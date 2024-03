Pet Valu présente ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023





Hausse de 8 % des produits et de 20 % du BAIIA ajusté1 au T4

Hausse des dividendes trimestriels et perspectives pour 2024

MARKHAM, ON, le 5 mars 2024 /CNW/ - Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « Société ») (TSX: PET), principal détaillant spécialisé en nourriture et en accessoires pour animaux de compagnie au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre (« T4 ») et l'exercice clos le 30 décembre 2023.

Faits saillants du quatrième trimestre

Les ventes à l'échelle du réseau 2 ont atteint 379,0 M$, une augmentation de 5,1 % par rapport à l'exercice précédent. La croissance des ventes des magasins comparables 2 s'est élevée à 1,9 % du fait de la croissance des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables 2 .

ont atteint 379,0 M$, une augmentation de 5,1 % par rapport à l'exercice précédent. La croissance des ventes des magasins comparables s'est élevée à 1,9 % du fait de la croissance des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables . Les produits se sont élevés à 286,9 M$, en hausse de 7,8 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui est similaire à la croissance des ventes à l'échelle du réseau.

Le BAIIA ajusté s'est établi à 71,3 M$, en hausse de 20,2 % par rapport à l'exercice précédent, et représente 24,8 % des produits. Le résultat d'exploitation a atteint 48,3 M$, une augmentation de 13,8 % par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat net s'est chiffré à 28,8 M$, une augmentation de 25,9 M$ par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat net ajusté 1 s'est établi à 39,1 M$, ou 0,54 $ par action après dilution, une hausse de 25,6 % par rapport à l'exercice précédent.

s'est établi à 39,1 M$, ou 0,54 $ par action après dilution, une hausse de 25,6 % par rapport à l'exercice précédent. La Société a ouvert 17 nouveaux magasins et clôturé le trimestre avec un réseau de 783 magasins.

Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende de 0,11 $ par action ordinaire.

Faits saillants de l'exercice

Les ventes à l'échelle du réseau se sont élevées à 1 419,7 M$, en hausse de 10,0 % par rapport à l'exercice précédent. La croissance des ventes des magasins comparables s'est élevée à 5,2 % du fait principalement de la croissance des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables.

Les produits se sont élevés à 1 055,9 M$, en hausse de 10,9 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui est similaire à la croissance des ventes à l'échelle du réseau.

Le BAIIA ajusté s'est établi à 231,0 M$, en hausse de 7,5 % par rapport à l'exercice précédent, et représente 21,9 % des produits. Le résultat d'exploitation a atteint 160,7 M$, une augmentation de 0,3 % par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation a atteint 160,7 M$, une augmentation de 0,3 % par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net s'est établi à 89,5 M$, en baisse par rapport à 100,8 M$ à l'exercice précédent.

Le résultat net ajusté s'est établi à 116,5 M$, ou 1,61 $ par action après dilution, en hausse respectivement de 1,7 % et 1,3 %, par rapport à l'exercice précédent.

Perspectives pour 2024

La Société prévoit des produits entre 1,11 G$ et 1,14 G$, soutenus par une croissance des ventes des magasins comparables entre 2 % et 5 % et l'ouverture de 40 à 50 nouveaux magasins, un BAIIA ajusté entre 248 M$ et 254 M$ et un résultat net ajusté par action après dilution3 entre 1,57 $ et 1,63 $.

« Nos équipes de marchandisage, de marketing et de services en magasin ont réussi à composer avec l'évolution de la demande des consommateurs afin de générer une croissance des produits et du profit conforme à nos attentes pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023 », a affirmé Richard Maltsbarger, président et chef de la direction de Pet Valu.

« Pour 2024, nous prévoyons une autre année de croissance, ce qui renforcera davantage notre leadership dans le secteur des produits et services pour animaux de compagnie au Canada, a poursuivi M. Maltsbarger. Nous avons un programme complet d'initiatives stimulantes comme le lancement de Performatrin Culinary, la mise à niveau de notre plateforme numérique et l'achèvement de la majeure partie de la transformation de notre chaîne d'approvisionnement, ce qui contribue à stimuler la croissance de nos flux de trésorerie disponibles à l'approche de 2025. »

Résultats financiers pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023

Les données comparatives ci-dessous renvoient à la période de 13 semaines close le 30 décembre 2023, en comparaison de celles de la période de 13 semaines close le 31 décembre 2022.

Le total des produits s'est établi à 286,9 M$ au T4 2023, en hausse de 20,9 M$, ou 7,8 %, en regard de 266,0 M$ au T4 2022. L'augmentation du total des produits découle de la hausse des ventes au détail, ainsi que des produits tirés des franchises et autres produits.

La croissance des ventes des magasins comparables s'est élevée à 1,9 % pour le T4 2023 du fait principalement de la hausse de 3,0 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables, contrebalancée en partie par une baisse de 1,1 % des transactions des magasins comparables. En comparaison, la croissance des ventes des magasins comparables s'est établie à 11,8 % au T4 2022 et découle principalement de la hausse de 4,6 % des transactions des magasins comparables et de 6,9 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables.

