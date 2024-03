Sommet international des distributeurs de LAMPRO : un rassemblement pour célébrer les perspectives d'avenir





HUIZHOU, Chine, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le Sommet international des distributeurs s'est déroulé avec succès à Huizhou, du 2 au 3 mars, à l'occasion du 20e anniversaire de la fondation de LAMPRO. Basé sur le thème « Focus On Pro, Pro For Mate » (en français, « Se focaliser sur le professionnel, les professionnels comme partenaires »), le sommet a attiré plus de 200 partenaires du monde entier pour partager les dernières tendances de l'industrie et des technologies de pointe. Au cours du sommet, LAMPRO a organisé une session de remise des prix ainsi qu'une cérémonie de signature entre partenaires, afin de construire ensemble un système de partenariat et de créer un avenir meilleur.

Des représentations de l'opéra du Sichuan, des spectacles musicaux et d'autres divertissements ont instauré une ambiance chaleureuse et confortable lors du sommet, afin que chaque invité en apprécie pleinement le déroulé. L'un de nos partenaires a même pris l'initiative de venir chanter sur scène.

LAMPRO a minutieusement planifié la cérémonie de lancement de « l'Arbre des rêves » ainsi qu'une vidéo de peinture sur sable pour célébrer son vingtième anniversaire, et partager des opportunités commerciales avec ses partenaires tout en démontrant sa vision d'un développement prospère. Au début de l'évènement, le président Tiger Lin a remercié tous les partenaires d'avoir choisi Unilumin et LAMPRO, soulignant qu'« il est essentiel de choisir la bonne marque et de vous lier à elle, ce qui vous aidera à devenir un leader local exceptionnel ». Par la suite, M. Lawrence Liu, directeur général de LAMPRO, a partagé la stratégie de développement du système de partenariat de LAMPRO. Le directeur du projet a présenté en détail LMini et d'autres grandes séries de produits, ce qui a considérablement renforcé la confiance des partenaires mondiaux.

De plus, afin de remercier les partenaires pour leur soutien et de rechercher un développement mutuel, LAMPRO a également organisé une session de remise des prix, une cérémonie de signature ainsi qu'une visite à l'usine de fabrication intelligente de Daya Bay le 3 mars, démontrant les capacités de fabrication intelligente de pointe de LAMPRO et la haute qualité de ses produits. LAMPRO espère sincèrement établir une relation de coopération plus étroite avec des partenaires mondiaux. Les partenaires ont déclaré avoir acquis de précieuses opportunités d'amitié et de coopération lors du sommet, et ont grandement reconnu la force et la capacité de production de LAMPRO.

Pendant ce temps, des tirages au sort minutieusement préparés ont amené l'ambiance à son point culminant, avec des prix comprenant des équipements électroniques de marques bien connues. LAMPRO a préparé des souvenirs uniques, tels que la mascotte du 20e anniversaire de LAMPRO, dans l'espoir de laisser un souvenir impérissable à chaque invité à la fin du dîner.

Nous espérons partager les joies de la réussite avec davantage de partenaires lors de nos prochains Sommets des distributeurs, pour créer un avenir radieux et présenter, ensemble, un monde meilleur.

