CGTN : La Chine s'engage à développer de nouvelles forces productives de qualité dans la campagne de modernisation

BEIJING, 5 mars 2024 /CNW/ - La Chine a vu le nombre de transactions technologiques contractées augmenter de 28,6 % en 2023, ce qui en dit long sur la capacité accrue du pays en matière de développement axé sur l'innovation.

Selon un rapport de travail du gouvernement soumis mardi à l'assemblée législative, la Chine mettra à profit le rôle prépondérant de l'innovation, stimulera l'innovation industrielle grâce aux avancées scientifiques et technologiques, et fera progresser la nouvelle industrialisation.

Le premier ministre chinois, Li Qiang, a présenté le rapport lors de la réunion d'ouverture de la deuxième session du 14e Congrès national du peuple dans le Grand Hall du peuple à Beijing.

Selon le rapport, le pays s'efforcera de moderniser son système industriel et de développer plus rapidement de nouvelles forces productives de qualité.

Développer de nouvelles forces productives de qualité

Avec l'innovation en tête, les nouvelles forces productives de qualité signifient qu'il faut aller au-delà des modèles traditionnels de croissance économique. Ce parcours, qui s'aligne sur la nouvelle philosophie de développement de la Chine, repose sur la haute technologie, l'efficacité et la qualité.

Afin de développer ces nouvelles forces productives de qualité, le rapport de travail du gouvernement énumère une série de tâches.

Il appelle à l'amélioration et à la mise à niveau des chaînes industrielles et d'approvisionnement, en plus de cultiver les industries émergentes et tournées vers l'avenir, telles que l'hydrogène, les nouveaux matériaux, la biofabrication, les vols spatiaux commerciaux, la technologie quantique et les sciences de la vie.

Le rapport indique également que le développement innovant de l'économie numérique sera encouragé, qu'une initiative Intelligence Artificielle Plus sera lancée et que le pays consolidera et renforcera sa position de leader dans des industries telles que les véhicules intelligents connectés à la nouvelle énergie.

De plus, la Chine a fixé un objectif de croissance économique d'environ 5 % pour 2024 et s'est engagée à promouvoir un développement de qualité. Elle émettra des obligations spéciales du Trésor à très long terme chaque année au cours des prochaines années afin de mettre en oeuvre d'importantes stratégies nationales et de renforcer les capacités de sécurité dans des domaines clés, en commençant par 1 billion de yuans de telles obligations cette année, selon le rapport.

Le rapport souligne également les efforts visant à revigorer la Chine par le biais de la science et de l'éducation et à consolider les bases d'un développement de haute qualité.

La Chine accélérera les efforts visant à constituer un contingent de personnel possédant une expertise d'importance stratégique et à former un plus grand nombre de scientifiques et d'équipes d'innovation de premier ordre.

D'après le rapport, le pays développera des plateformes permettant d'identifier les talents de la recherche fondamentale, de former des ingénieurs très performants et des travailleurs hautement qualifiés, et d'améliorer le soutien aux jeunes scientifiques et ingénieurs.

Agir sur la philosophie de développement axé sur les personnes

La Chine s'efforcera d'assurer et d'améliorer le bien-être des populations et de promouvoir de nouvelles et meilleures méthodes de gouvernance sociale, indique le rapport.

Il souligne que la Chine apportera des avantages réels aux populations à leur satisfaction en agissant sur la philosophie du développement axé sur les personnes.

En 2023, le revenu disponible par habitant de la Chine a augmenté de 6,1 %, et plus de 66 millions de contribuables ont bénéficié d'une augmentation des déductions supplémentaires spéciales pour l'impôt sur le revenu des particuliers, qui couvrent les frais de soins infirmiers aux enfants, d'éducation des enfants et de soins aux personnes âgées. selon le rapport.

En 2024, le pays prévoit de créer plus de 12 millions d'emplois dans les zones urbaines et de maintenir le taux de chômage urbain à environ 5,5 %.

La Chine va également renforcer la conservation écologique et promouvoir un développement vert et à faibles émissions de carbone, notamment en prenant des mesures globales pour améliorer l'environnement et stimuler l'économie verte et à faibles émissions de carbone, selon le rapport.

En 2023, la capacité installée d'énergie renouvelable de la Chine a dépassé sa capacité thermique pour la première fois de son histoire et elle représentait plus de la moitié de la capacité d'énergie renouvelable nouvellement installée dans le monde, selon les données publiées par l'Administration nationale de l'énergie.

Selon le rapport, le pays fera progresser la révolution énergétique et travaillera activement et prudemment à atteindre un sommet d'émissions de dioxyde de carbone et à atteindre la neutralité carbone.

