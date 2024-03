Minière O3 reçoit le prix d'Excellence en développement durable





TORONTO, le 6 mars 2024 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la« Société ») est fier d'annoncer avoir été honoré du prix de développement durable PDAC 2024. Ce prix, décerné par « Prospectors & Developers Association of Canada » (PDAC), reconnaît les entreprises qui démontrent un engagement exceptionnel envers le développement durable dans l'industrie minière.

Le prix de développement durable PDAC est l'une des reconnaissances les plus prestigieuses dans le secteur de l'exploration minière canadienne. Il souligne les efforts et les réalisations des entreprises qui vont au-delà des exigences légales pour intégrer les pratiques de développement durable dans leurs opérations, contribuant ainsi à l'amélioration de la vie des communautés locales, à la protection de l'environnement et à l'avancement de l'industrie dans son ensemble.

« Nous sommes heureux de recevoir ce prix prestigieux de la part du PDAC. Nous nous efforçons continuellement de faire du développement durable une valeur fondamentale chez Minière O3. Nous croyons fermement que la prochaine génération de développement minier sera axée sur des partenariats durables et mutuellement bénéfiques ainsi que sur l'utilisation optimale des installations existantes afin d'éviter la construction de nouvelles infrastructures. Nous continuerons à dépasser les normes de l'industrie, à innover dans nos pratiques de développement durable et à contribuer positivement à l'industrie minière », a déclaré M. Jose Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3.

Un Engagement envers le Développement Durable

Myrzah Bello nous partage la vision de l'équipe de Minière O3 : « Nous croyons fermement que le développement durable n'est pas seulement une responsabilité, mais aussi une opportunité d'innover et de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires, nos employés, les communautés avec lesquelles nous travaillons et pour l'environnement. Cette reconnaissance par le PDAC valide notre approche et nos efforts continus pour être à l'avant-garde des pratiques de développement durable dans l'industrie minière. »

Nous sommes conscients que l'industrie minière joue un rôle crucial dans la transition écologique mondiale, fournissant les matériaux nécessaires à la fabrication de technologies vertes et à la construction d'une économie durable. En tant que lauréat du prix PDAC 2024, Minière O3 s'engage à partager ses connaissances, ses pratiques et ses innovations avec le reste de l'industrie pour encourager une adoption plus large des principes de développement durable.

Figure 1 : L'équipe de Minière O3 reçoit le prix du développement durable au PDAC 2024

Évoluons ensemble

La réception de ce prix est un moment clé dans notre parcours, mais ce n'est que le début. Minière O3 continuera à travailler sans relâche pour dépasser les normes de l'industrie, à innover dans nos pratiques de développement durable et à contribuer positivement à l'industrie minière et à la société dans son ensemble.

Nous tenons à remercier l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs pour cette distinction, ainsi que nos employés, partenaires et toutes les parties prenantes qui ont contribué à notre succès. Ensemble, nous continuerons à façonner l'avenir de l'industrie minière pour qu'elle soit plus durable, plus responsable et plus inclusive.

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com .

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre organisme de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé l'information contenue dans le présent document.

