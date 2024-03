Intersection de la route 169 et de la rue Mahikan, entre Roberval et Mashteuiatsh - Le gouvernement du Québec annonce la signature de l'entente de collaboration avec Pekuakamiulnuatsh Takuaikan pour l'aménagement d'une nouvelle intersection





ROBERVAL, QC, le 1er mars 2024 /CNW/ - La députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la signature de l'entente de collaboration avec Pekuakamiulnuatsh Takuaikan concernant le projet de construction de l'intersection de la route 169 et du prolongement de la rue Mahikan, entre Roberval et Mashteuiatsh.

Ce jalon important permet à Pekuakamiulnuatsh Takuaikan d'aller de l'avant avec le processus d'appel d'offres public pour la réalisation des travaux. Ce réaménagement permettra un accès sécuritaire au parc industriel de Mashteuiatsh et facilitera les déplacements dans ce secteur, en plus de diminuer la circulation lourde au coeur de la communauté.

« Il était primordial pour notre gouvernement de travailler en collaboration avec la communauté innue de Mashteuiatsh et la Municipalité de Roberval, dans le but d'établir un protocole d'entente bénéfique pour la population de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le partenariat annoncé aujourd'hui contribuera non seulement à la sécurisation de la route 169, mais également au développement économique régional, qui sont des priorités pour nous. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« La collaboration entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et Pekuakamiulnuatsh Takuaikan permettra d'offrir aux usagers de la route un accès sécuritaire à la nouvelle desserte industrielle construite par Mashteuiatsh. De plus, l'aménagement prévu sera en harmonie avec les interventions futures qui seront réalisées sur la route 169. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Le conseil de ville de Roberval se dit très heureux de l'annonce de la députée de Roberval. L'aménagement de l'intersection de la route 169 et du prolongement de la rue Mahikan permettra un accès sécuritaire au parc industriel de Mashteuiatsh et contribuera également au développement économique de ce dernier pour la communauté et la région. »

Serge Bergeron, maire de Roberval

Faits saillants

Le projet de construction de l'intersection de la route 169 et de la rue Mahikan représente un investissement total évalué entre 5 M$ et 10 M$.

Depuis 2019, le Ministère a mis à profit son expertise dans la conception d'un accès sécuritaire pour relier la route 169 au parc industriel de Mashteuiatsh . La nouvelle intersection s'intégrera dans la vision de développement du secteur, notamment avec le projet d'amélioration de la côte du Cran, à Roberval .

