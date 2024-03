La Garde côtière canadienne et la Garde côtière des États-Unis renouent leur partenariat étroit sur les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent lors de la visite de la ministre Lebouthillier aux États-Unis





OTTAWA, ON, le 6 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a rencontré aujourd'hui la commandante amirale Linda L. Fagan au quartier général de la Garde côtière des États-Unis à Washington, D.C., pour discuter de l'étroit partenariat existant entre les deux gardes côtières, en matière de sécurité et de protection des océans. Cette visite fait suite à la signature par la Garde côtière canadienne et la Garde côtière des États-Unis d'un protocole d'entente mis à jour, le 15 février 2024, renouvelant la coordination des opérations de déglaçage et de balisage par les deux organisations sur les Grands Lacs, les voies navigables les reliant, et la partie commune du fleuve Saint-Laurent.

La Garde côtière canadienne et la Garde côtière des États-Unis partagent une longue histoire de collaboration concernant les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent. Ces eaux intérieures sont vitales pour l'économie des deux pays, et les deux gardes côtières jouent un rôle clé pour veiller à la sécurité et à l'efficacité du transit dans cette région d'eau douce. Cette zone de responsabilité partagée s'étend le long de la frontière canado-américaine, du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la pointe ouest du lac Supérieur, soit une distance d'environ 2 400 kilomètres.

La ministre Lebouthillier est en visite aux États-Unis du 2 au 12 mars 2024, où elle dirige la délégation canadienne au salon Seafood Expo North America, à Boston, au Massachusetts, et assiste à une réception annuelle organisée par l'ambassade du Canada à Washington, D.C., à l'occasion de la Journée des Grands Lacs, pour discuter avec les partenaires américains de l'importance de restaurer les Grands Lacs. Les eaux partagées des Grands Lacs nécessitent une coopération avec de nombreux partenaires au Canada et aux États-Unis, en vue de restaurer et de protéger la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème dans le bassin des Grands Lacs. Depuis plus de 50 ans, les ententes conclues entre le Canada et les États-Unis sont essentielles à l'avancement des priorités communes, et à la collaboration solide entre les différents ordres de gouvernement, les autorités locales, les peuples autochtones, l'industrie, les organisations non gouvernementales, et le public.

Au cours de son voyage, elle rencontrera des intervenants clés et des représentants du gouvernement des États-Unis, en vue de promouvoir les produits de la mer durables du Canada, de protéger les océans et la vie océanique, et de soutenir la croissance propre de notre économie océanique.

« Je suis fière du travail que la Garde côtière canadienne accomplit aux côtés de ses homologues américains pour assurer des services essentiels dans la région des Grands Lacs. Qu'il s'agisse de briser la glace en hiver ou d'entretenir les bouées pendant les mois plus chauds, notre collaboration est cruciale pour garantir la sécurité des navigateurs dans ces eaux intérieures. Aujourd'hui, je réaffirme toute notre engagement à travailler ensemble comme une seule et même équipe, et à assurer la réussite mutuelle de nos organisations. »

« Nous sommes ravis d'avoir pu mettre au point ce plan entre la Région du Centre de la Garde côtière canadienne et le neuvième district de la Garde côtière des États-Unis, afin d'améliorer notre efficacité en matière de déglaçage et d'aides à la navigation dans les Grands Lacs. Il a fallu beaucoup de temps et d'ardent travail pour mettre en place ce protocole d'entente, et j'ai hâte de voir le réseau de transport maritime de la région des Grands Lacs prospérer en conséquence. Je suis reconnaissant de ce partenariat avec la Garde côtière canadienne, et je suis impatient de voir ce que nous pouvons accomplir de plus à l'avenir. »

Les gardes côtières du Canada et des États-Unis travaillent en étroite collaboration sur une vaste gamme de services de garde côtière dans les Grands Lacs, y compris l'intervention environnementale, la recherche et le sauvetage, le déglaçage, la gestion du trafic maritime et les aides à la navigation.

et des États-Unis travaillent en étroite collaboration sur une vaste gamme de services de garde côtière dans les Grands Lacs, y compris l'intervention environnementale, la recherche et le sauvetage, le déglaçage, la gestion du trafic maritime et les aides à la navigation. Le protocole d'entente mis à jour comprend une entente sur la façon dont les deux gardes côtières peuvent s'occuper d'une petite partie des bouées d'un pays qui se trouvent plus à proximité des ressources de l'autre pays consacrées au balisage. Par exemple, si une bouée américaine est plus à proximité d'une base canadienne, la Garde côtière canadienne peut effectuer l'entretien nécessaire de cette bouée, et réciproquement.

Les deux gardes côtières continueront d'exercer des fonctions conjointes de déglaçage, les navires opérant des deux côtés de la frontière canado-américaine, peu importe leur nationalité ou leur port d'attache. Il est courant que les brise-glaces canadiens opèrent dans les eaux américaines, et vice versa. Les services de déglaçage sont offerts au moyen d'une approche « à une seule flotte ».

L'état des glaces peut varier d'un Grand Lac à l'autre, alors il est essentiel d'avoir différents navires ayant diverses (certains peuvent opérer dans des eaux moins profondes, par exemple) pour garder ces eaux sécuritaires et ouvertes pendant l'hiver.

La région des Grands Lacs est un moteur économique qui contribue à stimuler les économies canadienne et américaine, représentant plus de 50 % du commerce bilatéral entre le Canada et les États-Unis, évalué à plus de 7 billions de dollars et à 51 millions d'emplois.

