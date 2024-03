Zayo élargit son offre de services gérés en périphérie grâce à un partenariat stratégique avec Netskope, leader des services de sécurité en périphérie





Zayo Group, un important fournisseur mondial d'infrastructures de communication, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Netskope, un leader du Secure Access Service Edge (SASE). Ce partenariat intègre les meilleures fonctionnalités du Security Service Edge (SSE) de Netskope au portefeuille Managed Edge de Zayo, proposant ainsi la meilleure protection réseau et les meilleures performances d'application aux clients de Zayo ? de la périphérie au coeur du réseau jusqu'à l'infonuagique.

Selon Gartner, d'ici 2025, 80 % des entreprises auront adopté une stratégie visant à unifier l'accès au web, aux services de l'infonuagique et aux applications privées à l'aide d'une architecture SASE/SSE. Cependant, pour tirer pleinement parti des avantages du SASE, une intégration transparente de la sécurité, du réseau et des performances est essentielle. Désormais renforcé par Netskope, désigné leader dans le Magic Quadrant SSE 2023 de Gartner, le Managed Edge de Zayo offre une gestion et une sécurité de haut niveau pour se défendre contre les menaces de sécurité réseau, répondre aux exigences de conformité réglementaire, et permettre un travail hybride fluide et évolutif.

« Chaque mois, Zayo protège des organisations de toutes tailles contre les violations de données, les rançongiciels, les temps d'arrêt et les catastrophes en sécurisant leurs réseaux centraux, leurs périphéries et l'infonuagique », a déclaré Michael McKerley, vice-président principal des services gérés chez Zayo. « Notre partenariat avec Netskope renforce encore davantage la manière dont nous sécurisons notre solution de la périphérie au coeur du réseau jusqu'à l'infonuagique. Zayo apporte le plus grand réseau de fibres indépendant, une gestion personnalisée et une observabilité du réseau basée sur l'IA. Netskope apporte un Secure Service Edge riche en fonctionnalités et leader de l'industrie. Le résultat est une offre SASE améliorée avec une sécurité renforcée pour les besoins en cybersécurité les plus exigeants. »

« À mesure que les entreprises continuent d'adopter les technologies de l'infonuagique, l'accès sécurisé et la protection avancée des données deviennent primordiaux », a déclaré Dave Rogers, vice-président principal des alliances mondiales et des ventes par canaux chez Netskope. « Une solution SASE bien conçue permet aux entreprises de trouver le bon équilibre entre la sécurité et l'accomplissement du travail, sans compromis. Nous sommes ravis de collaborer avec Zayo pour offrir le meilleur en matière de capacités SSE gérées, qui fournissent la sécurité nécessaire au bon fonctionnement du SASE. »

De plus, Zayo a amélioré son réseau défini par logiciel étendu (SD-WAN) avec des passerelles co-hébergées qui offrent une connexion directe, privée et sécurisée vers l'infonuagique, l'infrastructure réseau existante et tous les sites. Avec ces améliorations, le Managed Edge de Zayo offre une solution réseau complète, co-gérée, de bout en bout, avec une connectivité, une sécurité, une surveillance et une gestion complètes.

Pourquoi c'est important :

Intégration des emplacements : Le Managed Edge de Zayo permet aux clients d'intégrer de manière transparente les infrastructures réseau existantes, les emplacements sur le réseau et hors réseau, intégrant les bâtiments hors réseau dans le réseau de fibres de Zayo.

Réduction des coûts liés au réseau : Le Managed Edge de Zayo réduit les frais de sortie de l'infonuagique et évite les développements coûteux de réseaux. Les passerelles co-hébergées de Zayo s'intègrent à la fibre dans les passerelles d'infonuagique privé pour créer une véritable solution de la périphérie au coeur du réseau jusqu'à l'infonuagique.

Optimisation des performances réseau : Les passerelles co-hébergées de Zayo garantissent la fiabilité des performances des applications et de l'informatique en nuage en s'intégrant de manière transparente au réseau à fibre optique de Zayo pour des connexions de réseau d'entreprise privées et toujours disponibles.

« Les organisations hésitent souvent à utiliser SASE et SD-WAN parce que la transition de leur connectivité réseau antérieure peut être difficile et fastidieuse », a poursuivi McKerley. « Ce partenariat et les améliorations que nous avons apportées au SD-WAN donnent à nos clients le meilleur de tous les mondes. Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients un réseau efficace, sûr, stable, évolutif et durable. »

La nouvelle solution Managed SASE et les améliorations SD-WAN de Zayo sont déjà disponibles via la solution Managed Edge de Zayo. Pour plus d'informations, visitez : https://www.zayo.com/services/managed-edge/.

À propos de Zayo

Depuis plus de 15 ans, Zayo permet aux entreprises les plus grandes et les plus innovantes du monde d'atteindre de nouveaux niveaux de performance. Le réseau de Zayo s'étend sur plus de 17,5 millions de miles de fibre et 142 500 miles de route. Les solutions de connectivité et de périphérie personnalisées de Zayo permettent aux opérateurs, aux fournisseurs de cloud, aux centres de données, aux écoles et aux entreprises de proposer des expériences exceptionnelles, du coeur au cloud et à la périphérie. Découvrez comment Zayo ouvre la voie de l'avenir sur www.zayo.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Netskope

Netskope, leader mondial du SASE, aide les organisations à appliquer les principes de la confiance zéro et les innovations en matière d'IA/ML pour protéger les données et se défendre contre les cybermenaces. Rapide et facile à utiliser, la plateforme Netskope offre un accès optimisé et une sécurité en temps réel pour les personnes, les appareils et les données, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Netskope permet aux clients de minimiser les risques, de gagner en performance et d'obtenir une visibilité inégalée sur l'activité des applications privées, du Web, et de l'infonuagique. Des milliers de clients font confiance à Netskope et à son puissant réseau NewEdge pour faire face à l'évolution des menaces, aux nouveaux risques, aux changements technologiques, aux changements organisationnels et de réseau, ainsi qu'aux nouvelles exigences réglementaires. Découvrez comment Netskope aide ses clients à faire face à toutes les situations dans le cadre de leur parcours SASE, visitez netskope.com.

6 mars 2024 à 18:10

