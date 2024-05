Suivant l'approbation des actionnaires, NMG s'apprête à clôturer des placements privés d'une valeur totale de 37,5 M$ US avec Mitsui et Pallinghurst





Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSXV : NOU) annonce que les actionnaires de la Société (les « Actionnaires ») ont approuvé, lors de l'assemblée extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue aujourd'hui, les placements privés de Mitsui & Co., Ltd. (« Mitsui ») (TYO : 8031) et de Pallinghurst Bond Limited (« Pallinghurst ») annoncés précédemment, qui totalisent 37,5 millions $ US. À ces placements s'ajoutera l'émission, par NMG, d'actions ordinaires et de bons de souscription en échange du rachat et de l'annulation des billets convertibles de Mitsui et de Pallinghurst datés du 8 novembre 2022, en leur version modifiée et mise à jour du 11 avril 2023 (les « Placements privés des personnes apparentées »).

Mitsui et Pallinghurst s'étaient engagés à investir, respectivement, 25 millions et 12,5 millions $ US par voie de placement privé, sous réserve de l'approbation des Actionnaires désintéressés de chaque transaction, conformément au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») et à la Politique 5.9 ? Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (la « Politique 5.9 »), ainsi que des approbations réglementaires.

En vertu du Règlement 61-101, les administrateurs désintéressés de la Société ont recouru aux services de Fort Capital Partners British Columbia (« Fort Capital Partners ») pour l'évaluation des Placements privés des personnes apparentées et la production d'un avis quant à leur caractère équitable (l'« Avis quant au caractère équitable »). Dans l'Avis quant au caractère équitable, Fort Capital Partners a conclu que les Placements privés des personnes apparentées sont équitables, du point de vue financier, pour les Actionnaires (autres que Mitsui et Pallinghurst).

Questions soumises au vote à l'assemblée extraordinaire

Les Actionnaires ont adopté toutes les résolutions soumises à leur approbation, y compris les Placements privés des personnes apparentées. Les résultats détaillés des votes tenus à l'égard de l'élection sont les suivants :

RÉSOLUTIONS EN FAVEUR ABSTENTIONS Voix % Voix % Placement privé de Mitsui 43 333 378 99,36% 278 086 0,64% Placement privé de Pallinghurst 31 165 461 99,11% 281 398 0,89% Création d'un nouvel actionnaire dominant, soit Mitsui 43 422 952 99,57% 188 512 0,43% Création d'un nouvel actionnaire dominant, soit General Motors Holdings LLC 30 951 993 99,49% 159 471 0,51% Création d'un nouvel actionnaire dominant, soit Panasonic Holdings Corporation 43 488 962 99,72% 122 502 0,28%

Clôture des Placements privés des personnes apparentées

NMG, Mitsui et Pallinghurst devraient clôturer les Placements privés des personnes apparentées le 2 mai 2024, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Mitsui échange son billet convertible daté du 8 novembre 2022, en sa version modifiée et mise à jour du 11 avril 2023, contre 12 500 000 actions ordinaires dans le capital de NMG (les « Actions ordinaires ») et 12 500 000 bons de souscription d'Actions ordinaires au même prix et aux mêmes conditions que l'investissement précédemment annoncé de 25 millions $ US dans NMG (la « Première tranche d'investissement ») de Panasonic Holdings Corporation et de General Motors LLC (les « Clients d'ancrage »). Par ailleurs, NMG et Mitsui concluront une convention relative aux droits des investisseurs (la « Convention relative aux droits des investisseurs ») à la clôture de l'investissement de Mitsui. En vertu de la Convention relative aux droits des investisseurs, les titres de Mitsui seront soumis à une période de blocage de 12 mois à compter de la date de leur investissement. La convention confère également à Mitsui certains droits relatifs à son investissement dans NMG, à savoir certains droits de nomination et d'antidilution. Mitsui sera assujetti à une période de statu quo de trois ans, pendant laquelle il lui sera interdit d'augmenter sa participation au-delà de 20 % des Actions ordinaires émises et en circulation de NMG.

Pallinghurst échange son billet convertible daté du 8 novembre 2022, en sa version modifiée et mise à jour du 11 avril 2023, contre 6 250 000 Actions ordinaires et 6 250 000 bons de souscription d'Actions ordinaires au même prix et aux mêmes conditions que la Première tranche d'investissement des Clients d'ancrage. NMG et Pallinghurst concluront une convention de droits d'inscription à la clôture de l'investissement de Pallinghurst.

