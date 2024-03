Gestion SGW poursuit sa modernisation avec l'appui du gouvernement du Canada





L'entreprise obtient une aide financière de 600 000 $ de DEC pour l'acquisition d'équipements de production.

SHERBROOKE, QC, le 5 mars 2024 /CNW/ - Soutenir la croissance des PME manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 600 000 $ à Gestion SGW. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise, aussi connue sous le nom d'Engrenages Sherbrooke, d'augmenter sa capacité de production et sa productivité en acquérant des équipements de production.

Grâce à son savoir-faire qui répond aux normes les plus strictes de l'industrie, Engrenages Sherbrooke fabrique sur mesure des engrenages et des boîtes d'engrenages et des pièces usinées pour des entreprises de divers secteurs d'activités, dont l'énergie, les pâtes et papiers, la foresterie et l'alimentation. Sa capacité de production étant actuellement limitée alors que la demande pour ses produits est en croissance, l'entreprise souhaite notamment se procurer une rectifieuse d'engrenages, de même que deux aléseuses, une verticale et une horizontale. La contribution de DEC servira à l'acquisition et à l'installation de ces nouveaux équipements.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement de notre gouvernement envers les entreprises manufacturières des Cantons-de-l'Est. En appuyant une entreprise comme Engrenages Sherbrooke dans la poursuite de ses activités et en stimulant sa croissance, nous faisons en sorte que l'industrie manufacturière québécoise joue un rôle majeur dans la relance économique du Canada. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les PME sont au coeur du développement économique des collectivités et notre gouvernement s'est engagé à les soutenir. C'est pourquoi je suis ravie de l'appui de DEC au projet de Gestion SGW / Engrenages Sherbrooke dont l'apport contribuera à stimuler la vitalité économique de la région Félicitations à toute l'équipe de Gestion SGW / Engrenages Sherbrooke pour ce beau projet! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Le projet qui nous rassemble ici aujourd'hui est l'acquisition d'une rectifieuse d'engrenages et l'achat de deux aléseuses pour l'agrandissement de notre bâtiment, ce qui nous permettra de répondre aux demandes du marché tout en demeurant compétitifs. Un service sur mesure pour des pièces sur-mesure! Certes, ces projets nécessitent des investissements importants et qui dit investissement dit aussi financement. Nous avons une très belle collaboration de nos partenaires financiers et la présence de DEC aujourd'hui en est la preuve! Nous croyons fermement que de poursuivre nos investissements en équipements et en formation de la main-d'oeuvre nous permettra de donner ce qu'il y a de mieux, autant à nos clients qu'à nos employés. L'aide gouvernementale dans ce projet va nous permettre non seulement d'augmenter notre productivité, mais elle fera en sorte de montrer au marché notre réelle intention : être la référence dans notre domaine. L'apport de DEC vient soutenir nos efforts stratégiques qui visent à mettre en lumière le magnifique travail de notre équipe en place. »

Jeff Bernier, président, Gestion SGW

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

5 mars 2024 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :