de conversion : En adoptant des méthodes de paiement locales, le processus de transaction devient plus efficace et plus convivial, ce qui correspond aux préférences des joueurs africains.

En adoptant des méthodes de paiement locales, le processus de transaction devient plus efficace et plus convivial, ce qui correspond aux préférences des joueurs africains. Acquisition d'un nouvel utilisateur : L'accès à de nouveaux marchés invite à s'engager avec des joueurs actifs et enthousiastes, ce qui favorise les opportunités de croissance des revenus.

Cette initiative vise non seulement à faciliter les transactions et à élargir l'accès au marché pour les développeurs de jeux, mais elle témoigne également d'un engagement à soutenir la croissance de la communauté des jeux en Afrique et à fournir aux développeurs les outils essentiels pour réussir sur ces marchés en pleine évolution.

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo qui dispose d'un ensemble robuste et puissant d'outils et de services conçus spécifiquement pour l'industrie. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d'éditeurs de jeux vidéo de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale et sur de multiples plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce des jeux vidéo, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l'échelle mondiale afin d'aider ses partenaires à toucher plus de zones géographiques, à générer plus de revenus et à créer des relations avec les joueurs du monde entier. Basée et incorporée à Los Angeles, en Californie, avec des bureaux à Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo et dans d'autres villes du monde, Xsolla soutient des éditeurs de jeux majeurs tels que Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, et bien d'autres encore.