Le profit brut a augmenté de 2,2 M$, ou 2,3 %, pour s'établir à 98,5 M$ au T4 2023, contre 96,3 M$ au T4 2022. La marge bénéficiaire brute s'est établie à 34,3 % au T4 2023, contre 36,2 % au T4 2022. En excluant le coût lié à la transformation de la chaîne d'approvisionnement de 2,2 %, la marge bénéficiaire brute s'est établie à 36,5 % et a augmenté de 0,3 %. L'augmentation s'explique principalement par i) les marges sur les produits favorables, y compris la baisse des coûts du transport entrant; ii) les redevances de franchisage, contrebalancées en partie par iii) les sommes reçues des fournisseurs au T4 2022 liées aux interruptions de la chaîne d'approvisionnement; iv) l'augmentation des rabais liés aux activités de promotion prévues; et v) l'incidence défavorable de l'affaiblissement du dollar canadien sur les achats de stocks provenant de l'extérieur du Canada principalement libellés en dollars américains.

Les charges de vente et d'administration se sont établies à 50,2 M$ au T4 2023, une baisse de 3,7 M$, ou 6,8 %, comparativement à 53,9 M$ au T4 2022. Les charges de vente et d'administration correspondaient respectivement à 17,5 % et 20,3 % du total des produits pour le T4 2023 et le T4 2022. La baisse de 3,7 M$ au titre des charges de vente et d'administration s'explique principalement par i) la baisse des dépenses liées à la technologie découlant surtout des coûts d'implémentation des nouveaux systèmes informatiques fondés sur des projets; ii) la baisse de la charge de rémunération attribuable à la baisse de la charge de rémunération variable; et iii) la baisse des honoraires.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 12,0 M$, ou 20,2 %, pour s'établir à 71,3 M$ au T4 2023, comparativement à 59,3 M$ au T4 2022. Le BAIIA ajusté ne tient pas compte d'un montant de 0,9 M$ au titre de la hausse des coûts de transformation de l'entreprise, de la rémunération fondée sur des actions, de la transformation des technologies de l'information, d'autres honoraires, de la participation dans une entreprise associée, de la dépréciation d'actifs et du profit de change. Le BAIIA ajusté a également augmenté en raison de la hausse du BAIIA1 de 11,1 M$ au T4 2023 par rapport au T4 2022. Le BAIIA ajusté en pourcentage des produits3 a été de 24,8 % et de 22,3 % respectivement au T4 2023 et au T4 2022.

La charge d'intérêts nette s'est chiffrée à 8,5 M$ au T4 2023, une hausse de 2,0 M$, ou 31,5 %, par rapport à 6,4 M$ au T4 2022. La hausse s'explique essentiellement par l'augmentation de la charge d'intérêts sur les obligations locatives découlant du nouveau centre de distribution dans la région du Grand Toronto et du nouveau centre de distribution dans la région du Grand Vancouver.

Les impôts sur le résultat se sont établis à 11,3 M$ pour le T4 2023, en hausse de 1,5 M$ par rapport à 9,8 M$ pour le T4 2022. La hausse des impôts sur le résultat découle principalement de l'accroissement du résultat imposable au T4 2023. Le taux d'imposition effectif a été de 28,2 % au T4 2023, contre 27,4 % au T4 2022. Au T4 2023 et au T4 2022, le taux d'imposition effectif était plus élevé que le taux prévu par la loi combiné de 26,5 % en raison surtout des charges non déductibles.

Le résultat net a augmenté de 2,9 M$ pour s'établir à 28,8 M$ au T4 2023, par rapport à 25,9 M$ au T4 2022, principalement en raison des facteurs susmentionnés et d'une variation nette de 0,4 M$ attribuable au change.

Le résultat net ajusté a augmenté de 8,0 M$ pour se chiffrer à 39,1 M$ au T4 2023, par rapport à 31,1 M$ au T4 2022. Le résultat net ajusté en pourcentage des produits3 a été de 13,6 % au T4 2023 et de 11,7 % au T4 2022. L'augmentation de 1,9 % d'un exercice à l'autre découle des facteurs susmentionnés.

Le résultat net ajusté par action après dilution a augmenté de 0,11 $ pour atteindre 0,54 $ au T4 2023, comparativement à 0,43 $ au T4 2022. L'augmentation de 25,6 % d'un exercice à l'autre découle principalement des facteurs susmentionnés.

La trésorerie totalisait 28,4 M$ à la fin du quatrième trimestre.

Les flux de trésorerie disponibles1 se sont établis à 34,3 M$ au T4 2023, en comparaison de 25,0 M$ au T4 2022, une augmentation de 9,3 M$ attribuable surtout à une diminution de la trésorerie affectée aux activités d'investissement qui s'explique surtout par la baisse des dépenses d'investissement nettes1 et l'augmentation de la trésorerie provenant des activités d'exploitation, le tout contrebalancé en partie par une hausse des paiements de capital et d'intérêts au titre des créances locatives imputable au calendrier des paiements, au nouveau centre de distribution dans la région du Grand Toronto et à l'agrandissement du réseau de magasins.

Les stocks à la fin du T4 2023 se chiffraient à 122,1 M$, comparativement à 118,4 M$ à la fin du T4 2022, une hausse de 3,7 M$ essentiellement en raison de la hausse des produits, de l'augmentation du taux de remplissage des fournisseurs et du calendrier de réception découlant des améliorations de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Résultats financiers pour l'exercice 2023

Les données comparatives ci-dessous renvoient à la période de 52 semaines close le 30 décembre 2023, en comparaison de celles de la période de 52 semaines close le 31 décembre 2022.

Les produits se sont élevés à 1 055,9 M$ à l'exercice 2023, en hausse de 104,2 M$, ou 10,9 %, en regard de 951,7 M$ à l'exercice 2022. L'augmentation du total des produits découle de la hausse des ventes au détail, ainsi que des produits tirés des franchises et autres produits.

La croissance des ventes des magasins comparables s'est élevée à 5,2 % pour l'exercice 2023 du fait principalement de la hausse de 4,4 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables et d'une hausse de 0,7 % des transactions des magasins comparables. La croissance des ventes des magasins comparables à l'exercice 2023 rend compte d'une incidence négative d'environ 0,3 % attribuable au moment du jour de l'An. En comparaison, la croissance des ventes des magasins comparables s'est établie à 17,1 % pour l'exercice 2022 et découlait principalement de la hausse de 11,8 % des transactions des magasins comparables et de l'augmentation de 4,8 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables.

Le profit brut a augmenté de 12,8 M$, ou 3,6 %, pour s'établir à 365,1 M$ pour l'exercice 2023, contre 352,3 M$ pour l'exercice 2022. La marge bénéficiaire brute s'est établie à 34,6 % des produits pour l'exercice 2023, contre 37,0 % pour l'exercice 2022. En excluant le coût lié à la transformation de la chaîne d'approvisionnement de 1,1 %, la marge bénéficiaire brute s'est établie à 35,7 %, et a diminué de 1,3 %. La baisse de la marge bénéficiaire brute s'explique essentiellement par i) l'incidence défavorable de l'affaiblissement du dollar canadien sur les achats de stocks provenant de l'extérieur du Canada principalement libellés en dollars américains; ii) le recouvrement de droits de douane et de sommes reçues des fournisseurs à l'exercice 2022 lié aux mesures de soutien liées à la pandémie de COVID-19 et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement; iii) l'augmentation des rabais liés aux activités de promotion prévues; et iv) la hausse des ventes de gros découlant de la pénétration accrue des magasins et de l'augmentation des taux de remplissage des magasins franchisés; le tout contrebalancé en partie par v) les marges sur les produits favorables, y compris la baisse des coûts du transport entrant.

Les charges de vente et d'administration se sont établies à 204,4 M$ pour l'exercice 2023, une augmentation de 12,3 M$, ou 6,4 %, comparativement à 192,1 M$ pour l'exercice 2022. Les charges de vente et d'administration correspondaient à 19,4 % et 20,2 % du total des produits respectivement pour l'exercice 2023 et l'exercice 2022. L'augmentation de 12,3 M$ des charges de vente et d'administration découle essentiellement i) de la hausse de la charge de rémunération du fait des investissements dans l'effectif et les salaires, contrebalancée en partie par la baisse de la charge de rémunération; ii) de la hausse des amortissements attribuables aux immobilisations corporelles et aux logiciels découlant de la croissance des magasins et des investissements dans des technologies de l'information; iii) d'une augmentation des charges de publicité; le tout contrebalancé par iv) la baisse des honoraires.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 16,2 M$, ou 7,5 %, pour atteindre 231,0 M$ pour l'exercice 2023, contre 214,8 M$ pour l'exercice 2022. Le BAIIA ajusté ne tient pas compte d'un montant de 6,9 M$ au titre de la hausse des coûts de transformation de l'entreprise, de la participation dans une entreprise associée, de la transformation des technologies de l'information, d'autres honoraires, de la dépréciation d'actifs et de la perte de change. Le BAIIA ajusté a également augmenté en raison de la hausse du BAIIA de 9,3 M$ à l'exercice 2023 par rapport à l'exercice 2022. Le BAIIA ajusté en pourcentage des produits a été respectivement de 21,9 % et 22,6 % pour les exercices 2023 et 2022.

La charge d'intérêts nette s'est chiffrée à 30,6 M$ pour l'exercice 2023, une augmentation de 10,2 M$, ou 49,7 %, en regard de 20,5 M$ pour l'exercice 2022. La hausse s'explique essentiellement par l'augmentation de la charge d'intérêts sur la facilité à terme de 2021 (définie dans le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 30 décembre 2023) en raison de la hausse des taux d'intérêt par rapport à l'exercice 2022.

Les impôts sur le résultat se sont établis à 35,6 M$ pour l'exercice 2023, en baisse de 2,3 M$ par rapport à 37,9 M$ pour l'exercice 2022. La baisse des impôts sur le résultat découle principalement de la diminution du résultat imposable à l'exercice 2023. Le taux d'imposition effectif a été de 28,5 % à l'exercice 2023, contre 27,3 % à l'exercice 2022. À l'exercice 2023, le taux d'imposition effectif a été plus élevé que le taux prévu par la loi combiné de 26,5 % en raison surtout de la perte sur la décomptabilisation de l'option d'achat et la dépréciation liées à une participation dans une entreprise associée et de charges non déductibles. À l'exercice 2022, le taux d'imposition effectif a été plus élevé que le taux prévu par la loi combiné de 26,5 % en raison surtout des charges non déductibles.

Le résultat net a diminué de 11,2 M$ pour atteindre 89,5 M$ pour l'exercice 2023, contre 100,8 M$ pour l'exercice 2022. Outre les facteurs susmentionnés, la variation du résultat net s'explique également par la dépréciation et la perte sur la décomptabilisation de l'option d'achat liée à une participation dans une entreprise associée et la baisse de la perte de change de 0,9 M$ à l'exercice 2023.

Le résultat net ajusté a progressé de 2,0 M$ pour atteindre 116,5 M$ pour l'exercice 2023, en regard de 114,6 M$ pour l'exercice 2022. Le résultat net ajusté en pourcentage des produits a été de 11,0 % pour l'exercice 2023 et de 12,0 % pour l'exercice 2022. La diminution de 1,0 % d'un exercice à l'autre découle des facteurs susmentionnés.

Le résultat net ajusté par action après dilution a augmenté de 0,02 $ pour atteindre 1,61 $ pour l'exercice 2023, comparativement à 1,59 $ pour l'exercice 2022. L'augmentation de 1,3 % d'un exercice à l'autre découle principalement des facteurs susmentionnés.

Les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 48,7 M$ à l'exercice 2023, en comparaison de 50,2 M$ à l'exercice 2022, une baisse de 1,5 M$ attribuable à des remboursements plus élevés de capital et d'intérêts sur les obligations locatives en raison du nouveau centre de distribution de la région du Grand Toronto, à l'agrandissement du réseau de magasins et au renouvellement de contrats de location existants, le tout contrebalancé en partie par l'augmentation de la trésorerie provenant des activités d'exploitation et la diminution de la trésorerie affectée aux activités d'investissement.

1) Mesure financière non conforme aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée prescrite selon les IFRS. Il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres entités. Se reporter aux rubriques « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Principales informations financières consolidées » ci-après pour un rapprochement entre les mesures non conformes aux IFRS utilisées dans le présent communiqué de presse et les mesures IFRS les plus directement comparables. Se reporter également aux rubriques « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise », « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Principales informations financières consolidées et mesures sectorielles » du rapport de gestion pour l'exercice clos le 30 décembre 2023, intégré par renvoi dans les présentes, pour plus de renseignements concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, les flux de trésorerie disponibles et les dépenses d'investissement nettes, y compris les définitions et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS pertinentes présentées. 2) Mesure financière supplémentaire. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous ainsi qu'à la rubrique « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise » du rapport de gestion pour l'exercice clos le 30 décembre 2023 pour les définitions des mesures financières supplémentaires. 3) Ratio non conforme aux IFRS. Les ratios non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée prescrite selon les IFRS. Il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres entités. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous ainsi qu'à la rubrique « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise » du rapport de gestion pour l'exercice clos le 30 décembre 2023 pour les définitions des ratios non conformes aux IFRS et chaque mesure non conforme aux IFRS qui est utilisée comme composante de ces ratios non conformes aux IFRS.

Dividendes

Le 4 mars 2024, le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende de 0,11 $ par action ordinaire payable le 15 avril 2024 aux porteurs d'actions ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 28 mars 2024.

Perspectives

Pour l'exercice 2024 complet, la Société prévoit :

des produits de 1,11 G$ et 1,14 G$, soutenus par une croissance des ventes des magasins comparables de 2 % à 5 %, l'ouverture de 40 à 50 nouveaux magasins et une pénétration accrue des ventes en gros grâce aux magasins franchisés Chico;

un BAIIA ajusté de 248 M$ à 254 M$, soutenu par le levier des charges d'exploitation, contrebalancé en partie par les investissements visant à améliorer le processus d'établissement des prix;

un résultat net ajusté par action après dilution entre 1,57 $ et 1,63 $, qui comprend un montant d'environ 20 M$ avant impôts, ou 0,20 $ par action après dilution, découlant d'une dépréciation additionnelle et d'une charge d'intérêts sur l'obligation locative liée aux nouveaux centres de distribution des régions du Grand Toronto et du Grand Vancouver;

des coûts de transformation de l'entreprise d'environ 17 M$ avant impôts, des coûts liés aux technologies de l'information d'environ 7 M$ avant impôts et une rémunération fondée sur des actions d'environ 8 M$ avant impôts, tous exclus du BAIIA ajusté et du résultat net ajusté par action après dilution;

des dépenses d'investissement nettes d'environ 55 M$, dont environ la moitié est attribuable à la transformation de la chaîne d'approvisionnement de la Société.

Détails concernant la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique afin de discuter des résultats du quatrième trimestre de la Société aura lieu le 5 mars 2024 à 8 h 30 (HE). Pour accéder à la conférence téléphonique de Pet Valu, veuillez composer le 1 833 950 0062 (code d'accès : 762645). Une webémission en direct de la conférence téléphonique sera également accessible dans la section Events & Presentations du site Web de la Société à l'adresse : https://investors.petvalu.com/.

Pour les personnes qui ne seront pas en mesure de participer à la conférence téléphonique, une rediffusion sera mise à votre disposition peu après la fin de la conférence, laquelle sera accessible en composant le 1 866 813 9403 (code d'accès : 319248) jusqu'au 12 mars 2024. La webémission sera également archivée et accessible dans la section Events & Presentations du site Web de la Société à l'adresse : https://investors.petvalu.com/.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant en nourriture et en accessoires pour animaux au Canada avec plus de 700 magasins appartenant à la Société ou à des franchisés partout au pays. Depuis plus de 40 ans, Pet Valu a su gagner la confiance et la loyauté des propriétaires d'animaux de compagnie grâce à son service à la clientèle éclairé, à son offre d'articles de qualité supérieure et à ses services en magasin agréables. Les magasins de proximité de Pet Valu offrent plus de 7 000 articles à des prix concurrentiels, dont une vaste gamme de marques haut de gamme, de luxe et holistiques et de marques exclusives primées. Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.petvalu.com.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse renvoie à des mesures et à des ratios non conformes aux IFRS. Ces mesures et ces ratios ne sont pas reconnus par les IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par celles-ci. Il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres entités. Ces mesures sont plutôt présentées à titre de complément des mesures conformes aux IFRS afin de favoriser une meilleure compréhension des résultats d'exploitation de la Société du point de vue de la direction. Par conséquent, elles ne doivent pas être considérées séparément ni comme un substitut à l'analyse de l'information financière de la Société présentée conformément aux IFRS. Pet Valu utilise des mesures non conformes aux IFRS, notamment le « BAIIA », le « BAIIA ajusté », le « résultat net ajusté », les « flux de trésorerie disponibles » et les « dépenses d'investissement nettes », et des ratios non conformes aux IFRS, notamment le « BAIIA ajusté en pourcentage des produits », le « résultat net ajusté en pourcentage des produits » et le « résultat net ajusté par action après dilution ». Le présent communiqué de presse renvoie également à certaines mesures financières supplémentaires utilisées couramment dans le secteur de la vente au détail, telles que les « ventes à l'échelle du réseau », les « ventes des magasins comparables », la « croissance des ventes des magasins comparables » et la « croissance des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables ». Ces mesures et ces ratios non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires visent à fournir aux investisseurs d'autres mesures de la performance opérationnelle de Pet Valu et ainsi à mettre en lumière les tendances de ses activités de base qui pourraient autrement être plus difficiles à cerner en se fiant uniquement aux mesures financières conformes aux IFRS. La Société est également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont souvent recours à des mesures et à des ratios non conformes aux IFRS et à des mesures financières supplémentaires dans leur évaluation des émetteurs. La direction de la Société a recours à des mesures et à des ratios non conformes aux IFRS et à des mesures financières supplémentaires pour faciliter la comparaison de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour établir le budget d'exploitation annuel, ainsi que pour déterminer les composantes de la rémunération de la direction. Se reporter au rapport de gestion pour le quatrième trimestre clos le 30 décembre 2023 pour de plus amples renseignements sur les mesures et les ratios non conformes aux IFRS (y compris chaque mesure non conforme aux IFRS qui est utilisée comme composante de ces ratios non conformes aux IFRS) et les mesures supplémentaires, y compris leur définition et un rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures IFRS les plus comparables.

Information prospective

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse constituent de l'information prospective. L'information prospective est fournie à la date d'établissement du présent communiqué de presse et repose sur les opinions, estimations et hypothèses de la direction formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des tendances actuelles, des conditions courantes et des événements futurs attendus, de même que divers autres facteurs que la direction estime opportuns et raisonnables dans les circonstances. L'objectif de l'information prospective est de fournir une description des attentes et des plans de la direction, et cette information pourrait ne pas être appropriée à d'autres fins. Pet Valu ne s'engage aucunement à mettre à jour cette information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements ou événements ou pour toute autre raison, à moins que les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent. Les résultats réels et le calendrier des événements peuvent différer sensiblement de ceux qui sont prévus dans l'information prospective en raison de divers facteurs. Plus particulièrement, les informations portant sur nos attentes à l'égard des résultats futurs, des objectifs, de la performance, des perspectives et des occasions, y compris l'information figurant aux rubriques « Perspectives pour 2024 » et « Perspectives » du présent communiqué de presse, constituent de l'information financière de nature prospective ou une perspective financière au sens qu'en donne la législation sur les valeurs mobilières, fondée sur des facteurs et des hypothèses et assujettie aux risques, comme l'explique la notice annuelle de la Société datée du 4 mars 2024. Dans certains cas, on reconnaît l'information prospective à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « planifier », « cibler », « croire », « s'attendre à », « être susceptible de » et « se produire », à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et à l'emploi de termes comme « budget », « estimation », « perspective », « prévision », « projection », « stratégie », « avis », « intention », « possibilité », « éventualité », « continuer » ou d'autres termes semblables. En outre, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de prévisions ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société, son niveau d'activité, son rendement ou ses réalisations, les événements à venir ou faits nouveaux, ou ses perspectives diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle. La notice annuelle et les autres documents déposés publiquement par Pet Valu sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca.

La Société prévient le lecteur que la liste des facteurs de risques et des incertitudes, énoncée dans la notice annuelle, n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur ses résultats. Les lecteurs sont priés d'examiner ces risques, incertitudes et hypothèses attentivement dans le cadre de leur évaluation de l'information prospective et ils sont avisés de ne pas se fier outre mesure à cette information.

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES

États du résultat et du résultat global consolidés

(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)



Trimestres clos les Exercices clos les

30 décembre

2023 31 décembre

2022 30 décembre

2023 31 décembre

2022

13 semaines 13 semaines 52 semaines 52 semaines









Produits









110 089 109 289 421 828 402 586 Ventes au détail $ $ $ $ Franchises et autres produits 176 819 156 755 634 039 549 111 Total des produits 286 908 266 044 1 055 867 951 697









Coût des ventes 188 407 169 740 690 730 599 400 Profit brut 98 501 96 304 365 137 352 297









Charges de vente et d'administration 50 236 53 893 204 411 192 105 Résultats d'exploitation 48 265 42 411 160 726 160 192









Charge d'intérêts nette 8 456 6 429 30 646 20 478 (Profit) perte de change (256) 180 188 1 111 Autres charges (produits) -- 139 4 718 (68) Résultat avant impôts sur le résultat 40 065 35 663 125 174 138 671









Charge d'impôts sur le résultat 11 300 9 782 35 626 37 905 Résultat net 28 765 25 881 89 548 100 766









Autres éléments du résultat global, après impôts







Écart de change pouvant être reclassé dans le résultat net,

après impôts -- (5) 18 20 Résultat global pour la période attribuable aux actionnaires

de la Société 28 765 $ 25 876 $ 89 566 $ 100 786 $









Résultat net par action attribuable aux actionnaires

ordinaires - de base 0,40 $ 0,37 $ 1,26 $ 1,43 $ Résultat net par action attribuable aux actionnaires

ordinaires - dilué 0,40 $ 0,36 $ 1,24 $ 1,40 $

























Rapprochement du résultat net et du BAIIA et BAIIA ajusté

(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Trimestres clos les Exercices clos les

30 décembre 2023 31 décembre 2022 30 décembre 2023 31 décembre 2022

13 semaines 13 semaines 52 semaines 52 semaines Rapprochement du résultat net et du BAIIA ajusté







Résultat net 28 765 25 881 89 548 100 766 Amortissements 14 999 10 332 50 718 38 073 Charge d'intérêts nette 8 456 6 429 30 646 20 478 Charge d'impôts sur le résultat 11 300 9 782 35 626 37 905 BAIIA 63 520 52 424 206 538 197 222 Ajustements au BAIIA :







Coûts de transformation des technologies

de l'information1 864 1 984 3 309 5 313 Coûts de transformation de l'entreprise2 4 037 1 482 9 689 2 697 Autres honoraires3 225 714 741 1 873 Rémunération fondée sur des actions4 2 866 1 930 5 855 6 248 Dépréciation d'actifs5 -- 448 -- 448 (Profit) perte de change6 (256) 180 188 1 111 Participation dans une entreprise associée7 -- 139 4 718 (68) BAIIA ajusté 71 256 59 301 231 038 214 844 BAIIA ajusté en pourcentage des produits 24,8 % 22,3 % 21,9 % 22,6 %

Notes : 1) Correspondent aux coûts d'implémentation de nouveaux systèmes informatiques fondés sur des projets distincts et de logiciels-services au titre des initiatives de transformation à l'appui de la planification des marchandises, de la gestion des stocks et des commandes, du commerce électronique et des capacités omnicanales, de la gestion des relations clients et d'autres processus clés. 2) Représentent les charges associées aux initiatives de transformation de la chaîne d'approvisionnement, comme le dédoublement des coûts d'entreposage et de distribution, les coûts d'implémentation des nouveaux systèmes informatiques et les autres coûts de transition engagés pendant la transition vers un nouveau centre de distribution. Les coûts inclus dans le coût des ventes au T4 2023 et à l'exercice 2023 sont respectivement de 2,4 M$ et 5,0 M$ (néant au T4 2022 et à l'exercice 2022). Les charges incluses dans les charges de vente et d'administration se sont élevées respectivement à 0,8 M$ et 3,9 M$ au T4 2023 et à l'exercice 2023 (1,5 M$ et 2,7 M$ respectivement au T4 2022 et à l'exercice 2022). En outre, les coûts de transformation de l'entreprise comprennent des indemnités de départ de 0,8 M$ liées aux activités de restructuration de certaines fonctions de soutien à l'entreprise au T4 2023 et à l'exercice 2023 (néant au T4 2022 et à l'exercice 2022). 3) Les honoraires essentiellement engagés en lien avec ce qui suit : i) l'examen par l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») des déclarations de revenus canadiennes de la Société pour l'exercice 2016 et l'exercice 2023 pour l'exercice 2018; ii) les coûts d'acquisition et d'intégration engagés en lien avec l'acquisition de Chico au cours de l'exercice 2022; et iii) les honoraires engagés en lien avec les reclassements des actions ordinaires de la Société réalisés le 17 novembre 2022 (le « reclassement de 2022 ») et le 1er juin 2023 (le « reclassement de 2023 »). 4) Correspond à la rémunération fondée sur des actions en lien avec notre régime d'options sur actions modifié et retraité, notre régime incitatif à long terme et notre régime d'unités d'actions différées. 5) Charge de dépréciation hors trésorerie liée à certains actifs au titre de droits d'utilisation relativement à la fermeture ou à la relocalisation de magasins détenus par la Société. 6) Correspond aux profits et pertes de change. 7) Correspond à la quote-part de la Société de la perte de l'entreprise associée de respectivement néant et 3,4 M$ pour le T4 2023 et l'exercice 2023 (respectivement 0,2 M$ et 0,5 M$ pour le T4 2022 et l'exercice 2022) et de la perte ou du (profit) sur la juste valeur de l'option d'achat connexe de respectivement néant et 1,3 M$ pour le T4 2023 et l'exercice 2023 (respectivement (0,1) M$ et (0,6) M$ pour le T4 2022 et l'exercice 2022).

Rapprochement du résultat net et du résultat net ajusté

(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Trimestres clos les Exercices clos les

30 décembre 2023 31 décembre 2022 30 décembre 2023 31 décembre 2022

13 semaines 13 semaines 52 semaines 52 semaines Rapprochement du résultat net et du résultat net ajusté







Résultat net 28 765 25 881 89 548 100 766 Ajustements au résultat net :







Coûts de transformation des technologies de l'information1 864 1 984 3 309 5 313 Coûts de transformation de l'entreprise2 9 558 1 482 18 790 2 697 Autres honoraires3 225 714 741 1 873 Rémunération fondée sur des actions4 2 866 1 930 5 855 6 248 Dépréciation d'actifs5 -- 448 -- 448 (Profit) perte de change6 (256) 180 188 1 111 Participation dans une entreprise associée7 -- 139 4 718 (68) Incidence fiscale des ajustements au résultat net (2 926) (1 631) (6 611) (3 817) Résultat net ajusté 39 096 $ 31 127 $ 116 538 $ 114 571 $ Résultat net ajusté en pourcentage des produits 13,6 % 11,7 % 11,0 % 12,0 % Résultat net ajusté par action après dilution 0,54 $ 0,43 $ 1,61 $ 1,59 $

Notes : 1) Correspondent aux coûts d'implémentation de nouveaux systèmes informatiques fondés sur des projets distincts et de logiciels-services au titre des initiatives de transformation à l'appui de la planification des marchandises, de la gestion des stocks et des commandes, du commerce électronique et des capacités omnicanales, de la gestion des relations clients et d'autres processus clés. 2) Représentent les charges associées aux initiatives de transformation de la chaîne d'approvisionnement, comme le dédoublement des coûts d'entreposage et de distribution, les coûts d'implémentation des nouveaux systèmes informatiques et les autres coûts de transition engagés pendant la transition vers un nouveau centre de distribution. Cela comprend également le dédoublement de l'amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation, et la charge d'intérêts sur les obligations locatives. Les coûts inclus dans le coût des ventes au T4 2023 et à l'exercice 2023 sont respectivement de 6,3 M$ et 11,4 M$ (néant au T4 2022 et à l'exercice 2022). Les charges incluses dans les charges de vente et d'administration se sont élevées respectivement à 0,8 M$ et 3,9 M$ au T4 2023 et à l'exercice 2023 (1,5 M$ et 2,7 M$ respectivement au T4 2022 et à l'exercice 2022). La charge d'intérêts sur les obligations locatives au T4 2023 et à l'exercice 2023 sont respectivement de 1,7 M$ et 2,7 M$ (néant au T4 2022 et à l'exercice 2022). En outre, les coûts de transformation de l'entreprise comprennent des indemnités de départ de 0,8 M$ liées aux activités de restructuration de certaines fonctions de soutien à l'entreprise au T4 2023 et à l'exercice 2023, respectivement (néant au T4 2022 et à l'exercice 2022). 3) Les honoraires essentiellement engagés en lien avec ce qui suit : i) l'examen par l'ARC des déclarations de revenus canadiennes de la Société pour l'exercice 2016 et l'exercice 2023 pour l'exercice 2018; ii) les coûts d'acquisition et d'intégration engagés en lien avec l'acquisition de Chico au cours de l'exercice 2022; et iii) les honoraires engagés en lien avec les reclassements de 2022 et de 2023. 4) Correspond à la rémunération fondée sur des actions en lien avec notre régime d'options sur actions modifié et retraité, notre régime incitatif à long terme et notre régime d'unités d'actions différées. 5) Charge de dépréciation hors trésorerie liée à certains actifs au titre de droits d'utilisation relativement à la fermeture ou à la relocalisation de magasins détenus par la Société. 6) Correspond aux profits et pertes de change. 7) Correspond à la quote-part de la Société de la perte de l'entreprise associée de respectivement néant et 3,4 M$ pour le T4 2023 et l'exercice 2023 (respectivement 0,2 M$ et 0,5 M$ pour le T4 2022 et l'exercice 2022) et de la perte ou du (profit) sur la juste valeur de l'option d'achat connexe de respectivement néant et 1,3 M$ pour le T4 2023 et l'exercice 2023 (respectivement (0,1) M$ et (0,6) M$ pour le T4 2022 et l'exercice 2022).

Tableaux des flux de trésorerie consolidés

(non audités, en milliers de dollars canadiens)



Trimestres clos les Exercices clos les

30 décembre

2023 31 décembre

2022 30 décembre

2023 31 décembre

2022

13 semaines 13 semaines 52 semaines 52 semaines Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :







Activités d'exploitation







Résultat net de la période 28 765 25 881 89 548 100 766 Ajustements pour les éléments sans incidence sur

la trésorerie :







Amortissements 14 999 10 332 50 718 38 073 Dépréciation des actifs au titre de droits d'utilisation -- 448 -- 448 Redevances de franchisage reportées 196 354 333 420 Profit à la cession d'immobilisations corporelles (1 837) (1 242) (3 158) (1 561) Perte à la vente d'actifs au titre de droits d'utilisation 417 333 1 106 793 (Profit) perte de change (256) 180 188 1 111 (Profit) perte sur instruments financiers -- (52) 1 302 (551) Charge de rémunération fondée sur des actions 2 866 1 930 5 855 6 248 Quote-part de la perte d'une entreprise associée -- 191 3 416 483 Charge d'intérêts nette 8 456 6 429 30 646 20 478 Charge d'impôts sur le résultat 11 300 9 782 35 626 37 905 Impôts sur le résultat payés (13 321) (5 550) (56 451) (36 673) Dépôts de garantie payés -- -- -- (5 073) Variations des éléments hors trésorerie du fonds de

roulement d'exploitation :







Créances clients (3 209) (1 228) (4 949) (6 834) Stocks 12 978 17 614 (3 563) (26 133) Charges payées d'avance 1 637 (4 979) (2 952) (8 194) Créditeurs et charges à payer (7 777) (13 483) (12 321) 1 818 Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation 55 214 46 940 135 344 123 524 Activités de financement







Produits tirés de l'exercice d'options sur actions -- 3 368 4 349 8 062 Dividendes payés sur actions ordinaires (7 146) (4 251) (28 536) (16 927) Remboursement de la facilité à terme de 2021 (4 438) (2 219) (45 750) (8 875) Intérêts payés sur la dette à long terme (5 862) (5 987) (13 526) (18 626) Remboursement du capital au titre des obligations locatives (13 876) (7 371) (52 944) (43 212) Intérêts payés sur les obligations locatives (5 347) (3 065) (16 498) (11 853) Commission d'engagement au titre de la lettre de

crédit de soutien -- (745) (872) (1 373) Flux de trésorerie nets liés aux activités de

financement (36 669) (20 270) (153 777) (92 804) Activités d'investissement







Acquisition d'entreprises, déduction faite de la

trésorerie acquise -- -- (3 000) (12 538) Acquisition d'immobilisations corporelles (15 029) (22 140) (57 291) (38 833) Acquisition d'immobilisations incorporelles (568) (738) (3 257) (3 424) Produit de la cession d'immobilisations corporelles 3 709 2 261 6 579 3 643 Coûts directs initiaux liés aux actifs au titre de droits

d'utilisation (1 173) (939) (2 627) (2 157) Incitatifs à la location 450 787 1 635 1 459 Billets à recevoir 38 55 1 088 950 Créances locatives 8 075 7 033 30 344 27 050 Intérêts reçus sur les créances locatives et autres 2 822 2 651 10 887 8 703 Participation dans une entreprise associée -- (399) -- (2 178) Rachat de franchises -- -- (512) -- Flux de trésorerie nets affectés aux activités

d'investissement (1 676) (11 429) (16 154) (17 325) Incidence des taux de change sur la trésorerie 234 11 (3) (429) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 17 103 15 252 (34 590) 12 966 Trésorerie au début de la période 11 341 47 782 63 034 50 068 Trésorerie à la fin de la période 28 444 63 034 28 444 63 034













Flux de trésorerie disponibles

(non audité, en milliers de dollars canadiens)



Trimestres clos les Exercices clos les

30 décembre

2023 31 décembre

2022 30 décembre

2023 31 décembre

2022

13 semaines 13 semaines 52 semaines 52 semaines









Trésorerie provenant des activités d'exploitation 55 214 46 940 135 344 123 524 Trésorerie nette affectée aux activités d'investissement (1 676) (11 429) (16 154) (17 325) Remboursement du capital au titre des obligations

locatives (13 876) (7 371) (52 944) (43 212) Intérêts payés sur les obligations locatives (5 347) (3 065) (16 498) (11 853) Billets à recevoir (38) (55) (1 088) (950) Flux de trésorerie disponibles 34 277 25 020 48 660 50 184













États de la situation financière consolidés

(audités, en milliers de dollars canadiens)



Au 30 décembre

2023 Au 31 décembre

2022





Actif









Actifs courants



Trésorerie 28 444 63 034 Créances clients et autres débiteurs 27 875 22 965 Stocks, montant net 122 069 118 410 Impôts sur le résultat recouvrables 6 012 -- Charges payées d'avance et autres actifs 19 403 22 262 Partie courante des créances locatives 34 332 29 827 Total des actifs courants 238 135 256 498





Actifs non courants



Créances locatives à long terme 159 101 141 187 Actifs au titre de droits d'utilisation, montant net 237 941 82 242 Immobilisations corporelles, montant net 120 493 91 774 Immobilisations incorporelles, montant net 52 205 52 280 Goodwill 97 562 97 574 Actifs d'impôt différé 7 230 6 652 Participation dans une entreprise associée -- 4 708 Autres actifs 4 240 7 261 Total des actifs non courants 678 772 483 678





Total de l'actif 916 907 740 176





Passif et capitaux propres









Passifs courants



Créditeurs et charges à payer 88 416 $ 103 782 $





Provisions 669 -- Impôts sur le résultat à payer -- 15 141 Partie courante des redevances de franchisage reportées 1 344 1 197 Partie courante des obligations locatives 64 068 51 335 Partie courante de la dette à long terme 17 750 17 750 Total des passifs courants 172 247 189 205





Passifs non courants



Redevances de franchisage reportées à long terme 4 166 4 017 Obligations locatives à long terme 379 833 215 966 Dette à long terme 275 474 320 063 Passifs d'impôt différé 8 864 8 250 Autres passifs 3 977 2 299 Provisions 2 626 -- Total des passifs non courants 674 940 550 595





Total du passif 847 187 739 800





Capitaux propres



Actions ordinaires 321 752 316 208 Surplus d'apport 6 877 4 107 Déficit (258 768) (319 780) Réserve pour les écarts de conversion (141) (159) Total des capitaux propres 69 720 376





Total du passif et des capitaux propres 916 907 740 176

















