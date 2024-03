Hartree Partners (UK) Ltd acquiert une participation de 50% dans Biomethane Expert Botres Holding GmbH





Hartree Partners (UK) Limited (« Hartree »), filiale à 100% de Hartree Partners LP, qui est détenue en copropriété par ses partenaires et par des fonds gérés par Oaktree Capital Management, a annoncé avoir signé un accord d'acquisition d'une participation de 50% dans Botres Holding GmbH et ses filiales (« Botres »). Basée à Graz, en Autriche, Botres est l'un des principaux fournisseurs d'installations industrielles de biogaz et de bioraffineries ultramodernes en Autriche, en République tchèque, en Pologne, en Italie, en Espagne et en Turquie. Grâce à Bio Scraper, son très efficace système de traitement des biodéchets, Botres couvre l'ensemble de la chaîne de traitement, du prétraitement de tous les types de déchets organiques à la production efficace d'énergie verte.

Depuis sa fondation en 2012, Botres a construit de nombreuses usines de biogaz en Europe et en Turquie et dessert certaines des plus grandes entreprises au monde de gestion et d'infrastructure des déchets. Botres est dirigée par ses fondateurs, Stefan Kromus et Markus Grasmug, le directeur général. À eux deux, Stefan Kromus et Markus Grasmug possèdent plus de 40 ans d'expérience de la conception, du développement, de la construction et de l'exploitation d'usines de biométhane axées sur les déchets.

En partenariat avec Botres, Hartree travaille au développement d'une activité européenne de production de biométhane en se concentrant sur des matières premières conformes à la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED) ; cette production fonctionnera sous la marque Botres. Les activités de développement d'actifs de l'entreprise seront concentrées dans certains pays de l'UE pour s'étendre ensuite à d'autres pays en fonction des possibilités.

« Nous sommes ravis de nous associer à Botres. À l'heure où nous entrons sur le marché européen de la production de biométhane, leurs technologies innovantes et leurs antécédents avérés dans le domaine du biogaz en font un excellent partenaire pour notre équipe. Cette collaboration s'aligne directement sur la transition de Hartree vers l'investissement dans des solutions d'énergies renouvelables. Nous avons hâte de jouer un rôle dans la fourniture à l'Europe de biométhane propre et fiable », a déclaré Stephen Hendel, associé directeur et fondateur de Hartree Partners LP.

Stefan Kromus a déclaré : « Nous sommes ravis d'ouvrir ce nouveau chapitre avec Hartree Partners. Ce partenariat nous donne une magnifique occasion d'accélérer la croissance de notre activité de production de biométhane et de consolider la position de Botres en tant qu'acteur de premier plan dans le secteur. Nous sommes convaincus qu'en combinant notre expertise et nos ressources, nous pourrons générer des résultats exceptionnels pour nos parties prenantes et contribuer de manière significative à la transition de l'Europe vers un avenir énergétique plus durable. »

À propos de Hartree :

Hartree Partners (UK) Limited (Hartree) est une filiale à 100% de Hartree Partners, LP, une société en commandite constituée selon le droit du Delaware. Hartree est une société internationale de produits de base qui pratique activement le négoce du pétrole, du gaz, de l'électricité, des produits raffinés, du shipping, des métaux et des actions. Fondée il y a plus de 25 ans, Hartree Partners LP appartient conjointement à ses dirigeants et à des fonds gérés par Oaktree.

Hartree affiche un remarquable bilan de plus de 25 ans en matière de négoce pour compte propre et d'investissement sur les marchés de l'énergie à travers le monde. Notre expérience du développement d'actifs couvre les VLCC (superpétroliers), le stockage du pétrole, du gaz et de l'électricité, la production d'électricité (conventionnelle et renouvelable) et les installations de production de gaz. Hartree possède également des installations de raffinage du pétrole aux États-Unis. En Europe, Hartree est impliqué dans le marché énergétique britannique via un portefeuille d'actifs de puissance de crête et au travers d'un portefeuille d'actifs paneuropéens de production d'énergie renouvelable. Hartree a acquis une base de connaissances approfondies de l'exploitation de ces actifs grâce à une analyse exhaustive de données et possède une vaste expérience en matière de structuration des transactions portant sur l'énergie renouvelable et de gestion de la charge intermittente.

À propos de Botres :

Botres Holding/Botres Global GmbH, dont le siège social est à Graz, en Autriche, est l'un des principaux fournisseurs de technologies modernes de biogaz de digestion anaérobie à l'échelle industrielle. La Société couvre l'ensemble de la chaîne de traitement, du prétraitement de tous les types de déchets organiques, fumier et autres résidus, à la production efficace d'énergie verte. Fondée en 2012, Botres, est issue du développement technologique d'une des plus grandes et plus performantes usines de digestion anaérobie au monde, située en Italie.

Ces dernières années, Botres a construit de nombreuses usines de biogaz dans divers pays européens, en Turquie et en Australie. Botres compte parmi ses clients plusieurs des plus grandes entreprises au monde d'infrastructure et de gestion des déchets. Grâce au développement de son système extrêmement performant de traitement des biodéchets (Bio Scraper), Botres peut traiter quasiment tous les types de déchets organiques. En outre, la conception technologique de ses installations et la stabilité de ses procédés garantissent l'optimisation des coûts du cycle de vie.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 mars 2024 à 08:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :