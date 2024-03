Le gouvernement du Canada signe deux accords bilatéraux avec le Nunavut pour de meilleurs soins de santé, plus près de chez soi





IQALUIT, NU, le 5 mars 2024 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens méritent un système de soins de santé leur offrant un accès rapide aux services de santé, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin, tout en ayant le choix de pouvoir vieillir dans la dignité près de leur domicile.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada et l'honorable John Main, ministre de la Santé du Nunavut, ont annoncé 2 accords bilatéraux prévoyant un investissement d'un montant total de plus de 35,6 millions de dollars afin d'améliorer les services de santé et l'accès à ces derniers au Nunavut.

Dans le cadre de l'accord Travailler ensemble, le gouvernement du Canada versera dans un premier temps plus de 23,6 millions de dollars afin d'appuyer le plan d'action triennal du Nunavut visant à améliorer son système de santé. Ce plan prévoit les éléments suivants :

Améliorer la coordination et l'accès aux soins primaires dans toutes les régions Augmenter le nombre d'Inuits occupant des postes dans le domaine de la santé grâce à un programme de technique en radiologie destiné aux Inuits, avec 150 diplômés sur 3 ans, et grâce à l'inscription de 5 Inuits à un programme d'enseignement de la profession de sage-femme; Créer des outils d'évaluation pour les collectivités éloignées et isolées afin de comprendre ce dont les collectivités ont besoin, en fonction de la taille de la population et de ses besoins en matière de santé. Ces outils permettront d'aider à concevoir des équipes de soins de santé primaires dans les régions éloignées; Élargir le programme de soins paramédicaux existant, qui a été établi en 2021 pour soutenir les programmes de soins primaires dans les centres de santé communautaires, aux 25 collectivités du Nunavut . Le Nunavut créera également un poste de consultant en pratique paramédicale qui appuiera l'intégration des ambulanciers paramédicaux dans les collectivités; Soutenir l'hôpital général Qikiqtani au Nunavut en appuyant le nouveau programme d'obstétrique et de gynécologie, en recrutant d'autres chirurgiens, en élargissant les services de cardiologie et en investissant dans des programmes pilotes d'infirmières praticiennes et d'infirmiers praticiens.

Appuyer le recrutement, le maintien en poste et les initiatives de formation pour les travailleurs de la santé et réduire les arriérés Mettre en oeuvre une vaste campagne de recrutement afin d'attirer des infirmières, des infirmiers, des infirmières praticiennes et des infirmiers praticiens, et améliorer le programme de résidence en soins infirmiers; Répondre aux besoins orthopédiques en achetant un tomodensitomètre, un appareil d'IRM portatif et un arceau afin d'augmenter le nombre d'interventions médicales sur le territoire et de réduire le nombre de patients qui doivent se rendre à Ottawa , ce qui contribuera à réduire les temps d'attente.

Élargir la prestation des services de santé mentale et de toxicomanie culturellement appropriés et des soins spécialisés Soutenir la formation des paraprofessionnels pour veiller à ce que les Inuits du Nunavut puissent accéder à des services et à des programmes de santé mentale adaptés à leur culture et à leur langue; Continuer d'organiser des symposiums annuels sur les traumatismes afin de fournir aux travailleurs de première ligne les outils et les compétences nécessaires pour qu'ils puissent aider les membres de la communauté, en particulier les enfants et les jeunes, à surmonter les traumatismes.



Dans le cadre de l'accord pour vieillir dans la dignité, le gouvernement du Canada versera plus de 12 millions de dollars afin d'appuyer le plan d'action quinquennal du Nunavut visant à aider les personnes à vieillir dans la dignité près de leur domicile et à avoir accès à des soins à domicile ou dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire. Ce financement permettra de faire ce qui suit :

Financer les examens, les élargissements et les services des programmes de soins à domicile et de soins en milieu communautaire

Entreprendre un examen exhaustif pour orienter les élargissements et les changements organisationnels afin d'aider à recruter et à former du personnel supplémentaire, en mettant l'accent sur l'embauche d'Inuits et l'augmentation des heures de service;



Améliorer les compétences des effectifs, notamment en appuyant les étudiants en soins infirmiers au moyen de cours en ligne et de formation en personne, dans le but de fournir des soins de qualité aux Nunavummiuts dans les 25 collectivités et de les aider à maintenir leur indépendance et leur bien-être.

Renforcer la stabilité des effectifs

En collaboration avec le Collège de l'Arctique du Nunavut , poursuivre l'élaboration d'un programme sur mesure de formation des préposés aux services de soutien à la personne pour améliorer les compétences des travailleurs en soins à domicile, en soins en milieu communautaire et en soins continus au Nunavut , tout en appuyant leur formation continue;

, poursuivre l'élaboration d'un programme sur mesure de formation des préposés aux services de soutien à la personne pour améliorer les compétences des travailleurs en soins à domicile, en soins en milieu communautaire et en soins continus au , tout en appuyant leur formation continue;

Permettre aux infirmières praticiennes et aux infirmiers praticiens de fournir des soins virtuels pour les établissements de soins de longue durée.

Améliorer les normes en matière de soins de longue durée

Aider le Nunavut à respecter les nouvelles normes nationales en matière de soins de longue durée en améliorant les soins adaptés à la culture, en offrant des conseils adaptés aux Inuits pour les résidents à l'extérieur du territoire et en s'attaquant aux défis organisationnels dans les installations de la Division des soins à domicile et des soins continus.

Les progrès relatifs à ces initiatives et à ces engagements à grande échelle seront mesurés en fonction des cibles dont le Nunavut rendra compte publiquement, et ce, chaque année.

Dans le cadre de ces nouveaux accords, les gouvernements du Canada et du Nunavut travailleront de concert pour améliorer la manière dont les renseignements sur la santé sont recueillis, échangés, utilisés et communiqués; simplifieront la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger; faciliteront la mobilité des principaux professionnels de la santé au Canada; et assumeront des responsabilités partagées pour faire respecter la Loi canadienne sur la santé afin de protéger l'accès des Canadiennes et des Canadiens à des soins de santé en fonction des besoins et non de la capacité à payer.

Reconnaissant les importants écarts des résultats en matière de santé chez les Inuites et les Inuits, les gouvernements du Canada et du Nunavut s'engagent aussi à collaborer de façon significative avec leurs partenaires inuits pour améliorer l'accès à des services de santé de qualité et adaptés à la culture. Le plan d'action du Nunavut est éclairé par la participation continue de ses partenaires inuits et par les récentes discussions trilatérales impliquant le gouvernement fédéral. Tous les ordres de gouvernement prendront des décisions relatives à la santé dans leur administration respective d'une façon qui favorise le respect et la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le Nunavut et le gouvernement fédéral continueront à travailler ensemble pour améliorer les services de santé pour tous les patients du territoire, notamment en répondant aux besoins des peuples inuits et des autres populations mal desservies et défavorisées.

Citations

« Ces accords avec le Nunavut constituent un grand pas en avant pour notre système de santé. Ils se traduisent par de meilleurs soins pour les personnes qui vivent ici, dans leur communauté. Le Nunavut a des besoins et des priorités qui lui sont propres, et ces accords importants permettront d'aider les Nunavoises et les Nunavois à recevoir de meilleurs soins de santé tout au long de leur vie. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Ces investissements feront une réelle différence pour les résidents du Nunavut quant aux services liés à la santé mentale et aux dépendances. Nous travaillons avec le Nunavut pour intégrer pleinement la santé mentale dans notre système universel de santé. Le soutien fédéral permettra de renforcer la capacité des prestataires de soins de santé familiale et d'offrir des soins adaptés à la culture en vue d'un soutien de qualité et opportun en matière de santé mentale et de consommation de substances, avec une attention particulière pour les besoins des Inuits. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les personnes âgées méritent de vieillir dans la dignité et avec la liberté de choisir. Elles peuvent ainsi vieillir comme elles l'entendent. Rien de tout cela n'est possible sans un système de santé solide. Les investissements que nous réalisons au Nunavut le rendront encore plus solide. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Aînés

« Aujourd'hui, nous célébrons l'ajout de plus de 35,6 millions de dollars dans le paysage des soins de santé du Nunavut, un geste profondément ancré dans le principe de "Pijitsirniq" - un engagement à servir notre communauté avec soin et respect. Cet investissement important symbolise l'engagement collectif d'honorer le patrimoine unique du Nunavut et de répondre aux besoins particuliers de la population nunavoise en matière de santé. »

