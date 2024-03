Kymeta annonce l'octroi de deux nouveaux brevets américains pour l'exploitation multiréseau





Kymeta, le chef de file mondial des antennes satellites à panneau plat (www.kymetacorp.com) annonce aujourd'hui que l'Office des brevets et des marques commerciales des États-Unis a accordé à Kymeta Corporation deux brevets américains. Le premier brevet est lié à la coopération d'un appareil périphérique SD-WAN et d'un terminal satellitaire, permettant aux utilisateurs de s'engager dans des communications satellitaires et cellulaires simultanées ou commutées. Le second brevet est lié à une antenne à orientation électronique (ESA) fonctionnant sur plusieurs réseaux satellitaires avec de multiples modes (ex. mode simultané, mode commuté, etc.). Ces réalisations démontrent le leadership éclairé continu de Kymeta sur le marché alors que l'industrie des communications satellitaires évolue vers un écosystème multiorbite et multiréseau.

Ryan Stevenson, Ph.D., vice-président principal et responsable scientifique, Kymeta, a souligné le dévouement de la société à élargir sa propriété intellectuelle (PI) avec des ajouts pertinents à son portefeuille de brevets et à sa feuille de route technologique : « Ces brevets illustrent notre expérience éprouvée en matière d'innovation continue et de traduction de ces innovations en solutions de terrain. Le lancement, en 2023, des Hawktm u8 LEO, Peregrinetm u8 LEO et Ospreytm u8 ? Hybrid-GEO-LEO [terminaux utilisateurs] démontre l'engagement de Kymeta à mener la révolution satcom multi-x. »

Avec ces derniers ajouts, le nombre de brevets de Kymeta dépasse les 230 aux États-Unis et à l'international, avec 165 demandes supplémentaires en instance. Depuis sa création en 2012, Kymeta a toujours fait preuve d'un leadership éclairé grâce à son innovation continue et à ses solutions de connectivité.

Brevet américain n°11,818,606, délivré le 14 novembre 2023

https://ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/11818606

Brevet américain n°11,729,633, délivré le 15 août 2023

https://ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/11729633

À propos de Kymeta

Leader du marché des antennes satellite à panneau plat, Kymeta propose des solutions spécifiques pour tout un éventail d'applications professionnelles et militaires, et libère la valeur commerciale de l'espace pour répondre à l'importante demande non satisfaite d'une connectivité universelle à large bande et véritablement mobile dans le monde entier. Sa technologie métasurface innovante, associée à une approche donnant la priorité aux logiciels, permet d'offrir la première antenne satellite à panneau plat orientée électroniquement et basée sur des métamatériaux disponible dans le commerce. Les solutions à bas coût, à faible consommation et à haut débit de Kymeta facilitent la connexion en déplacement ou stationnaire, quel que soit le véhicule, le navire, l'aéronef ou la plateforme fixe), permettant à des industries terrestres de transformer leurs opérations en tirant parti de capacités spatiales.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter kymetacorp.com

