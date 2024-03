AGF nomme Laura Dottori-Attanasio, dirigeante accomplie dans le milieu des affaires, au conseil d'administration





TORONTO, 07 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blake C. Goldring, président exécutif du conseil de La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») (TSX : AGF.B), a le plaisir d'annoncer la nomination de Laura Dottori-Attanasio, au conseil d'administration d'AGF, au 3 avril 2024.

Mme Dottori-Attanasio est une dirigeante très accomplie dans le milieu des affaires, qui est actuellement présidente et chef de la direction de la société Element Fleet Management (« Element »), le plus grand gestionnaire, non diversifié et coté en bourse, de parc de véhicules au monde.

Avant de se joindre à Element, Mme Dottori-Attanasio dirigeait la division de services bancaires aux particuliers et aux entreprises de l'une des plus importantes institutions financières au Canada. Auparavant, elle a supervisé les activités de gestion des risques de l'institution, à titre de chef de la gestion des risques, de même que les activités bancaires mondiales et le crédit lié à la salle des marchés, au sein de la division des marchés de capitaux.

« Nous sommes heureux d'accueillir, au sein de notre conseil, Mme Dottori-Attanasio, une dirigeante renommée dans le milieu des affaires, qui possède une grande expertise dans le secteur financier, de même que des antécédents jalonnés de réussites dans différentes industries, » a déclaré M. Goldring.

En plus de ses réalisations sur le plan professionnel, Mme Dottori-Attanasio est profondément déterminée à apporter des changements favorables au sein de la collectivité; son engagement s'aligne sur celui d'AGF qui apporte depuis longtemps sa collaboration à diverses collectivités. Elle appuie vivement divers organismes et siège actuellement au conseil de la Canadian Foundation for Physically Disabled Persons « A Seat at the Table », en plus de coprésider le comité chargé de la collecte de fonds de la Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada.

Les efforts et le dévouement de Mme Dottori-Attanasio ont été reconnus par l'Association of Fundraising Professionals, qui lui a rendu hommage en lui remettant un prix Outstanding Volunteer, pour sa contribution bénévole exceptionnelle. De plus, elle a reçu le prestigieux prix King Clancy de la Canadian Foundation for Physically Disabled Persons. Les réalisations de Mme Dottori-Attanasio lui ont valu d'être intronisée au temple de la renommée du prix Top 100, parmi les Canadiennes les plus influentes, du Réseau des femmes exécutivesTM (WXN).

« Mme Dottori-Attanasio permet d'enrichir davantage l'expérience et l'expertise collectives de notre conseil d'administration, alors que nous continuons de diversifier et d'accroître nos activités, a ajouté M. Goldring. Sa perspective unique, ses compétences en matière de gestion des risques et son engagement à l'égard de sa collectivité font qu'elle est la personne idéale pour notre conseil d'administration. »

« Je suis honorée de me joindre au conseil d'administration d'AGF, une société dont l'engagement à l'égard de l'excellence dans le domaine de la gestion d'actifs établit fermement une norme au sein de l'industrie, a déclaré Laura Dottori-Attanasio. Je me réjouis à l'idée de travailler en collaboration avec mes collègues administrateurs et de contribuer à la réussite et à la croissance soutenue de la Société. »

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. Nos sociétés offrent l'excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de nos trois secteurs d'activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d'entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d'AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l'investissement privé, se transmet à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu'aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant 45 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l'entreprise

416-865-4160

[email protected]

7 mars 2024 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :