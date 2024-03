GENESIS Pharma annonce un accord exclusif de distribution avec Regeneron Pharmaceuticals pour la mise sur le marché de cemiplimab en Grèce, à Chypre et à Malte





GENESIS Pharma, une société biopharmaceutique régionale spécialisée dans la lise sur le marché de médicaments innovants ciblant des maladies graves et rares en Europe centrale et de l'Est, annonce un accord exclusif de distribution pour cemiplimab, un médicament utilisé dans le traitement du cancer en Grèce, à Chypre et à Malte avec Regeneron Ireland DAC. Regeneron Ireland DAC est une filiale à 100 % de Regeneron, une biotech de premier plan qui invente, développe et met sur le marché des médicaments qui change la donne pour les personnes atteintes de maladies graves.

Le cemiplimab est un anticorps monoclonal entièrement humain ciblant le récepteur du point de contrôle immunitaire PD-1 sur les lymphocytes T et a été inventé à l'aide de la technologie exclusive VelocImmune® de Regeneron. Dans l'Union européenne, le cemiplimab est indiqué pour les adultes comme traitement en monothérapie pour certains patients atteints d'un carcinome basocellulaire localement avancé ou métastatique, en tant que traitement en monothérapie pour certains patients atteints d'un carcinome cellulaire squameux localement avancé ou métastatique, en monothérapie ou en association avec une chimiothérapie pour certains patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique et comme traitement en monothérapie pour certains patients atteints d'un cancer du col de l'utérus récurrent ou métastatique.

Les deux entreprises s'emploieront à finaliser efficacement la transition de toutes les activités pertinentes de mise sur le marché d'ici le deuxième trimestre 2024.

M. Constantinos Evripides, directeur général de GENESIS Pharma, déclare : « Notre société s'engage depuis plus de 20 ans à assurer l'accès des patients à des thérapies innovantes pour les maladies graves sur plusieurs marchés européens, en s'appuyant sur un réseau de partenaires en croissance continue qui comprend des entreprises biopharmaceutiques de premier plan à l'échelle mondiale. C'est donc un honneur de conclure un nouvel accord avec Regeneron, une entreprise pionnière engagée dans la science de pointe, qui renforce encore notre expertise à long terme et qui se concentre sur les médicaments ciblant les cancers difficiles à traiter. »

À propos de GENESIS Pharma : GENESIS Pharma est une entreprise biopharmaceutique régionale orientée vers la mise sur le marché de produits biopharmaceutiques innovants ciblant des maladies graves et rares en Europe centrale et en Europe de l'Est. Créée en 1997, GENESIS Pharma a été l'une des premières entreprises pharmaceutiques en Europe à se spécialiser dans le marketing, la vente et la distribution de produits biopharmaceutiques. GENESIS Pharma garantit un portefeuille solide dans des domaines thérapeutiques où les besoins médicaux non satisfaits sont importants, grâce à des alliances stratégiques de longue date avec certaines des principales entreprises biopharmaceutiques mondiales.

