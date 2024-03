BCE annonce un changement d'auditeur pour l'exercice 2025





MONTRÉAL, le 7 mars 2024 /CNW/ - BCE Inc. (BCE) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui que le comité d'audit du conseil d'administration de BCE (le « conseil ») a réalisé un processus complet de demande de propositions pour la mission d'audit externe de 2025 (la « demande de propositions ») et que le conseil a choisi Ernst & Young S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« Ernst & Young ») comme auditeur externe pour l'exercice 2025. Conformément à l'accent qu'il met sur les pratiques exemplaires en matière de gouvernance et compte tenu du long mandat de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« Deloitte ») à titre d'auditeur externe de BCE, le comité d'audit a lancé la demande de propositions en 2023. Après mûre réflexion, sur l'avis du comité d'audit, le conseil a choisi Ernst & Young, sous réserve de l'approbation des actionnaires à l'assemblée annuelle des actionnaires de BCE de 2025.

Ernst & Young a été choisie en fonction des compétences de son équipe d'audit, de son modèle de dotation, de sa technologie et de son indépendance. BCE exprime sa gratitude à Deloitte pour la qualité de l'expertise et des conseils qu'elle a fournis à la Société au fil des ans.

Deloitte continuera d'agir à titre d'auditeur externe tout au long de l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, sous réserve de l'approbation des actionnaires à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2024. Ernst & Young amorcera un processus de transition avec Deloitte au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre 2024 afin d'assurer un transfert ordonné. Aux termes de la demande de propositions, Deloitte démissionnera de ses fonctions d'auditeur externe de BCE le jour ouvrable suivant le dépôt des états financiers consolidés audités de BCE pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024 et de son rapport d'audit s'y rapportant, et Ernst & Young sera nommée auditeur externe de BCE à compter de la même date pour combler la vacance et exercer ses fonctions jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2025. BCE a l'intention de proposer aux actionnaires, à son assemblée annuelle des actionnaires de 2025, qu' Ernst & Young soit nommée à titre d'auditeur externe jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

