/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À NORTH GRENVILLE/

AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] , une société spécialisée en gestion de projets offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du...

L'Arabie saoudite a reçu une reconnaissance internationale et a été saluée par l'ONU Tourisme et le Conseil mondial du voyage et du tourisme pour son exploit remarquable d'accueillir plus de 100 millions de touristes en 2023. Cet accomplissement a...