HCLTech et ServiceNow s'associent pour proposer des solutions basées sur la GenAI





HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, et ServiceNow, l'entreprise leader en matière de flux de travail numérique qui rend le monde meilleur pour tous, ont annoncé un partenariat visant à fournir de nouvelles solutions basées sur l'IA générative (GenAI). Ces offres permettront aux entreprises d'adopter rapidement et efficacement les capacités de GenAI de ServiceNow dans l'ensemble de leurs activités.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec ServiceNow pour permettre à nos clients d'exploiter de la valeur grâce à la GenAI. Le portefeuille différencié et l'héritage technique de HCLTech le positionnent pour fournir des cas d'utilisation GenAI pratiques et personnalisés aux clients tandis qu'ils progressent dans leurs programmes de transformation numérique », déclare C Vijayakumar, président-directeur général de HCLTech.

« HCLTech met son expertise ServiceNow au service des plus grandes entreprises du monde », déclare Bill McDermott, président-directeur général de ServiceNow. « C'est un honneur d'étendre notre partenariat à la cocréation de solutions GenAI spécifiques à l'industrie qui vont stimuler les moteurs de croissance de nos clients avec des expériences transformatrices. »

Dans le cadre de ce nouveau partenariat mondial, HCLTech proposera des services de conseil, de conception, de mise en oeuvre et de gestion à travers l'ensemble des produits de ServiceNow. En associant la puissance des produits ServiceNow à l'expertise sectorielle, aux propriétés intellectuelles et aux capacités de livraison mondiales de HCLTech, ce partenariat fournira différents cas d'utilisation et solutions, permettant aux entreprises d'adopter de plus en plus la GenAI spécifique au domaine industriel de ServiceNow pour transformer leur activité. Ce partenariat aidera les entreprises à réaliser des économies et à améliorer l'efficacité et la productivité des différents services.

HCLTech et ServiceNow lanceront également une division ServiceNow et les centres d'excellence « Fluid NOW » à Londres, New York et Noida pour que les entreprises puissent explorer les dernières solutions de GenAI susceptibles d'accélérer leur parcours de transformation numérique.

Pour plus d'informations sur le partenariat entre HCLTech et ServiceNow, rendez-vous ici.

7 mars 2024 à 16:25