Parallèlement au remboursement, au rachat et à l'annulation des billets convertibles de Mitsui et de Pallinghurst, 1 579 043 actions ordinaires réservées à des fins d'émission seront émises en tant qu'actions ordinaires entièrement libérées et non susceptibles d'appel subséquent.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite est une société intégrée qui développe des opérations responsables d'exploitation minière et de fabrication avancée pour approvisionner l'économie mondiale en matériel d'anode actif carboneutre, qui alimente les véhicules électriques et les systèmes de stockage de l'énergie renouvelable. La Société cherche à établir une source pleinement intégrée de matériel d'anode actif en graphite au Québec, au Canada, du minerai aux matériaux pour batteries. Grâce à ses normes ESG enviables et à ses partenariats structurants avec des clients d'ancrage, NMG est en voie de devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries lithium-ion et de véhicules électriques en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. www.NMG.com

Mise en garde

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations décrivant la clôture des transactions envisagées avec Pallinghurst et Mitsui, l'obtention des approbations réglementaires et de toute autre approbation en lien avec les initiatives décrites dans les présentes, les avantages attendus des initiatives décrites dans les présentes, l'utilisation prévue des produits des Placements privés des personnes apparentées, le calendrier prévu et les diverses étapes à franchir en lien avec les Placements privés des personnes apparentées, y compris leur clôture, la fourniture prévue de matériel d'anode actif à GM et à Panasonic Energy Co., Ltd., filiale en propriété exclusive de Panasonic, et le volume prévu de matériel d'anode actif par année, les opérations entièrement électriques prévues de la Société, les initiatives et les engagements de la Société décrits dans ce communiqué de presse, y compris ceux liés à l'ESG, l'incidence positive de ce qui précède sur les paramètres économiques du projet et la valeur pour les actionnaires, la relation de la Société avec ses parties prenantes, dont les Premières Nations, les fournisseurs, les sous-traitants et le personnel, les tendances du marché et de l'industrie, les perspectives commerciales et opérationnelles générales de la Société, les résultats escomptés des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, ainsi que les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » et ailleurs dans le communiqué de presse qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de certaines lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent se révéler inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les tendances technologiques actuelles, les relations d'affaires entre la Société et ses parties prenantes, la capacité de fonctionner de manière sécuritaire et efficace, la livraison et l'installation en temps opportun et aux prix estimés de l'équipement soutenant la production, les prix de vente présumés du concentré de graphite, l'exactitude des estimations des Ressources minérales, les taux de change et les taux d'intérêt futurs, la stabilité politique et réglementaire, les prix des produits de base et les coûts de production, l'obtention d'approbations, de licences et de permis gouvernementaux, réglementaires et de tiers à des conditions favorables, la stabilité de la main-d'oeuvre, la stabilité des marchés financiers et des capitaux, la disponibilité de l'équipement et des fournitures essentielles, des pièces de rechange et des consommables, les diverses hypothèses fiscales, les estimations de CAPEX et OPEX, toutes les projections économiques et opérationnelles relatives au projet, les infrastructures locales, les perspectives et occasions d'affaires de la Société et les estimations du rendement opérationnel de l'équipement, et ne sont pas garants du rendement futur.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes actuelles comprennent notamment des retards quant aux dates de livraison prévues de l'équipement, la capacité de la Société à mettre en oeuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité d'un financement ou d'un financement à des conditions favorables pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières, l'impact de l'inflation sur les coûts, les risques d'obtention des permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l'exploitation minière et de la production du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, y compris les modifications à la politique de la Chine concernant les restrictions sur les exportations de matériaux en graphite chinois, le risque d'acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le risque lié aux devises et aux taux de change, les développements technologiques, et la conjoncture économique en général ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d'investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. Une description plus détaillée des risques et des incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG datée du 27 mars 2024, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque », qui est disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. D'autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l'avenir. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

Les données sur le marché et l'industrie contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur des informations provenant de publications industrielles indépendantes, d'études de marché, de rapports et d'enquêtes d'analystes et d'autres sources accessibles au public. Bien que la Société estime que ces sources sont généralement fiables, les données sur le marché et l'industrie sont sujettes à interprétation et ne peuvent être vérifiées avec une certitude totale en raison des limites de la disponibilité et de la fiabilité des données brutes, de la nature volontaire du processus de collecte des données et d'autres limites et incertitudes inhérentes à toute enquête. La Société n'a pas vérifié de manière indépendante les données provenant de sources tierces auxquelles il est fait référence dans ce communiqué de presse et, par conséquent, l'exactitude et l'exhaustivité de ces données ne sont pas garanties.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.com), et pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site Web de la Société à l'adresse : www.NMG.com.

1 mai 2024 à 13:35

