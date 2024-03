Admissibilité aux crédits d'impôts pour souscrire aux actions du Fonds de solidarité FTQ : le gouvernement du Québec reporte de trois ans l'entrée en vigueur de la nouvelle limite





MONTRÉAL, le 1er mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Québec a annoncé un report de trois ans de l'entrée en vigueur de la limite d'admissibilité au crédit d'impôt pour souscription aux actions des fonds de travailleurs. La limite proposée s'appliquera donc à compter de l'année fiscale 2027.

« Cette mesure permettra à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de continuer de bénéficier des crédits d'impôts pour leurs contributions au Fonds de solidarité FTQ. Le Fonds pourra ainsi augmenter ses actions au profit du développement socio-économique, notamment en investissant dès cette année des millions de dollars supplémentaires afin de construire plus de nouveaux logements au Québec. Je suis fière du rôle que le Fonds joue depuis maintenant 40 ans à faire avancer le Québec, fidèle à nos valeurs et à nos origines », a déclaré Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

Modification au prospectus simplifié

L'acquisition d'actions du Fonds de solidarité FTQ peut donner droit aux crédits d'impôt relatifs aux fonds de travailleurs. Les crédits d'impôt sont de 30 %, soit 15 % au Québec et 15 % au fédéral, et limités à un montant de 1 500 $ par année d'imposition, ce qui correspond à l'achat d'actions du Fonds de solidarité FTQ d'un montant de 5 000 $. Le gouvernement du Québec a annoncé le 1er mars 2024, par voie du Bulletin d'information 2024-3, que la législation fiscale sera modifiée pour reporter de trois ans la mesure prévoyant que seuls les particuliers dont le revenu imposable au Québec pour une année d'imposition donnée était inférieur au dernier palier d'imposition auraient accès aux crédits d'impôt.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 769 459 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

