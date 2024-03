Plus de 1 million d'aînés canadiens approuvés pour le Régime canadien de soins dentaires à ce jour





Le gouvernement du Canada invite les personnes âgées de 70 ans et plus, potentiellement admissibles, à demander à bénéficier du Régime canadien de soins dentaires.

OTTAWA, ON, le 6 mars 2024 /CNW/ - Un jalon très important a récemment été atteint dans le cadre du Régime canadien de soins dentaires. En effet, un million d'aînés résidents du Canada ont été jugés admissibles à la couverture pour les soins dentaires, ce qui contribuera à atténuer les obstacles financiers à l'accès à ces soins.

Personne ne devrait avoir à choisir entre prendre soin de sa santé dentaire et payer les factures. Le Régime canadien de soins dentaires rendra les soins dentaires abordables pour tous les Canadiens, y compris les 9 millions de Canadiens qui, selon les estimations, n'ont pas accès à une assurance dentaire en ce moment.

C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, lors d'une visite à la Seton Villa Retirement Society à Burnaby, en Colombie?Britannique, le ministre des Services aux citoyens, l'honorable Terry Beech, a annoncé que le gouvernement du Canada invite maintenant les aînés de 70 ans et plus à présenter une demande d'inscription au Régime et leur donne des directives sur la façon de vérifier leur admissibilité par téléphone.

Le ministre Beech a invité les personnes qui ont déjà reçu une lettre à contacter Service Canada par téléphone avant le 30 avril 2024. Service Canada se prépare à ouvrir le portail d'inscription en ligne aux résidents canadiens de 65 ans et plus en mai 2024. Lorsque ce sera fait, les codes de demande personnalisés qui figuraient dans les lettres d'admissibilité envoyées aux aînés de 70 ans et plus expireront bientôt. Si la demande est présentée après le 30 avril, elle peut être remplie à l'aide du portail en ligne.

Une fois que les résidents canadiens ont obtenu l'approbation de Service Canada pour être inscrits au Régime, Sun Life les inscrit alors au Régime et leur fait parvenir une trousse de bienvenue qui comprend des renseignements sur le Régime et la couverture offerte, leur carte d'adhérent et la date de début de la couverture.

Les personnes admissibles au Régime pourront consulter un dentiste ou un autre fournisseur de soins dentaires dès mai 2024. La date de couverture individuelle, c'est-à-dire la date à laquelle chacun pourra commencer à avoir accès aux services, dépendra de la date à laquelle la demande a été reçue et de la date à laquelle l'inscription a été complétée. Les frais payés pour des soins dentaires avant l'entrée en vigueur de la couverture ne seront pas remboursés.

Avant de recevoir des services de santé dentaire, les clients du Régime doivent s'assurer que leur prestataire participe au plan et que les services qu'ils recevront seront couverts par le Régime. Il se peut que le Régime ne couvre pas la totalité du coût de la visite chez le dentiste, et ces coûts doivent être payés directement au prestataire après le rendez-vous.

Pour en savoir plus, visitez le site .

Citations

« Un million de demandes d'inscription au Régime ont maintenant été approuvées. Il s'agit d'une réalisation remarquable, qui témoigne des efforts inlassables déployés par les merveilleux membres du personnel de Service Canada, qui sont déterminés à offrir des services intégrés et de grande qualité à nos clients. Nous continuerons d'offrir le même niveau de service à mesure que nous élargirons le processus d'inscription pour inclure plus d'aînés et bientôt d'autres groupes de la population. Nous continuons de veiller à ce que les Canadiens aient accès aux soins dentaires dont ils ont besoin. »

Le ministre des Services aux citoyens,

l'honorable Terry Beech

« Un million de personnes ont été approuvées pour bénéficier du Régime canadien de soins dentaires. Il s'agit d'un million de personnes qui n'ont peut-être jamais consulté un professionnel de la santé buccodentaire, ou qui n'ont pas les moyens de le faire et qui n'ont pas d'assurance, mais qui peuvent maintenant y avoir accès. De plus en plus de Canadiens s'inscrivent chaque jour. Les soins dentaires sont essentiels à la santé générale et ce régime permettra d'améliorer les soins de santé dans tout le pays. »

Le ministre de la Santé,

l'honorable Mark Holland

« Le jalon atteint aujourd'hui témoigne de notre engagement à permettre aux aînés d'avoir accès à des soins dentaires abordables. En rendant les soins dentaires accessibles pour tous, nous offrons aux Canadiens une meilleure qualité de vie. »

Le ministre des Aînés,

l'honorable Seamus O'Regan

« Aujourd'hui, nous franchissons une autre étape majeure. Depuis le lancement du Régime canadien de soins dentaires, plus d'un million de personnes âgées ont obtenu une couverture pour des soins dentaires. Alors que les aînés de plus de 70 ans potentiellement éligibles commencent à recevoir leurs invitations à postuler, encore plus de Canadiennes et Canadiens bénéficieront d'un accès à des soins de santé dentaire abordables. »

Le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

l'honorable Jean-Yves Duclos

« Alors qu'on continue le déploiement du Régime canadien de soins dentaires, j'invite les Canadiennes et les Canadiens à produire leur déclaration de revenus. Il s'agit d'un critère important pour ce régime, et à plusieurs autres crédits et prestations offerts par le gouvernement. »

La ministre du Revenu national

l'honorable Marie-Claude Bibeau

Les faits en bref

Depuis le 4 mars 2024, plus de 1,2 million de Canadiens ont adhéré au Régime canadien de soins dentaires.

Dans le budget de 2023, le gouvernement a annoncé un investissement de 13 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2023- 2024, et de 4,4 milliards de dollars par la suite pour la mise en oeuvre du Régime canadien de soins dentaires, ce qui en fait le plus grand programme gouvernemental depuis des générations.

de 4,4 milliards de dollars par la suite pour la mise en oeuvre du Régime canadien de soins dentaires, ce qui en fait le plus grand programme gouvernemental depuis des générations. Le Régime canadien de soins dentaires sera géré par Santé Canada , en collaboration avec Emploi et Développement social Canada par l'entremise de Service Canada, et par la Sun Life.

, en collaboration avec Emploi et Développement social par l'entremise de Service Canada, et par la Sun Life. Pour être admissible au Régime canadien de soins dentaires, vous devez avoir un revenu familial net rajusté de moins de 90 000 dollars , ne pas avoir accès à une assurance dentaire privée ou financée par un employeur ou un régime de retraite et avoir produit votre déclaration de revenus l'année précédente.

, ne pas avoir accès à une assurance dentaire privée ou financée par un employeur ou un régime de retraite et avoir produit votre déclaration de revenus l'année précédente. Afin d'améliorer les résultats en matière de santé dentaire, le Régime contribuera à couvrir le coût de divers services, sur recommandation d'un fournisseur de soins dentaires. Ces services comprennent notamment les soins préventifs, tels le détartrage (nettoyage) et le polissage, ainsi que d'autres services comme les examens, les radiographies, les obturations (plombages), les prothèses amovibles et les traitements de canal.

La Prestation dentaire canadienne continuera à soutenir les familles ayant des enfants de moins de 12 ans jusqu'au 30 juin 2024. Les parents et les aidants pourront présenter une demande au Régime canadien de soins dentaires pour les enfants de moins de 18 ans à compter de juin 2024.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

6 mars 2024 à 14:33

