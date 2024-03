Solides perspectives : Sedus Stoll AG poursuit sa croissance





DÖGERN, Allemagne, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- Avec un chiffre d'affaires d'env. 259,1 millions d'euros, la société Sedus Stoll AG affiche ? en 2023 ? une croissance de +8,8% par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi nettement la croissance du marché observée dans le secteur (+0,6% comparée à l'année précédente). Les entrées de commandes atteignent également un niveau record avec près de 247,3 millions d'euros, de quoi aborder 2024 le vent en poupe.

- L'image est disponible sur AP -

« Sedus Stoll AG a connu l'an passé une évolution profitable », souligne Daniel Kittner, porte-parole du directoire de la société. « Le chiffre d'affaires 2023 du groupe Sedus Stoll a été porté par le développement de produits tendance innovants, clairement axés sur les nouveaux espaces de travail et leurs besoins. Nous constatons de plus en plus, dans la mise en oeuvre de grands projets en étroite collaboration avec les revendeurs, que les entreprises ont des cultures plus agiles et s'adaptent davantage ? ce à quoi nous réagissons. Les nouveautés produits 2024 ne feront pas que suivre les tendances, elles les façonneront activement. »

« Futura 2 », nouvelle unité de production mise en service en septembre 2023 sur le site de Geseke, a boosté cette évolution positive : avec « Futura 2 », Sedus s'est dotée de capacités supplémentaires pour répondre plus rapidement aux pics d'activité. La découpe automatisée des plaques a contribué à réduire les délais et à accélérer nettement les process de fabrication. Avec pour résultat un meilleur respect des dates de livraison, revenu au niveau cible habituel de Sedus, dans le contexte des hausses de chiffre d'affaires ces deux dernières années.

Un objectif clair : la neutralité climatique en 2025

À l'horizon 2025, les sites de gestion et de production de Sedus (scope 1 & 2), basés à Dogern et Geseke, seront climatiquement neutres. « Dans notre démarche vers la neutralité climatique, nous entendons réduire de 30% nos émissions directes d'ici la fin 2025, puis de 20% supplémentaires d'ici 2030 », indique D. Kittner. « Nous avons par ailleurs défini d'autres étapes-clés pour Sedus, jusqu'en 2025 : les émissions de notre parc de véhicules seront réduites de 20%, la révision du concept énergétique devrait permettre de réduire de quelque 60% l'utilisation d'énergie primaire. S'agissant de l'emballage, nous prévoyons une optimisation d'environ 15% et près de 80% du bois que nous utilisons pour produire nos meubles sera issu d'une exploitation forestière durable, d'ici 2025 ».

Les hautes ambitions de Sedus sont confirmées en externe : citons à ce titre, entre autres, la médaille d'or obtenue suite à l'évaluation d'EcoVadis. Une distinction attribuée à 5% des entreprises évaluées dans le monde, récompensées pour leur politique sociale, éthique et écologique en matière de RSE. Autre certification obtenue : « SA8000 » relative à la responsabilité sociale sur les lieux de travail. « Nous sommes fiers que Sedus fasse partie des 14 entreprises certifiées SA8000 en Allemagne »., ajoute D. Kittner. « Avec SA8000, nous garantissons qu'un système de gestion socialement responsable est bien mis en oeuvre, dûment contrôlé et appliqué chez Sedus et tout au long de notre chaîne d'approvisionnement. »

Sedus Press Office

Bernadette Trepte

Email: [email protected]

Téléphone: +49 (0) 7751 840

5 mars 2024 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :