BMO aide les entreprises dirigées par des femmes à faire une différence avec le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes de 2024





Des bourses d'un montant total de 100 000 $ seront accordées à dix entreprises détenues par des femmes qui répondent aux objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD NU).

Les candidatures sont ouvertes du 30 avril au 14 mai 2024.

MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - BMO, en collaboration avec Deloitte Canada, a annoncé aujourd'hui la poursuite de son programme de bourse BMO rend hommage aux femmes, une initiative visant à soutenir l'amélioration des finances des entreprises détenues par des femmes.

BMO s'engage à verser un total de 100 000 $ à dix entreprises appartenant à des femmes qui peuvent démontrer qu'elles répondent à au moins deux des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD NU). Chaque bénéficiaire recevra 10 000 $, bénéficiera du soutien d'un conseiller, Services bancaires aux entreprises de BMO et aura accès à des ressources supplémentaires pour soutenir l'amélioration des finances de son entreprise. Ces ressources comprennent des ateliers, des séminaires et des événements organisés par BMO pour Elles, la possibilité d'adhérer à des organisations sélectionnées ou à des conseils consultatifs, un profil sur le site bmopourelles.com, et un insigne de bénéficiaire du programme de bourse BMO rend hommage aux femmes.

Les candidatures sont ouvertes du 30 avril au 14 mai 2024. Les bénéficiaires seront annoncées à l'automne 2024.

« Les entreprises appartenant à des femmes sont la pierre angulaire d'une économie prospère et les moteurs d'un véritable changement, car elles remettent en question le statu quo, innovent et sont les chefs de file de la prochaine génération, a déclaré Sharon Haward-Laird, conseillère générale de BMO et dirigeante promotrice de BMO pour Elles. Les recherches démontrent sans cesse que les entreprises appartenant à des femmes et dirigées par des femmes adoptent plus facilement les innovations et les initiatives de durabilité, jouent un rôle important dans la création d'emplois et stimulent le PIB. Le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes est une autre façon pour notre Banque de travailler à l'autonomisation des entreprises appartenant à des femmes au Canada, alors qu'elles produisent des effets mesurables et durables. »

« L'autonomisation des entreprises appartenant à des femmes est essentielle pour stimuler l'innovation et la croissance économique. En investissant dans ces entrepreneures et en leur offrant un accès essentiel au capital, nous assurons la prospérité de leurs entreprises et renforçons notre compétitivité à l'échelle mondiale », a ajouté Emmy Babalola, associée, Deloitte Canada.

Inspiré par la raison d'être de BMO, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et par l'engagement de la Banque à doubler le soutien aux entreprises appartenant à des femmes, le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes a été créé en 2020. Après quatre ans, le programme s'est étendu à un large éventail de secteurs et d'industries. Il a soutenu 56 entreprises détenues par des femmes en Amérique du Nord, offrant plus de 500 000 $ en bourses aux bénéficiaires du programme, et a mis les femmes en contact avec des conseillers d'affaires et un réseau professionnel dynamique.

BMO s'engage depuis longtemps à éliminer les obstacles afin de donner aux femmes le pouvoir d'agir, de promouvoir leur croissance et de favoriser l'inclusion sur le marché en répondant à leurs besoins uniques. Voici quelques initiatives dignes de mention :

Un engagement à augmenter le nombre d'entreprises détenues par des femmes que nous soutenons sur le territoire desservi par la Banque au Canada. En date de 2023, BMO a soutenu plus de 146 000 entreprises détenues par des femmes au Canada, avec plus de 10 milliards de dollars en prêts.

BMO a créé des programmes destinés aux clientes, dont BMO pour Elles , qui se concentrent sur la parité des sexes pour les clients de la Banque, en soutenant la croissance des entreprises appartenant à des femmes et en donnant aux femmes les moyens d'avoir confiance dans leurs finances et leur avenir financier.

, qui se concentrent sur la parité des sexes pour les clients de la Banque, en soutenant la croissance des entreprises appartenant à des femmes et en donnant aux femmes les moyens d'avoir confiance dans leurs finances et leur avenir financier. BMO a établi un partenariat avec 1871, ce qui a permis de développer le programme WMN?FINtech. Depuis sa création en 2018, plus de 15 pour cent de toutes les femmes fondatrices d'entreprises du secteur de la technologie financière en Amérique du Nord ont participé à cette initiative.

Nous soutenons fièrement le Carol Shields Prize for Fiction, le plus important prix littéraire en langue anglaise dans le monde destiné aux femmes et aux écrivains non binaires. Le prix célèbre la créativité et l'excellence dans le domaine de la fiction au Canada et aux États-Unis, tout en visant à lutter contre les inégalités dans la culture relative à la révision littéraire, à la lecture et à la remise de prix.

Pour la quatrième année consécutive, BMO a été reconnu dans la liste Women Lead Here 2024 de Report on Business, une référence annuelle qui reconnaît les entreprises canadiennes ayant la meilleure diversité des genres au sein de leur direction.

Pour plus d'informations sur le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes, consultez www.bmopourelles.com.

À propos de BMO pour Elles

Officiellement lancé en 2016, le programme BMO rend hommage aux femmes vise à renforcer l'autonomie des femmes d'affaires grâce à des ressources adaptées, au développement de la conscience communautaire et à un meilleur accès au capital. En plus du programme de bourse BMO rend hommage aux femmes, ce programme supervise un groupe national de défenseurs - des directeurs, Gestion relationnelle, Services bancaires aux grandes entreprises, Services bancaires aux entreprises, formés et engagés à travailler avec les femmes propriétaires d'entreprise et les entrepreneures. Cette équipe est renforcée par des partenariats avec des organisations clés telles que la Women Presidents Organization, GroYourBiz, Women Business Enterprises et Women Get On Board.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de l'assurance, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte LLP, société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/about (en anglais).

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn , Twitter , Instagram ou Facebook .

2 mai 2024 à 08:00

