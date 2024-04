L'accroissement de l'efficacité énergétique de la salle communautaire de l'établissement métis d'Elizabeth améliorera ce lieu de rassemblement local





ÉTABLISSEMENT MÉTIS D'ELIZABETH, AB, le 29 avril 2024 /CNW/ - Les travaux d'amélioration effectués à la salle communautaire locale permettront d'améliorer ce lieu de rassemblement et de le rendre plus écoénergétique grâce à un investissement de près de 250 000 $ du gouvernement fédéral.

Annoncé par le ministre Randy Boissonnault et la présidente de l'établissement métis d'Elizabeth, Kathy Lepine, ce projet permettra d'améliorer le principal centre communautaire de l'établissement, où les gens se réunissent dans le cadre d'activités culturelles, récréatives et locales tout au long de l'année.

Des travaux d'amélioration sont en cours dans la salle communautaire. Ils permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les coûts d'entretien grâce au remplacement des chaudières, ainsi qu'à l'installation de thermostats intelligents, d'appareils à faible débit d'eau, et de dispositifs d'éclairage à DEL et à énergie solaire. La salle communautaire de l'établissement métis d'Elizabeth est située au centre de la communauté et est largement utilisée par les résidents de la région, qui s'en servent comme lieu de rencontre pour les activités sociales et les célébrations. La salle est un lieu de rassemblement commun pour les jeunes et les personnes âgées. On y trouve une scène pour les spectacles, une cuisine, un poste de soins infirmiers, des aires de jeux extérieures et des terrains de baseball. Les améliorations qui seront apportées à cette plaque tournante centrale pour les membres de la communauté permettront d'accroître la qualité de vie de tous les membres de l'établissement métis d'Elizabeth.

Le financement annoncé aujourd'hui par le gouvernement fédéral dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. Au moyen d'améliorations écologiques et autres aux bâtiments communautaires publics existants et de nouvelles constructions dans des collectivités mal desservies, ces investissements aideront à garantir que les installations communautaires sont inclusives, accessibles et ont une longue durée de service, tout en aidant aussi le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« La transformation des espaces récréatifs en lieux verts et accessibles est importante si nous voulons appuyer les Canadiens. L'efficacité énergétique dans les Prairies est essentielle au développement économique des collectivités. En améliorant certaines parties de l'établissement métis d'Elizabeth, notre gouvernement s'efforce de créer une meilleure qualité de vie grâce à des investissements qui seront durables pour les générations futures. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'environnement naturel a toujours été un aspect important de la culture métisse. L'établissement métis d'Elizabeth est fier de participer au plan adopté par le Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au nom de notre peuple et des générations futures, nous vous remercions de votre travail et des mesures que vous avez prises pour garder notre beau pays propre, hiy hiy. »

Kathy Lepine, présidente, établissement métis d'Elizabeth

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 249,999 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et l'établissement métis d'Elizabeth fournit 39 719 $.

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 47.30 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 79.30 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral chargé de la diversification de l'économie dans les Prairies canadiennes, alloue 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et le Canada .

. Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre à leurs besoins.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ab-fra.html

Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.88/page-1.html

Développement d'une économie verte dans les prairies

https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-prairies/programmes/economie-verte-prairies.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

29 avril 2024 à 15:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :