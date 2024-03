CATALYST NOMME JENNIFER MCCOLLUM PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE





C'est une experte de l'avancement du leadership des femmes et de l'équité entre les genres qui dirigera l'organisation mondiale pour l'inclusion en milieu de travail

NEW YORK, 6 mars 2024 /CNW/ - Catalyst, une organisation mondiale sans but lucratif axée sur l'équité entre les genre et l'inclusion en milieu de travail, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a choisi Jennifer McCollum comme nouvelle présidente-directrice générale (PDG). Son mandat commence le 1er avril.

« La carrière de Jennifer a été consacrée à remettre en question et à changer le statu quo pour les femmes en milieu de travail. Son expertise professionnelle et sa passion personnelle reflètent la mission de Catalyst, a déclaré Julie Sweet, présidente-directrice générale d'Accenture et présidente du conseil d'administration de Catalyst. Grâce à ses aptitudes, à sa perspicacité et à ses antécédents de réussite, Jennifer contribuera à faire de Catalyst une organisation axée sur les missions et à atteindre de nouveaux sommets. »

« C'est un honneur pour moi de me joindre à Catalyst à ce moment charnière pour l'égalité des genres, a déclaré Mme McCollum. J'admire depuis longtemps la mission et l'impact de l'organisation, et je me réjouis à l'idée de jouer un rôle essentiel dans le prochain chapitre, aux côtés du personnel dévoué de Catalyst, du conseil d'administration et des défenseurs. »

Mme McCollum a récemment occupé le poste de PDG de Linkage, Inc., une entreprise de la SHRM vouée à l'avancement des femmes, et elle s'est toujours classée parmi les 20 meilleures entreprises de développement du leadership à l'échelle mondiale. Avant Linkage, elle a passé une décennie à faire croître des entreprises au sein du Corporate Executive Board (CEB), maintenant Gartner, et Korn Ferry. Au CEB, elle a dirigé la gestion de produits au sein de la division Leadership, en mettant en place des solutions novatrices qui ont aidé les organisations à choisir, à former et à placer des dirigeants à tous les niveaux. Elle a également dirigé l'entreprise Leadership Academies de CEB, qui a formé plus de 30 000 professionnels dans 2 100 entreprises réparties dans 50 pays.

Conférencière, consultante, entraîneuse et auteure reconnue à l'échelle nationale, Mme McCollum est un leader d'opinion qui possède une expertise opportune et pertinente sur la façon de combler l'écart en matière d'équité entre les genres, sur les raisons pour lesquelles les leaders les plus efficaces sont des leaders inclusifs et sur la façon de démystifier l'inclusion pour les dirigeants et les organisations. Son livre, In Her Own Voice : A Woman's Rise to CEO, est devenu un best-seller d'Amazon à sa sortie en 2023.

Mme McCollum est la sixième PDG de Catalyst depuis sa création il y a 62 ans et succède à Lorraine Hariton, qui prendra sa retraite.

« Lorraine a eu un impact énorme sur Catalyst pendant ses cinq ans et demi de leadership et a incarné l'engagement de Catalyst à faire progresser les femmes chaque jour, a déclaré Mme Sweet. Nous lui souhaitons tout ce qu'il y a de mieux pour sa retraite de l'organisation, ayant contribué à bâtir une fondation encore plus solide à Catalyst. »

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif soutenue par un grand nombre de chefs de la direction parmi les plus reconnus et d'entreprises de premier plan. Son objectif est de créer des milieux de travail où les femmes peuvent rayonner. Fondée en 1962, Catalyst suscite le changement au moyen d'un leadership éclairé de premier plan, de solutions concrètes et d'une communauté motivée de multinationales qui accélèrent l'avancement des femmes vers le leadership - parce que le progrès des femmes est un progrès pour toutes et tous.

