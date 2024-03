Vivity, la LIO à profondeur focale accrue première au monde, atteint un million d'implants





Alcon (SIX/NYSE : ALC), le chef de file mondial en matière de soins oculaires qui se consacre à aider les gens à voir brillamment, annonce aujourd'hui fièrement que les lentilles intraoculaires (LIO) à profondeur focale accrue AcrySofMD IQ VivityMD et ClareonMD Vivity ont dépassé plus d'un million d'implants dans le monde. Vivity est la LIO à profondeur focale accrue la plus implantée à l'échelle mondiale.1* Alcon est le chef de file mondial dans le domaine des LIO ? toutes les quatre secondes une LIO Alcon est implantée ? et continue d'innover dans ce domaine pour répondre aux besoins non comblés des patients.5¤

« Atteindre un million d'implants pour Vivity, la LIO à profondeur focale accrue première au monde, représente une réalisation significative dans le rétablissement de la vision de loin, intermédiaire et fonctionnelle de près pour les gens du monde entier, leur permettant à nouveau de faire et voir ce qu'ils aiment », a déclaré Mark Newson, chef national de division commerciale, Applications chirurgicales d'Alcon Canada. « Vivity offre aux patients qui veulent être moins de dépendants des lunettes une option révolutionnaire avec un profil monofocal de perturbations visuelles, incarnant notre engagement à aider les gens à vivre et à voir avec clarté. »

Vivity utilise la technologie de façonnage de front d'onde non diffractive X-WAVEMC exclusive d'Alcon, un principe optique avancé qui étire et déplace simultanément la lumière sans la diviser, permettant ainsi d'équilibrer la qualité de la vision et de maximiser le champ de vision.2,3 Ce mode d'action unique n'est pas réfractif, n'introduit pas d'aberrations sphériques et a finalement élargi l'accès aux lentilles intraoculaires pour la correction de la presbytie à encore plus de patients.

Des données récentes en situation réelle à grande échelle soulignent l'impact des lentilles Vivity sur les patients du monde entier. L'étude4+ du registre Vivity démontre une grande satisfaction des patients dans plusieurs cohortes de patients, car la vaste majorité des patients (92 %) affirment être satisfaits de leur vue? et que les trois quarts des patients n'ont aucune difficulté à voir dans le cadre de leurs activités quotidiennes.? Avec Vivity, plus de 91 % des patients ne signalent aucun halo, aucun éblouissement ou aucune lumière rayonnante.? De plus, près de 50 % des patients n'ont plus besoin de lunettes dans le cadre d'activités faisant appel à la vision de près; ce pourcentage passe à 66 % chez les patients ayant reçu une correction monovision.

Les lentilles Vivity sont offertes dans plus de 80 pays, dont l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, le Japon, l'Inde, l'Italie, la Corée du Sud, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Alcon offre une gamme de lentilles intraoculaires de premier plan conçues pour répondre aux besoins uniques des patients en matière de vision. Cette gamme comprend Vivity et PanOptixMD, les LIOCP les plus implantées dans le monde, ainsi que les options monofocales et toriques. PanOptix a dépassé 1 million d'implants au début de 2022 et est la lentille trifocale la plus implantée dans le monde.5,6 Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web www.alcon.ca/fr.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir brillamment. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de 75 ans, nous offrons la gamme de produits la plus vaste pour améliorer la vue et la vie des gens. Chaque année, nos produits chirurgicaux et nos produits de soins oculaires touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Nos plus de 25 000 associés améliorent la qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Apprenez-en plus en visitant le site www.alcon.ca.

Références

Market Scope - 2023 Premium Cataract Surgery Market Report; 2023 IOL Market Report. Alcon Data on File, US Patent 9968440 B2, May 15, 2018. AcrySof® IQ Vivity® or Clareon® IQ Vivity® IOL Directions for Use. Reus NJ, Kooijman M, Perez-Vives C. Overall Visual Outcomes from a Real-world Study of Presbyopia-correcting IOLs in a Large Population. Presented at the European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS) Annual Meeting; 8-12 Sept, 2023; Vienna, Austria. Promotional Claim Supporting information PanOptix PC-IOL Family Product Code TFNT00. Alcon IOL Global Sales; Jan 2021- Nov 2022.

* D'après les ventes mondiales de LIO AcrySof IQ VivityMD et ClareonMD VivityMD

? Lentille intraoculaire pour la correction de la presbytie

+ L'étude du registre VivityMD était une étude de registre ouverte non interventionnelle, multicentrique, ambiventaire et non comparative menée dans 41 centres répartis dans huit (8) pays : Australie, Belgique, Allemagne, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Espagne et Royaume-Uni.

? Dans le questionnaire CATQUEST 9SF, il a été demandé aux patients : Avez-vous de la difficulté à voir dans le cadre de vos activités? Si oui, dans quelle mesure?

? La satisfaction des sujets est évaluée à l'aide du questionnaire CATQUEST 9SF. Les statistiques révèlent un niveau « très » ou « assez » satisfait.

?Les troubles visuels ont été évalués en posant des questions ouvertes et non suggérées sur l'expérience visuelle.

§ IOLSAT : Au cours des 7 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous dû porter des lunettes pour voir?

¤ Selon les ventes d'unités mondiales de lentilles intraoculaires d'Alcon, 2022

Veuillez consulter le mode d'emploi du produit pour obtenir la liste complète des indications, contre-indications et mises en garde.