L'honorable John Main

Ministre de la Santé du Nunavut

Faits en bref

L'investissement du plan Travailler ensemble comprend 25 milliards de dollars pour des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires, une augmentation garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) pour les 5 prochaines années, ce qui équivaut à environ 17,2 milliards de dollars, ainsi qu'un complément au TCS de 2 milliards de dollars pour répondre aux besoins urgents des salles d'urgence et des hôpitaux pédiatriques, complément qui a été versé en juin 2023. Ensemble, ces investissements fournissent aux provinces et aux territoires la souplesse nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie, ainsi que pour accélérer les améliorations apportées au système de soins de santé.

comprend 25 milliards de dollars pour des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires, une augmentation garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) pour les 5 prochaines années, ce qui équivaut à environ 17,2 milliards de dollars, ainsi qu'un complément au TCS de 2 milliards de dollars pour répondre aux besoins urgents des salles d'urgence et des hôpitaux pédiatriques, complément qui a été versé en juin 2023. Ensemble, ces investissements fournissent aux provinces et aux territoires la souplesse nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie, ainsi que pour accélérer les améliorations apportées au système de soins de santé. Le budget de 2023 donne un aperçu du plan du gouvernement du Canada d'investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie dans 4 domaines prioritaires communs en matière de santé : élargir l'accès aux services de santé familiale, y compris dans les régions rurales et éloignées; soutenir les travailleurs de la santé et réduire les arriérés; accroître le soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances; moderniser les systèmes de santé au moyen de données de santé et d'outils numériques.

d'investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie dans 4 domaines prioritaires communs en matière de santé : Dans le cadre des accords bilatéraux pour travailler ensemble, les provinces et les territoires établissent des plans d'action qui décrivent comment les fonds seront dépensés et comment les progrès seront mesurés afin de mettre en évidence les améliorations apportées au système de santé du Canada . Le premier plan d'action triennal du Nunavut peut être consulté ici.

. Le premier plan d'action triennal du peut être consulté ici. Le budget de 2017 avait annoncé l'octroi de 11 milliards de dollars sur 10 ans sous forme de fonds fédéraux aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour la population canadienne. Des accords bilatéraux ont été signés avec les provinces et les territoires pour accéder aux six premières années de ce financement. Les quatre dernières années du financement pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances sont comprises dans les nouveaux accords bilatéraux pour travailler ensemble .

Le gouvernement travaille aussi avec les provinces et les territoires pour appliquer un deuxième accord bilatéral axé sur l'aide donnée aux Canadiennes et aux Canadiens afin qu'ils vieillissent dans la dignité, près de leur domicile, et qu'ils aient accès à des soins à domicile ou à des soins dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire. Cet accord comprend les 2,4 milliards de dollars restants sur 4 ans prévus dans le budget de 2017 (600 millions de dollars par année pour les exercices 2023-2024 à 2026-2027) afin d'améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire, ainsi que les 3 milliards de dollars sur 5 ans prévus dans le budget de 2021 (600 millions de dollars par année pour les exercices 2023-2024 à 2027-2028) pour les soins de longue durée afin d'appliquer les normes de soins dans les établissements de soins de longue durée et de favoriser la stabilité des effectifs. Le plan d'action quinquennal du Nunavut peut être consulté ici.

peut être consulté ici. Le Nunavut recevra 150 millions de dollars supplémentaires pour tenir compte du coût plus élevé de la prestation des soins de santé dans les territoires, notamment les déplacements pour des raisons médicales, grâce au montant renouvelé de 350 millions de dollars (sur 10 ans) qui a été annoncé dans le budget de 2023 dans le cadre du Fonds d'investissement-santé pour les territoires (FIST). Le FIST fournit du financement pour la prestation de soins de santé dans le Nord, où chaque territoire fait face à des coûts élevés pour fournir les soins nécessaires à ses résidents. Les territoires utilisent le financement fourni dans le cadre du FIST pour élaborer et mettre en oeuvre des projets clés d'amélioration du système de santé dans des domaines comme les soins collaboratifs, les soins primaires ainsi que le renforcement des effectifs en santé et des capacités.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

5 mars 2024 à 13:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :