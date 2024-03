/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le jeudi 7 mars 2024/

Montdorex Inc. ("Montdorex" ou « la Société »), une société privée de médecine de précision, annonce aujourd'hui que Terry Chow, Ph.D., fondateur et chef de la direction, présentera des éléments d'intérêt sur la pertinence de l'inhibition de l'enzyme...

Debiopharm (www.debiopharm.com), société biopharmaceutique indépendante basée en Suisse dont la vocation est de développer les traitements de référence de demain afin de guérir le cancer et les maladies infectieuses, a annoncé aujourd'hui le...