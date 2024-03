L'IRBM étend sa portée mondiale dans le domaine de la découverte de médicaments avec un nouveau bureau à Boston





Cette croissance stratégique et cette visibilité accrue renforcent la position de leader de l'IRBM

ROME, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- L'IRBM, un organisme de recherche sous contrat (ORC) intégré dans le domaine de la découverte de médicaments, annonce son expansion mondiale avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Boston, Massachusetts, pierre angulaire de la biotechnologie et de la découverte de médicaments. Cette initiative stratégique souligne la volonté de l'IRBM d'encourager l'innovation et la collaboration dans le secteur des sciences de la vie, afin d'exploiter l'écosystème biotechnologique dynamique de Boston pour accélérer le développement de thérapies répondant à des besoins médicaux non satisfaits à plus grande échelle.

En élargissant la portée mondiale de l'IRBM, le site de Boston renforcera les interactions directes avec les partenaires, les collaborateurs et la communauté scientifique au sens large, aux États-Unis et dans le monde entier. Ce déménagement renforce la mission de l'IRBM d'améliorer les résultats en matière de santé grâce à une recherche innovante et à une approche intégrée et collaborative de la découverte de médicaments.

Matteo Liguori, PDG de l'IRBM, a exprimé son enthousiasme à propos de cette expansion : « L'ouverture de notre premier bureau international à Boston marque une étape importante dans le parcours de l'IRBM et reflète notre engagement à faire progresser la science et la santé à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis de faire partie de l'écosystème biotechnologique dynamique de Boston, qui nous aidera à faciliter de nouvelles collaborations et à accélérer nos contributions à la découverte de médicaments et à la communauté scientifique. »

Parallèlement à l'ouverture du bureau de Boston, l'IRBM a le plaisir d'annoncer le lancement de son nouveau site Web ( https://www.irbm.com/ ), qui offre une expérience plus intuitive et conviviale. Le site Web fournit des informations détaillées sur la recherche, les capacités et les opportunités de partenariat de l'IRBM, reflétant les efforts de l'entreprise pour améliorer l'engagement avec la communauté scientifique mondiale, les partenaires et le public.

L'ouverture du bureau de l'IRBM à Boston et le lancement de son nouveau site Web marquent une étape importante dans le rayonnement mondial et l'engagement numérique de l'entreprise. L'IRBM invite ses collaborateurs et partenaires actuels et futurs à visiter son nouveau bureau de Boston et à découvrir son site Web remanié, des actions qui soulignent l'engagement de l'IRBM à faire progresser la santé grâce à l'innovation scientifique et au partenariat.

À propos de l'IRBM

L'IRBM est un leader mondial dans le domaine de la découverte de médicaments. Il s'appuie sur un modèle unique qui consiste à mener toutes les recherches sur un seul site, ce qui favorise une agilité et une efficacité inégalées du concept au candidat. Ce modèle facilite les découvertes rapides tout en minimisant les échecs. Avec un historique de contribution à quatre médicaments approuvés, l'IRBM est alimenté par des collaborations profondes et des décennies d'expertise d'institutions mondiales de premier plan. Les capacités internes complètes de l'IRBM aident ses partenaires à franchir des étapes clés et à progresser vers la préparation clinique, les positionnant comme un acteur majeur de l'innovation dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.

Site Web : https://www.irbm.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2354912/IRBM_Logo.jpg

6 mars 2024 à 05:31

