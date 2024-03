Holcim North America lance les cendres volantes enrichies ECOAash pour propulser la construction circulaire et à faible émission de carbone





Fort de son engagement à accélérer la croissance verte, Holcim North America, un chef de file dans le domaine des matériaux de construction innovants et durables, annonce aujourd'hui le lancement des cendres volantes enrichies ECOAsh au sein de ses opérations de Lafarge - Ouest du Canada . Avec des projets d'expansion future aux États-Unis, cette décision stratégique démontre l'engagement d'Holcim North America en faveur du développement durable et positionne l'entreprise comme un pionnier de l'utilisation de technologies innovantes visant à décarboner l'industrie de la construction.

ECOAsh incarne une solution circulaire et innovante, représentant une importante avancée vers le développement durable . Il s'agit de cendres volantes de classe F de qualité spécifiée récupérées dans les décharges et transformées en une ressource précieuse pour l'amélioration des applications de construction de ciment et de béton.

« Alors que nous continuons de construire pour répondre aux demandes croissantes de la population, l'intégration de matériaux de construction circulaires tels qu'ECOAsh joue un rôle crucial dans l'expansion de notre portefeuille de produits vers un avenir plus durable », a déclaré Toufic Tabbara, Chef régional - Amérique du Nord, Holcim . « En adoptant ces stratégies, nous fournissons non seulement des matériaux de construction essentiels, mais nous établissons également les bases pour construire des villes plus vertes et plus intelligentes tout en façonnant la trajectoire de notre industrie pour les générations à venir. »

Connues comme un sous-produit des opérations de centrales au charbon, les cendres volantes sont largement utilisées comme ajout cimentaire . Outre sa performance et ses avantages économiques, l'utilisation des cendres volantes est bénéfique pour l'environnement car elle recycle un sous-produit industriel et peut réduire l'empreinte carbone des matériaux de construction. Alors que l'abandon des centrales électriques au charbon se poursuit, les défis liés à l'approvisionnement fiable en cendres volantes incite à étudier la collecte et la valorisation des cendres de décharges à titre de solution de remplacement viable.

« La transformation des matériaux d'enfouissement en cendres volantes à haute valeur ajoutée pour la construction durable nous offre, ainsi qu'à nos clients, une occasion prometteuse pour construire plus avec moins et travailler vers un avenir décarboné », a déclaré Brad Kohl, P résident Directeur général de Lafarge, Ouest du Canada . « Chez Holcim, nous sommes entièrement dédiés à répondre aux demandes futures du marché en exploitant et en améliorant les vastes réserves de cendres volantes obtenues par des accords d'approvisionnement bien établis et à long terme avec les compagnies d'électricité. »

À la suite d'évaluations approfondies des cendres de décharge, le nouveau site de traitement de pointe en Alberta d'Holcim North America et de Geocycle North America, le premier du genre au sein des opérations mondiales d'Holcim, utilisera une technologie d'enrichissement avancée et des techniques exclusives pour produire des cendres volantes offrant des performances équivalentes et une qualité plus constante que les cendres volantes de type F récemment produites disponibles sur le marché . ECOAsh fait ensuite l'objet de tests rigoureux dans les laboratoires d'assurance qualité certifiés du site pour s'assurer que le produit respecte ou dépasse les normes réglementaires pour les applications à base de ciment et de béton.

Mis en service en février, le nouveau site de traitement ECOAsh commencera la production et offrira des produits aux clients de l'Ouest canadien au cours du premier trimestre de 2024.

