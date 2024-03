Wolters Kluwer ajoute des langues à la solution d'audit mondial TeamMate+





Wolters Kluwer Corporate Performance & ESG (CP & ESG), a étendu le support linguistique de sa solution d'audit global TeamMate+ avec l'ajout de deux nouvelles langues : le grec et le suédois.

Présent dans plus de 135 pays et leader mondial dans le domaine des logiciels de gestion d'audit, TeamMate permet aux auditeurs de collaborer à l'échelle mondiale tout en travaillant dans la langue d'interface de leur choix. Cette capacité multilingue permet de saisir et de prendre en charge la terminologie propre aux audits. Basée sur le cloud, la solution propose également des options d'hébergement multirégional de données, ainsi que des services de vente et d'assistance régionaux.

Cette nouvelle mise à jour porte à dix-neuf le nombre de langues prises en charge par TeamMate+ : allemand, anglais, arabe, chinois (simplifié), coréen, espagnol, français, grec, hébreu, indonésien, italien, japonais, polonais, portugais, russe, suédois, thaï, turc et vietnamien.

Frans Klaassen, premier vice-président et directeur général de Wolters Kluwer TeamMate, a commenté : « TeamMate permet aux équipes d'audit de fournir aux organisations les informations et les garanties dont elles ont besoin pour gérer le risque. Dans ce cadre, il est essentiel de soutenir les auditeurs du monde entier, tout en leur permettant de travailler dans leur langue d'interface préférée. Nous allons continuer à investir dans l'extension de notre offre de langues prises en charge afin de renforcer l'expertise locale et de permettre une portée mondiale. »

Parmi les autres mises à jour récentes apportées au portefeuille de solutions expertes TeamMate+, il convient de citer l'ajout de normes ESG, lesquelles ont été adaptées pour soutenir le flux de travail et les pratiques d'audit interne. En permettant d'accéder aux normes et cadres de reporting ESG, tels que ceux développés par la Global Reporting Initiative (GRI), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), EU Taxonomy et la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) au sein de l'environnement TeamMate+, les auditeurs sont désormais en mesure d'accélérer les audits ESG afin de diriger les efforts d'assurance pour le reporting ESG des entreprises.

TeamMate fait partie de la division Corporate Performance & ESG (CP & ESG) de Wolters Kluwer, dirigée par la PDG Karen Abramson. La division CP & ESG est le premier fournisseur mondial de solutions logicielles intégrées pour l'HSE (hygiène, sécurité, environnement), l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG), ainsi que la GRC (gouvernance, le risque et la conformité). Grâce à une technologie innovante et une expertise unique, la division CP & ESG permet aux dirigeants de prendre des décisions stratégiques éclairées, favorisant la transformation, la performance et la gestion des risques pour un monde durable et résilient.

À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT : WKL) est un leader mondial de l'information, des solutions logicielles et des services pour les professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la conformité financière et d'entreprise, du droit et de la réglementation, de la performance d'entreprise et de l'ESG. Nous aidons nos clients à prendre chaque jour des décisions cruciales en leur fournissant des solutions expertes qui associent une connaissance approfondie du domaine à la technologie et aux services.

Wolters Kluwer a annoncé un chiffre d'affaires annuel de 5,6 milliards d'euros pour 2023. Le groupe prend en charge des clients dans plus de 180 pays, exerce des activités dans plus de 40 pays et emploie environ 21 400 personnes dans le monde. Le siège de la société se trouve à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas.

Pour plus d'informations, consultez www.wolterskluwer.com, et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram.Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

