Développement durable du secteur minier - Québec alloue 6 M$ pour des initiatives de recherche dans le domaine minier, dont la filière des minéraux critiques et stratégiques





QUÉBEC, le 6 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce, de concert avec le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT), l'octroi de 16 subventions totalisant 6 095 728 $ pour des projets de recherche.

Ces aides financières sont accordées dans le cadre du premier appel de propositions du Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier-III (2022-2025). L'enveloppe budgétaire pour ce concours comprenait un montant réservé au financement de projets de recherche sur les minéraux critiques et stratégiques (MCS).

Ce programme du FRQNT a pour but d'inciter les chercheuses et les chercheurs québécois travaillant dans des champs disciplinaires variés à aider l'industrie minière à relever les défis techniques, environnementaux et technologiques posés par le contexte géologique québécois. Cette initiative encourage ainsi le partenariat et la collaboration entre les scientifiques et les entreprises ou les acteurs clés du secteur, et permet, par exemple, de soutenir la formation de personnel hautement qualifié pour l'industrie minière en octroyant des bourses de recherche à des centaines d'étudiants et étudiantes.

Parmi les 16 projets présentés à l'annexe 1, trois projets portent exclusivement sur l'extraction, la transformation et le recyclage des MCS. Le financement de ces trois projets provient du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS).

Citations :

« Le soutien à la recherche et au développement dans le domaine des minéraux critiques et stratégiques est essentiel pour favoriser l'essor des filières liées à la transition énergétique. L'acquisition et le transfert de connaissances, les partenariats et l'innovation sont des moyens concrets que le Québec s'est donnés pour se démarquer dans un secteur minier en pleine effervescence, notamment face aux efforts de décarbonation de l'économie. Je remercie le FRQNT pour sa collaboration à ce chapitre et je souhaite le meilleur des succès aux équipes des projets de recherche sélectionnés! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« Je félicite les 16 bénéficiaires d'une subvention ainsi que leurs partenaires publics et privés. Leur collaboration permettra d'accroître les connaissances, de créer de nouvelles technologies, en plus de former des personnes hautement qualifiées, qui contribueront au développement durable du secteur minier québécois. Je remercie aussi le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour la confiance accordée au FRQNT depuis plus de 10 ans pour ce programme de recherche en partenariat. »

Janice Bailey, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT)

Faits saillants :

Les sommes sont attribuées au FRQNT par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts à même le Fonds des ressources naturelles, volet patrimoine minier.

Ce fonds est institué pour le financement d'activités favorisant le développement du potentiel minéral incluant, entre autres, des activités d'acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d'exploration, d'exploitation, de réaménagement et de restauration de sites miniers.

Liens connexes :

Source : Information : Gabrielle Côté Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine Tél. : 438 368-1307 Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875

ANNEXE 1

LISTE DES PROJETS FINANCÉS

Responsable

et établissement Titre du projet Montant de l'aide financière* Paul Bédard, Université du Québec à Chicoutimi Automatisation de l'acquisition et quantification des textures pétrographiques 381 000 $ Jean-François Blais, Institut national de la recherche scientifique Développement de filières biohydrométallurgiques pour la récupération des métaux et éléments de terres rares à partir des déchets électroniques 381 000 $ Iuliana Laura Calugaru, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue Nouveau système modulaire de traitement passif par drain dolomitique pour des effluents miniers contaminés 381 000 $ Stéphane De Souza, Université du Québec à Montréal Les fondements de la genèse des pegmatites à lithium de la Province du Supérieur au Québec 381 000 $ Simon Dumais, Université Laval Conception et analyse des barrages miniers en zone de pergélisol 381 000 $ Michel Gamache, Polytechnique Montréal Jumeau numérique pour l'intégration de la mine à l'usine : géométallurgie, sobriété énergétique et décarbonisation 381 000 $ Félix Gervais, Polytechnique Montréal Métaux stratégiques associés aux pegmatites granitiques orogéniques de la Province de Grenville orientale : enrichissement, mise en place et détection géophysique 380 746 $ Philippe Juneau, Université du Québec à Montréal Optimisation et utilisation d'une technologie verte (phytoremédiation) pour les eaux contaminées par les métaux de rejets de l'industrie minière 380 982 $ Nassima Kemache, Cégep de Thetford Développement d'un nouveau procédé propre de production de terres rares à partir des argilites et de valorisation des sous-produits dans des éco-ciments 381 000 $ Gaétan Laroche, Université Laval Développement d'optiques fonctionnelles antibuée adaptées à l'exploitation minière en milieu nordique 381 000 $ Carmen Mihaela Neculita, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Spéciation, impact sur la toxicité aquatique et traitement des thiosels des collecteurs de flottation et des résidus riches en pyrrhotite 381 000 $ Mathieu Picard, Université de Sherbrooke Filtration des particules d'eau en sortie d'un réacteur permettant d'améliorer l'efficacité énergétique et la réduction des GES du préchauffage d'air des mines souterraines 381 000 $ Daniel Rousse, École de technologie supérieure Décarbonation des équipements des entreprises minières du Québec 381 000 $ Sébastien Roy, Université de Sherbrooke Mise en oeuvre de l'initiative "healing the land" pour la consolidation des connaissances et l'implantation concertée de pratiques en restauration minière valorisant le patrimoine vivant du Territoire Eeyou Istchee 381 000 $ Agus Sasmito, Université McGill Optimisation et économies d'énergie dans la ventilation, le chauffage et le refroidissement des mines 381 000 $ Agus Sasmito, Université McGill Évaluation de la torche à plasma et de l'énergie hydrogène pour le remplacement des combustibles fossiles dans le traitement du minerai de fer 381 000 $ MONTANT TOTAL 6 095 728 $

* Incluant les frais indirects de la recherche (FIR). Les octrois sont conditionnels à l'allocation des crédits par l'Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d'administration du Fonds. Ces octrois peuvent donc être modifiés en tout temps, sans préavis.

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts

6 mars 2024 à 10:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :