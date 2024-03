Un projet historique reliant Rome et la Cité du Vatican utilise une technologie de pointe et des connaissances locales pour maintenir le débit de l'eau





La technologie d'approvisionnement en eau joue un rôle crucial dans un projet de régénération urbaine visant à relier Rome et la Cité du Vatican pour le Jubilé 2025 de l'Église catholique. Ce projet historique prolongera le passage souterrain de Lungotevere à Sassia pour permettre la création d'une nouvelle zone piétonne reliant Castel Sant'Angelo à la place Saint-Pierre. L'extension sera achevée alors que la ville de Rome se prépare à accueillir 35 millions de visiteurs pour le Jubilé ? une année spéciale de grâce dans l'Église catholique.

Le projet de 79 millions EUR est entrepris par l'ANAS, l'autorité nationale italienne des routes et autoroutes, chargée de la gestion, de l'entretien et de l'amélioration du réseau routier italien. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un investissement de 1,8 milliard EUR, financé par le plan national pour la reprise et la résilience (PNRR), afin de soutenir le tourisme durable et la régénération urbaine.

En soutien au projet, Xylem (NYSE : XYL) a fourni une technologie de pointe qui a réacheminé deux grands collecteurs d'égouts à l'aide d'un contournement hydraulique personnalisé, une solution qui redirige les eaux usées. Capable de déplacer dix mètres cubes d'eau par seconde ? l'équivalent du remplissage d'une piscine olympique en quatre minutes ? la solution répond au besoin du projet de déplacer rapidement de grandes quantités d'eau, et a permis de poursuivre la collecte des eaux usées et des eaux pluviales au fur et à mesure que le réseau routier a été déplacé sous terre. Le projet facilitera également l'élargissement du système au profit du nouvel aménagement urbain.

« Ce projet a nécessité l'association inédite de l'expertise de notre équipe locale avec notre technologie de pointe pour assurer la sécurité de l'eau aux résidents avec des perturbations minimes », déclare Giorgio Sabbatini, vice-président, Europe Commercial Teams, South & West, & Applied Water Systems EU, Xylem. « Pour Xylem, c'est un privilège de participer à un projet de réaménagement urbain aussi remarquable et de faire partie de cette transformation historique. »

Les travaux sur le projet de passage souterrain ont débuté en septembre 2023 et devraient être achevés en mars 2024. La solution de Xylem comprenait neuf pompes électriques Flygt 3501, deux pompes électriques Flygt 3315, des générateurs, des tuyaux et le système de télémétrie numérique Aquaview qui permet la gestion à distance.

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les technologies de l'eau qui s'engage à résoudre les problèmes critiques liés à l'eau dans le monde grâce à l'innovation et à l'expertise. Nos 23 000 employés diversifiés ont réalisé un chiffre d'affaires pro forma combiné de 8,1 milliards de dollars en 2023. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser la gestion de l'eau et des ressources et en aidant les communautés de plus de 150 pays à assurer la sécurité de l'eau. Rejoignez-nous sur www.xylem.com et relevons les défis de l'eau.

