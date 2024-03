La TD élargit son écosystème d'innovation en concluant une entente avec SideDrawer





TORONTO, le 7 mars 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (« la TD » ou « la Banque ») a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu une entente avec SideDrawer pour créer une expérience de partage intégré de fichiers et de données afin de soutenir les clients de la TD.

« L'un des objectifs de la Banque, c'est d'offrir aux clients une expérience numérique intuitive qui simplifie leurs activités financières en ligne, a déclaré Franklin Garrigues, vice-président, Écosystèmes externes à la TD. Cette entente avec SideDrawer illustre parfaitement le travail que nous menons avec les sociétés de technologie financière dans notre écosystème d'innovation pour rehausser l'expérience client. »

« C'est un plaisir de collaborer avec une banque tournée vers l'avenir comme la TD, qui offre des solutions de premier ordre à ses clients, a affirmé J. Gaston Siri, chef de la direction et cofondateur de SideDrawer. Par cette entente, nous mettrons notre architecture au service de la Banque pour instaurer de nouveaux flux de travail qui amélioreront la productivité et profiteront à l'entreprise et à ses clients. »

Par l'intermédiaire de TD invente, la TD s'est dotée d'un solide écosystème d'innovation qui comprend plusieurs volets : naissance et incubation d'idées, accélérateur, portefeuille de brevets de premier plan, sociétés de technologie financière, relations de travail avec de jeunes entreprises et des grandes sociétés technologiques, investissements dans des sociétés de technologie financière et forte présence dans le milieu universitaire. L'entente conclue entre la Banque et SideDrawer est la dernière d'une série de collaborations visant à offrir aux clients une expérience hors pair qui répond à leurs attentes changeantes, voire les dépasse. Parmi ces collaborations figurent les suivantes :

Annonce en 2023 de la conclusion d'une entente nord-américaine d'accès aux données avec Plaid pour permettre aux clients de la TD de se connecter au réseau de données de Plaid et d'y communiquer leurs données financières de façon plus sécuritaire à plus de 8 000 applications et services.

Lancement en 2023 de plusieurs expériences immersives, dont un programme pilote de stage en réalité virtuelle avec Capco et Mesmerise, et un programme de littératie financière ludique en réalité virtuelle avec Flybits.

Intégration en 2022 du Plug and Play, un accélérateur technologique mondial (première banque canadienne à s'y joindre).

Collaboration avec DailyPay pour permettre aux employés de la TD aux États-Unis d'accéder en temps réel à leur paie avant le jour de paie prévu.

Annonce en 2022 d'une collaboration avec FISPAN visant à intégrer les services offerts aux clients des Services bancaires commerciaux aux États-Unis.

À propos de TD invente

TD invente stimule l'innovation à la Banque. Dans nos trois domaines d'action - l'idéation des collègues, la conception centrée sur la personne et l'accélération de l'innovation -, nous travaillons dans notre écosystème d'innovation pour aider à combler les attentes en constante évolution de nos clients, de nos collègues et de nos collectivités, générant ainsi des occasions de croissance future. Pour en savoir plus sur la façon dont nous contribuons à façonner l'avenir des services bancaires à la TD, visitez le site tdinvente.td.com.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,91 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de SideDrawer

SideDrawer Inc. (« SideDrawer ») est une plateforme de coffre-fort numérique de premier plan fondée sur des API qui offre aux entreprises, à leurs clients et à leurs collaborateurs un moyen plus efficace et plus sécurisé d'échanger des renseignements confidentiels et sensibles. Les clients peuvent utiliser l'interface intuitive de SideDrawer ou créer leur propre expérience à partir des API complètes qu'offre l'outil. SideDrawer est pilotée par une équipe de personnes chevronnées travaillant dans les services financiers, les technologies ou la sécurité, et possédant de l'expérience dans divers secteurs où la confidentialité, la protection des renseignements personnels et la conformité constituent des exigences réglementaires croissantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://sidedrawer.com.

