Les Canadiens sont invités à jouer de prudence devant la hausse de la fraude à l'investissement





CALGARY, AB, le 7 mars 2024 /CNW/ - En ce Mois de la prévention de la fraude, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) appellent les Canadiens à la vigilance face aux fraudes à l'investissement et aux conseils trompeurs potentiels. Alors que des conseils financiers en ligne sont facilement disponibles, les investisseurs sont invités à vérifier les sources d'information et à travailler avec des professionnels inscrits pour réduire le risque de se faire flouer.

« La fraude à l'investissement est courante et de plus en plus complexe, et touche les investisseurs partout au pays », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Il importe plus que jamais que les investisseurs protègent leurs intérêts financiers en s'informant sur les fraudes en cours et en vérifiant les sources de l'information qu'ils reçoivent au sujet de l'investissement. »

Même si les médias sociaux, les applications et les sites Web sont devenus une source populaire d'information en matière d'investissement, les Canadiens devraient être conscients que ces renseignements ne proviennent pas tous de personnes compétentes ou bien intentionnées. Pour aider les investisseurs canadiens à se protéger contre la fraude, les ACVM les encouragent à prendre les mesures suivantes :

Vérifier les sources d'information : Il ne faut pas se fier uniquement au contenu en ligne ou aux influenceurs donnant des conseils en placement. En cas de doute sur la qualité d'une source d'information, il y a lieu de consulter un conseiller en placement ou un professionnel de la finance qualifié et dûment inscrit.

Il ne faut pas se fier uniquement au contenu en ligne ou aux influenceurs donnant des conseils en placement. En cas de doute sur la qualité d'une source d'information, il y a lieu de consulter un conseiller en placement ou un professionnel de la finance qualifié et dûment inscrit. Travailler avec des sociétés et des professionnels inscrits : Il faut veiller à ce que la personne qui agit comme conseiller ou courtier en valeurs soit inscrite auprès d'une autorité en valeurs mobilières au Canada . Le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des ACVM permet de confirmer les antécédents d'un conseiller ou d'un fournisseur de services éventuel.

Il faut veiller à ce que la personne qui agit comme conseiller ou courtier en valeurs soit inscrite auprès d'une autorité en valeurs mobilières au . Le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des ACVM permet de confirmer les antécédents d'un conseiller ou d'un fournisseur de services éventuel. Pour les cryptoactifs, privilégier les plateformes de négociation de cryptoactifs inscrites : Les Canadiens qui souhaitent effectuer des opérations sur ce type d'actifs devraient le faire exclusivement sur les plateformes inscrites auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada . Les plateformes non conformes comportent davantage de risques et sont plus susceptibles de ne pas offrir les protections nécessaires aux investisseurs. Il est essentiel de comprendre que les cryptoactifs présentent des risques élevés; il vaut mieux s'en informer avant d'investir.

Les Canadiens qui souhaitent effectuer des opérations sur ce type d'actifs devraient le faire exclusivement sur les plateformes inscrites auprès des autorités en valeurs mobilières du . Les plateformes non conformes comportent davantage de risques et sont plus susceptibles de ne pas offrir les protections nécessaires aux investisseurs. Il est essentiel de comprendre que les cryptoactifs présentent des risques élevés; il vaut mieux s'en informer avant d'investir. Se méfier de ces tactiques courantes : Profits élevés et/ou garantis : Bon nombre d'escrocs font miroiter des rendements élevés ou des profits garantis, en montrant des exemples de soldes de compte élevés ou de trains de vie opulents pour étayer leurs propos. En réalité, tous les investissements comportent une certaine part de risque, et si ça semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Aucun risque et urgence d'agir : Les fraudeurs incitent les gens à agir rapidement, en leur promettant une absence de risque ou presque. Pareilles tactiques poussent les investisseurs à prendre une décision rapide, sans leur laisser le temps de vérifier l'information ou la source. Ces fraudes sont souvent présentées comme des « occasions d'investissement uniques ». Demande d'accès aux appareils électroniques : Les escrocs demanderont souvent un accès direct aux appareils électroniques d'un investisseur, comme son téléphone, son ordinateur portable ou sa tablette. Il ne faut jamais donner accès à ses appareils électroniques. Récupération des pertes : Une fois la victime tombée dans le piège, les escrocs s'en prendront encore à elle en lui promettant de récupérer l'argent perdu, ce qui entraîne souvent d'autres pertes financières.



Avant d'investir, les Canadiens devraient s'assurer de bien comprendre le type de placement qu'ils s'apprêtent à faire et les risques qui y sont associés. Pour de plus amples renseignements sur l'investissement et la prévention de la fraude, consulter les pages Web des ACVM sur les outils mis à la disposition des investisseurs.

Afin d'attirer l'attention sur la prolifération de conseils en placement inexacts, trompeurs ou frauduleux dans les médias sociaux, les ACVM ont lancé de nouveau leur campagne « Les avertisseurs humains » dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude. Ces vidéos mettent en vedette des personnes qui remettent en question les messages d'« argent facile » sur les médias sociaux et qui encouragent les Canadiens à vérifier leurs sources d'information et à faire les recherches appropriées avant d'investir.

Les ACVM offrent, à l'adresse https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca, des outils et des ressources conçus pour aider les Canadiens à être des investisseurs avertis. Ces derniers peuvent suivre le compte Twitter @ACVM_Nouvelles et la page Facebook @CSA.ACVM pour se tenir informés des plus récents conseils, de l'actualité et des nouveautés les concernant.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Médias : communiquez avec les personnes suivantes :

Ilana Kelemen

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

[email protected]

SOURCE Autorités canadiennes en valeurs mobilières

7 mars 2024 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :