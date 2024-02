MWC 2024 | La solution de protection multicouche contre les ransomwares (MRP) de Huawei est la première à obtenir la certification Tolly





BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2024, la solution de protection multicouche contre les ransomwares (MRP) de Huawei a été certifiée par Tolly Group, un organisme de test international qui fait autorité. Les résultats des tests montrent que la solution MRP de Huawei a détecté 100 % des échantillons de ransomware grâce à l'association entre le réseau et le stockage. Les périphériques réseau peuvent percevoir les informations et le niveau du ransomware, et collaborer avec les périphériques de stockage pour le blocage et la protection, en rétablissant les services à l'état normal.

Les attaques de ransomware continuent d'être une menace mondiale, les services, les technologies de l'information et les industries manufacturières étant les principales cibles. Par conséquent, il est essentiel que les entreprises améliorent l'« immunité » de leurs centres de données afin de se protéger contre les virus et les attaques de ransomware, et d'assurer le fonctionnement stable de leurs systèmes de services de base.

La solution MRP de Huawei est la première solution de protection contre les ransomwares de l'industrie à réaliser une collaboration entre le réseau et le stockage, et offre une défense en deux lignes qui comprend six couches de protection. Le réseau est la première ligne de défense en matière de sécurité, assurant la prévention des intrusions à la frontière du réseau et la prévention de la propagation sur l'intranet. Le stockage est la dernière ligne de défense pour la protection des données, offrant une protection du stockage, des instantanés sécurisés, une protection de la sauvegarde et une protection de la zone d'isolation. La solution MRP constitue un système de défense en profondeur avec des phases pré-, intra- et post-événement, qui est conforme au cadre de cybersécurité Identification, Protection, Détection, Réponse et Rétablissement (IPDRR) développé par l'Institut national des normes et de la technologie (NIST). Il s'agit d'une solution systématique de défense contre les attaques de ransomware, qui peut mieux répondre aux exigences des entreprises internationales en matière de sécurité de l'infrastructure des centres de données.

Le test de la solution MRP comprend 21 cas de test. La solution MRP les a tous passés avec succès. Le test porte sur la détection collaborative, le blocage collaboratif, la protection collaborative et le rétablissement du service.

Lors du MWC 2024, Kevin Tolly, fondateur du Tolly Group, a délivré le certificat « Huawei Multilayer Ransomware Protection (MRP) Solution » à Huawei. Il a déclaré : « Ce test a couvert les quatre aspects de la protection contre les ransomwares, notamment la détection et le blocage des virus, la protection du système et le rétablissement du système. Il s'est appuyé sur 21 scénarios de test typiques et constitue le test le plus complet et le plus strict que Tolly ait mené jusqu'à présent sur la protection contre les ransomwares. Les résultats des tests montrent que la solution MRP de Huawei est à la pointe de l'industrie. »

