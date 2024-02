Kenai Therapeutics annonce un financement de série A de 82 millions de dollars pour faire progresser les thérapies cellulaires allogéniques de nouvelle génération pour les maladies neurologiques





Kenai Therapeutics, une entreprise de biotechnologie exploitant la technologie de cellules souches pluripotentes induites (iPS) pour découvrir et développer une plateforme de thérapies cellulaires de remplacement neuronal allogéniques pour les troubles neurologiques, a annoncé aujourd'hui un financement de série A de 82 millions de dollars, co-dirigé par Alaska Permanent Fund Corporation, Cure Ventures et The Column Group, avec la participation d'Euclidean Capital et de Saisei Ventures. Therapeutics a précédemment levé des fonds d'amorçage sous le nom de Ryne Bio.

« Nous sommes reconnaissants du soutien d'un groupe d'investisseurs leaders dans les sciences de la vie et d'une équipe de vétérans de l'industrie, dont les cofondateurs scientifiques Dr Howard Federoff et Dr Jeffrey Kordower, qui voient le potentiel dans l'approche de Kenai pour traiter les troubles du système nerveux central », a déclaré Nick Manusos, PDG de Kenai Therapeutics. « Leurs conseils seront inestimables alors que nous faisons bientôt progresser notre candidat principal, RNDP-001, en clinique pour le traitement de la maladie de Parkinson. »

RNDP-001 est une thérapie de cellules progénitrices de dopamine allogènes dérivées de l'iPS pour le traitement des formes idiopathiques et héréditaires de la maladie de Parkinson. Elle a fait preuve d'une survie robuste, d'une innervation et d'un sauvetage comportemental dans des modèles précliniques de la maladie de Parkinson. Le produit de ce financement permettra à la société de soumettre une IND pour le RNDP-001 et d'achever les essais cliniques de phase 1, qui débuteront au cours de l'année.

« La plateforme propriétaire de Kenai s'appuie sur une approche émergente pour traiter les troubles du système nerveux central en remplaçant les neurones perdus à cause de la neurodégénérescence », a déclaré Jeff Jonas, M.D., président et membre du conseil d'administration de Kenai Therapeutics et partenaire de Cure Ventures. « La nature potentiellement curative du RNDP-001 pour la maladie de Parkinson pourrait modifier radicalement les résultats pour les patients ayant très peu d'options de traitement. »

En plus de RNDP-001, Kenai développe un pipeline robuste de thérapies de cellules de remplacement de neurones dopaminergiques avancées pour les troubles neurologiques. La société continuera de travailler avec son partenaire de fabrication sous contrat, FUJIFILM Cellular Dynamics, un expert de premier plan dans la technologie et la recherche iPS, pour les services de fabrication et de développement.

« En tant que leader mondial dans le domaine des cellules souches embryonnaires, nous sommes ravis d'aider l'équipe de Kenai Therapeutics à réaliser des progrès dans ce domaine scientifique prometteur pour les patients atteints de maladies neurodégénératives », a déclaré Tomoyuki Hasegawa, président et PDG de FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc.

« L'approche de Kenai pour traiter la maladie de Parkinson se différencie de manière notable des approches concurrentes de thérapie cellulaire et présente un potentiel de modification de la maladie pour les patients dont les options thérapeutiques sont limitées et essentiellement symptomatiques », a déclaré Jeff Goater, associé chez The Column Group. « Nous sommes fiers de pouvoir soutenir Kenai dans sa mission de faire progresser RNDP-001 pour aider les familles et les patients atteints de cette maladie dévastatrice. »

À propos de Kenai Therapeutics

Kenai Therapeutics (Kenai) est une entreprise de biotechnologie pionnière dans des approches de nouvelle génération pour guérir les troubles neurologiques. La société utilise la technologie des cellules souches pluripotentes induites (iPS) allogéniques, une percée récompensée par le prix Nobel, qui permet aux scientifiques de produire de nombreux types de cellules humaines. Cela permet de faire progresser les thérapies de remplacement des neurones prêtes à l'emploi de Kenai. En se focalisant sur une plateforme technologique iPS et en établissant des partenariats avec des leaders mondiaux en matière de prestation chirurgicale et de développement clinique, Kenai s'engage à faire évoluer un pipeline de classe mondiale ciblant les maladies neurologiques. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.kenaitx.com.

À propos d'Alaska Permanent Fund Corporation

L'Alaska Permanent Fund Corporation (APFC) a été créée par l'Assemblée législative de l'Alaska en 1980 en tant qu'entité d'État quasi-indépendante chargée de l'importante mission d'investir et de gérer prudemment les actifs du Alaska Permanent Fund. Les actifs du Fonds s'élèvent à environ 80 milliards de dollars et sont investis dans une vaste gamme d'actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les produits alternatifs et l'immobilier. Le Fonds est un investisseur actif dans les biotechnologies et les sciences de la vie depuis 2013 et ces actifs représentent maintenant environ 8 % du portefeuille de capital-investissement de l'APFC, qui s'élève à 15 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.apfc.org.

À propos de Cure Ventures

Fondée en 2021, Cure Ventures est une société de capital-risque spécialisée dans les sciences de la vie qui se focalise sur la création ex nihilo de sociétés autour de technologies curatives révolutionnaires. Avant tout, l'équipe de Cure se distingue par le respect des individus et de la science. Sous la direction de professionnels de l'industrie très compétents, la thèse d'investissement de Cure repose sur trois principes : un modèle de financement initial qui permet à Cure de réduire les risques liés à la science et de préparer les entreprises au succès ; une validation génétique qui augmente la probabilité de succès ; et des opérateurs intégrés chez Cure pour favoriser la prise de décisions quotidiennes optimales en collaboration avec les fondateurs. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.curevc.com.

À propos de The Column Group

The Column Group (TCG) est une entreprise de capital-risque de premier plan basée à San Francisco qui cherche à collaborer avec des fondateurs scientifiques exceptionnels, des entrepreneurs, des dirigeants et des organisations d'investissement partageant une vision commune pour la création de la prochaine génération d'entreprises de découverte et de développement de médicaments. TCG investit dans des sociétés de recherche médicamenteuse ciblant des maladies et ayant le potentiel de devenir des pionniers dans leur domaine respectif. Ces entreprises sont fortement soutenues par les compétences uniques et complémentaires de l'équipe de TCG, qui comprend d'éminentes autorités dans les domaines scientifique, opérationnel et financier. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.thecolumngroup.com.

À propos de FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc.

FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc. est un leader dans le développement et la fabrication de cellules souches pluripotentes induites (iPS) humaines et de cellules dérivées d'iPS, utilisées dans la découverte de médicaments, les services de développement et de fabrication sous contrat pour les thérapies cellulaires. Pour ses partenaires, FUJIFILM Cellular Dynamics utilise sa plateforme iPS pour faire progresser le développement des candidats thérapeutiques en clinique et propose des services de développement et de fabrication sous contrat (CDMO). En plus de la thérapie cellulaire, FUJIFILM Cellular Dynamics propose également des outils de recherche en sciences de la vie, y compris les produits iCell® inventoriés de l'entreprise, disponibles dans presque tous les types de cellules et provenant de plusieurs lignées cellulaires pouvant être utilisées pour l'identification de cibles ainsi que pour les tests de toxicité. La société propose aussi des services cellulaires personnalisés et des services de banque cellulaire. L'objectif de FUJIFILM Cellular Dynamics est de bénéficier de l'utilité étendue des iPS pour faire évoluer la santé humaine et améliorer la qualité de vie des patients dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.fujifilmcdi.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 février 2024 à 15:35

