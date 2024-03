WISCO, China Unicom et ZTE reconnus comme « Meilleure innovation mobile pour l'économie connectée » aux GLOMO Awards 2024





ZTE et China Unicom ont déployé ensemble le plus grand réseau 5G privé de l'industrie sidérurgique mondiale pour WISCO, atteignant une couverture 5G impressionnante de 99 %

Le projet a déployé avec succès 25 applications sidérurgiques dans six scénarios majeurs, avec un réseau 5G privé appliqué dans le domaine de production clé de WISCO

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de technologies de l'information et de la communication, en partenariat avec Wuhan Iron and Steel Co.,Ltd. (WISCO) et China Unicom, ont annoncé que leur projet conjoint visant à concevoir une usine métallurgique intelligente entièrement connectée à la 5G a remporté le prix de la « Meilleure innovation mobile pour l'économie connectée » aux Global Mobile (GLOMO) Awards, lors du MWC Barcelone 2024. Ce prix récompense leurs efforts impressionnants visant à changer la façon dont les gens travaillent dans les usines et à numériser le lieu de travail.

Depuis 2020, les efforts de collaboration entre WISCO et ses partenaires ont conduit à la mise en place du projet d'« usine métallurgique intelligente entièrement connectée à la 5G ». Ce projet est maintenant devenu le plus grand réseau privé 5G de l'industrie sidérurgique mondiale, atteignant une couverture 5G impressionnante de 99 % dans les locaux de l'usine. Tirant parti de cette solide infrastructure de réseau 5G privé, le projet a déployé 25 applications sidérurgiques dans six scénarios majeurs. Parmi ces applications ont figuré la logistique intelligente, le contrôle de la production, la gestion des équipements numériques, le contrôle de l'énergie et de l'environnement, le contrôle de la qualité et la gestion de la sécurité. Pour rationaliser les opérations, l'usine a mis en place un centre de contrôle à l'échelle de l'entreprise ainsi que des centres d'opérations dédiés à la fabrication du fer, à la sidérurgie, au CSP et au laminage à chaud. Cette approche intégrée a ouvert la voie à un processus de fabrication de l'acier tout-en-un-clic.

Le réseau 5G privé a été intégré dans le domaine de production clé de WISCO. Plus de 100 ponts roulants suspendus ont achevé la reconstruction sans personnel. Depuis la mise en oeuvre du transport intelligent du fer fondu, l'efficacité du transport s'est continuellement améliorée. De plus, le système assure que la température du fer fondu ne baisse pas plus de 100 degrés pendant le transport, établissant un nouveau record d'efficacité extrême et entraînant une réduction annuelle de plus de 750 000 tonnes d'émissions de carbone.

Li Xiaotong, vice-président de ZTE , a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir ce prix au nom de l'équipe du projet conjointe. Ce projet compte parmi nos plus grandes réalisations pratiques dans le domaine de la mise à niveau numérique de l'industrie de la métallurgie de l'acier et de l'industrie de production par processus. La reconnaissance de ce projet par la GSMA deviendra pour nous un moteur de progrès continus. La solution de réseau 5G privé de bout en bout de ZTE, qui a été intégrée dans le parc industriel de WISCO dans un environnement à hautes températures et fortes interférences électromagnétiques, possède la même capacité de réseau que l'Ethernet industriel, tout en offrant les avantages supplémentaires d'un déploiement plus flexible et d'un accès plus pratique. À l'avenir, ZTE s'engage à travailler avec plus de partenaires de l'industrie pour promouvoir la transformation numérique et la mise à niveau intelligente de l'industrie sidérurgique. »

Les prix annuels des GLOMO Awards représentent la récompense la plus prestigieuse de l'industrie. Avec un jury composé cette année de plus de 240 analystes, professionnels des médias et experts de l'industrie venant du monde entier, les GLOMO Awards 2024 célèbrent les individus et les entreprises qui stimulent l'innovation et mettent en valeur l'excellence dans l'industrie mobile en pleine croissance.

