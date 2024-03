Aramco Digital et LTIMindtree lancent une société de services numériques et informatiques au Royaume d'Arabie saoudite





Aramco Digital, la filiale numérique et technologique d'Aramco, et LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, ont signé un pacte d'actionnaires en vue de créer une société de services informatiques dans le Royaume d'Arabie saoudite. La future société présentera l'innovation en action, y compris des services numériques révolutionnaires et des capacités d'intégration des systèmes de transformation de l'industrie 4.0. Cette collaboration devrait soutenir l'objectif Vision 2030 du Royaume en créant des emplois hautement qualifiés pour les Saoudiens dans ce secteur.

Cette coentreprise est constituée dans le cadre du programme d'investissements industriels Aramco Namaat. Sudhir Chaturvedi, président et membre du conseil d'administration de LTIMindtree, déclare : « LTIMindtree s'inscrit pleinement dans l'objectif Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite. Nous sommes ravis d'avoir été choisis comme partenaire de confiance pour cette coentreprise. Le Royaume d'Arabie saoudite et la région MENA sont parmi les régions qui connaissent la croissance la plus rapide au monde en matière d'adoption de nouvelles technologies. Nous sommes déterminés à apporter à cette région une croissance fondée sur de nouvelles technologies. Avec Aramco Digital, nous apporterons nos capacités et notre expertise mondiales et tirerons parti des nouvelles technologies pour offrir une transformation numérique adaptée aux giga-projets, au secteur gouvernemental, aux industries à forte croissance, à l'énergie, à la fabrication et au secteur des services financiers. »

Nabil Al Nuaim, vice-président principal du numérique et des technologies de l'information d'Aramco et membre du conseil d'administration d'Aramco Digital, déclare : « Il s'agit d'un effort de partenariat essentiel pour tirer parti de la puissance de la transformation numérique et exploiter des opportunités sans précédent en matière d'innovation et de durabilité dans la région. Notre coentreprise vise à favoriser la localisation du secteur vital des services informatiques, à créer des emplois précieux et à ouvrir la voie à un avenir plus radieux dans le Royaume. »

Tareq Amin, directeur général d'Aramco Digital, déclare : « Nous sommes ravis de cette collaboration s'alignant sur les offres de solutions d'Aramco Digital, qui capitalisent sur la forte demande de solutions personnalisées et évolutives. La puissante combinaison de l'activité d'Aramco Digital avec les capacités d'ingénierie et les solutions d'expérience client de LTIMindtree a le potentiel de mettre à profit une valeur considérable pour la région. Elle renforce nos efforts conjoints visant à soutenir l'objectif Vision 2030 et offrir une valeur durable et de classe mondiale à nos clients et à nos employés, tout en travaillant à la création d'emplois locaux et d'une expertise avec un avantage concurrentiel. »

À propos d'Aramco Digital

Aramco Digital est la filiale numérique et technologique d'Aramco. Aramco Digital est le moteur de l'innovation et de la transformation numériques dans divers secteurs. L'entreprise a pour objectif de créer un écosystème numérique national florissant et d'être le pionnier du développement de plateformes numériques de nouvelle génération favorisant la créativité, créant de la valeur et favorisant la durabilité dans le monde entier.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d'activité de réimaginer les modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans les domaines et les technologies pour aider à obtenir une différenciation concurrentielle supérieure, des expériences clients et des résultats commerciaux dans un monde convergent. Alimenté par plus de 82 000 professionnels talentueux et entreprenants dans plus de 30 pays, LTIMindtree - une société du groupe Larsen & Toubro - combine les forces reconnues de l'industrie de l'ancienne Larsen et Toubro Infotech et de Mindtree pour résoudre les défis commerciaux les plus complexes et réaliser la transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.ltimindtree.com/ .

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 mars 2024 à 14:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :