Life Fitness dévoile l'avenir du fitness, en présentant une gamme d'équipements cardio de pointe dotée d'une biomécanique de nouvelle génération, Symbiotm, à l'IHRSA 2024





ROSEMONT, Illinois, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Life Fitness, lleader mondial des équipements de fitness à usage commercial, dévoilera une nouvelle génération de produits innovants dans les domaines du cardio, de la musculation et du numérique lors du salon professionnel de l'IHRSA 2024. Les dernières innovations de Life Fitness s'appuient sur les 55 ans d'expérience de la société en tant que pierre angulaire des salles de sport et des installations de fitness dans le monde entier. Notamment, la gamme de produits de qualité supérieure pour exercices cardiovasculaires, la première du genre, Symbiotm, fera ses débuts à l'IHRSA 2024, suite à l'annonce de la collection de quatre machines par la société en novembre 2023.

Points saillants du portefeuille de produits d'entraînement cardio

La série de produits Symbio combine une biomécanique avancée, un design luxueux et réfléchi, et des expériences immersives personnalisées pour créer l'expérience de fitness multisensorielle ultime. L'ingénierie méticuleuse de Symbio s'harmonise parfaitement avec la polyvalence du corps humain pour créer des séances d'entraînement aussi uniques que les personnes qui utilisent les machines.

« L'objectif de Life Fitness est depuis longtemps d'insuffler une nouvelle énergie à l'entraînement cardiovasculaire », a déclaré Dan Wille, chef de produit chez Life Fitness. « Avec Symbio, notre équipe de biomécaniciens a consacré d'innombrables heures de recherche à la manière dont le corps interagit avec nos nouvelles technologies et expériences, en étudiant l'impact de la force, l'engagement musculaire, le VO2 max, l'ergonomie et plus encore. Résultat : une vraie symbiose du corps et de la machine, unis dans le mouvement. »

La gamme de produits Symbio comprend les produits suivants ; l'équipe de Life Fitness invite les participants de l'IHRSA à découvrir leur produit au design réfléchi lors du salon professionnel, qui aura lieu du 7 au 8 mars (stand 1700).

Le tapis roulant Symbio Runnertm est doté de la technologie Adaptive Flex Deck® qui permet aux utilisateurs de choisir le degré de fermeté de leur surface préférée sur des simulations de terrains réels, ce qui contribue à atténuer le risque de blessure.

est doté de la technologie Adaptive Flex Deck® qui permet aux utilisateurs de choisir le degré de fermeté de leur surface préférée sur des simulations de terrains réels, ce qui contribue à atténuer le risque de blessure. L' exerciseur elliptique incliné de Symbiotm est doté d'un mécanisme d'inclinaison en instance de brevet, qui crée une ellipse imitant le mouvement de course naturel du corps.

de est doté d'un mécanisme d'inclinaison en instance de brevet, qui crée une ellipse imitant le mouvement de course naturel du corps. Le Symbio SwitchCycletm fonctionne comme un vélo vertical 2-en-1 avec la possibilité de pédaler hors selle, debout sur les pédales, 100 niveaux de résistance, des engrenages à macrovitesse pour les sauts de résistance liés aux exercices de sprints en groupe et un positionnement guidé par capteur pour un confort optimal.

fonctionne comme un vélo vertical 2-en-1 avec la possibilité de pédaler hors selle, debout sur les pédales, 100 niveaux de résistance, des engrenages à macrovitesse pour les sauts de résistance liés aux exercices de sprints en groupe et un positionnement guidé par capteur pour un confort optimal. Le vélo à position allongée de Symbiotm permet d'ajuster le siège et élimine ainsi les approximations grâce à un siège positionné face à l'écran et à un positionnement guidé.

« Symbio s'appuie sur l'héritage de notre société, qui consiste à créer des équipements qui s'adaptent naturellement à tous les corps et à tous les niveaux d'exercice, tout en repoussant de nouvelles limites », a déclaré Jim Pisani, PDG de Life Fitness. « L'activité cardio reste un élément essentiel de l'entraînement, et il est crucial pour la santé de l'entreprise de fournir aux centres de fitness une solution révolutionnaire. Symbio redynamise ce domaine en apportant la polyvalence, la personnalisation et les expériences immersives tant recherchées, pour une nouvelle ère du fitness. Nous considérons Symbio comme un catalyseur d'innovation, non seulement au sein de notre propre entreprise, mais aussi comme le précurseur de l'innovation sur le marché des équipements cardio au sens large. »

Points saillants du portefeuille des produits de musculation

Outre Symbio, le stand Life Fitness présentera également une série de nouveaux produits de la gamme de produits de musculation de la marque. Outre les nouveaux bancs, les machines Insignia avec fitness connecté et les des unités avec poids intégrés Hammer Strength, le stand mettra en avant la poulie double réglable avec stabilisation progressive et le hamstring nordique assisté.

Poulie double réglable : La poulie double réglable établit la norme en matière de polyvalence et d'efficacité des séances d'entraînement. Elle permet des activités de musculation presque illimitées, ce qui est bénéfique pour les pratiquants à la recherche d'une plus grande variété et pour les établissements souhaitant maximiser leur espace de musculation au sol. Ce système de poulie est notamment doté d'un système breveté de stabilisation progressive, qui offre une expérience d'entraînement par câble plus fonctionnelle, une faible résistance au démarrage, un câblage pour les mouvements dynamiques et un coussin de stabilité réglable breveté pour le soutien pendant les mouvements clés.





Hamstring nordique assisté : Le hamstring nordique assisté de Hammer Strength est une unité avec poids intégrés qui permet aux athlètes d'exécuter des extensions des ischiojambiers à pleine amplitude. Ce produit est doté d'un réglage unique pour s'adapter aux utilisateurs de différentes tailles et d'une conception à contrepoids, ce qui signifie que plus l'utilisateur ajoute de poids, plus l'exercice devient facile.

Points saillants des solutions numériques

La société est également ravie de lancer les solutions numériques Life Fitness, l'évolution de la suite de plateformes logicielles qui relie l'équipement Life Fitness aux outils permettant d'offrir des expériences d'entraînement plus personnalisées aux formateurs et aux pratiquants, tout en maximisant la rentabilité pour les exploitants d'installations.

Le système Connect de Life Fitness, qui comprend la trousse Connect, leTrainer Connect et l'application Connect destinée aux utilisateurs : Le système Connect intègre de manière transparente les zones de cardio, de musculation et fonctionnelles de Life Fitness ; les pratiquants peuvent bénéficier d'un suivi complet et de conseils d'entraînement via la nouvelle application Connect ; les entraîneurs peuvent fournir un coaching personnalisé grâce à l'application Trainer Connect. Ces outils Life Fitness, y compris les capteurs de suivi pour les appareils de musculation, font partie de l'acquisition de Sony Advagym par la société.

Facility Connect est la plateforme de gestion des actifs de nouvelle génération qui permet de maintenir les performances optimales des équipements et de prendre des décisions basées sur des données pour gérer les installations, fournir un contenu vidéo personnalisé et personnaliser les options d'équipement.

Activités sur place

Lors de l'IHRSA 2024 à Los Angeles, Life Fitness sera présent au stand 1700, les 7 et 8 mars, et proposera plusieurs activités sur place, notamment :

L'occasion de découvrir la gamme Symbio, la nouvelle collection de produits de qualité supérieure.

La possibilité de tester d'autres produits Life Fitness et Hammer Strength.

Des séances d'information en groupe avec Derek Hansen , CSCS, entraîneur de sprint et de course, et Don Saladino , entraîneur et entrepreneur dans le domaine du fitness.

, CSCS, entraîneur de sprint et de course, et , entraîneur et entrepreneur dans le domaine du fitness. Une séance éducative « Running Towards Innovation ? Energizing Your Cardio Space with Engaging Exerciser Experiences », avec avec Derek Hansen , Don Saladino et Leigh Wierichs , Life Fitness, responsable mondial de la formation et de l'éducation, le 7 mars à 13 h (HNP), Los Angeles Convention Center. Salle 402A.

