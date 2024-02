La SCHL annonce les lauréats des Prix d'excellence en recherche sur le logement





OTTAWA, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement?(SCHL) a annoncé aujourd'hui les lauréats de la sixième édition des Prix d'excellence en recherche sur le logement. Ces prix, qui soulignent l'excellence en recherche, fournissent du financement pour soutenir des travaux qui généreront les données et les renseignements nécessaires pour faire progresser les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement?(SNL) du Canada.

Les Prix reconnaissent l'innovation et l'influence de la recherche sur le logement, de la formation en recherche, de la mobilisation des connaissances et des activités de sensibilisation au Canada. Ils aident à bâtir et à maintenir la culture du savoir fondé sur la recherche au Canada dans des domaines clés, y compris les sciences sociales et humaines, la santé et la technologie. La SCHL administre ce programme pour le compte du gouvernement du Canada.

Un groupe d'experts a examiné les candidatures en fonction d'un ensemble rigoureux de critères. Ses membres ont déterminé les projets les plus susceptibles de produire les données et les renseignements nécessaires aux décideurs pour améliorer l'abordabilité du logement et mieux répondre aux besoins de la population canadienne en matière de logement. Michel?Tremblay, président et premier dirigeant intérimaire de la SCHL, remettra les prix lors d'une cérémonie qui aura lieu à Ottawa dans le cadre de la Conférence nationale sur le logement, les 18 et 19?mars.

Citation?:

« Pour toutes les parties prenantes du secteur, y compris les innovateurs, les constructeurs et tous les ordres de gouvernement, la recherche est essentielle afin de cerner et de résoudre les problèmes de logement. On ne peut pas s'attendre à ce que la même approche commence soudainement à produire de meilleurs résultats. Merci à toutes les personnes qui ont soumis le fruit de leur travail dans le cadre des Prix d'excellence en recherche sur le logement de 2023, et félicitations à nos lauréats. Votre travail nous aide à mieux comprendre nos les besoins et à trouver de nouvelles façons d'y répondre. Ces recherches stratégiques de premier ordre font vraiment progresser notre pays vers un avenir meilleur en matière de logement. » -Michel?Tremblay, président et premier dirigeant intérimaire de la SCHL

Prix?:

Médaille de la présidence de la SCHL pour la recherche exceptionnelle sur le logement (25?000?$)

Plus haute distinction parmi les Prix d'excellence en recherche sur le logement, la médaille souligne une contribution importante à la recherche, ce qui nous aide à réaliser notre aspiration de rendre le logement abordable pour tout le monde au Canada. Elle est remise à une équipe ou à une personne qui a fait des recherches dans l'un des domaines prioritaires de la SNL, que le président de la SCHL a également désigné comme étant prioritaire. La priorité pour?2023 était?: Défis et solutions quant aux écarts dans l'offre de logements au Canada. Nous reconnaissons que l'un des plus grands obstacles à l'abordabilité au pays est notre grave pénurie de logements. Pour remédier à cette pénurie, nous avons besoin d'approches novatrices fondées sur des données probantes.

Lauréate?: L'Université de Toronto pour son projet intitulé ReHousing the Yellowbelt: Rezoning Single-Family Homes as Multiplex Housing. Ce projet aborde un aspect du zonage municipal qui a une incidence importante sur la densité possible dans nos villes. Michael?Piper, professeur adjoint en design urbain et en architecture ainsi que directeur du programme de maîtrise en design urbain de l'Université, acceptera le prix au nom de son équipe de recherche.

Prix Toit d'or pour l'excellence en recherche sur le logement (12?500?$)

Ce prix récompense les recherches qui améliorent notre compréhension de l'un des domaines prioritaires de la SNL et qui ont une incidence sur le milieu universitaire ou le secteur de l'habitation.

Lauréate?: L'Université de la Colombie-Britannique pour son projet Housing Assessment Resource Tools (HART), un outil à la fois pour l'évaluation des besoins de logement, l'évaluation foncière et l'acquisition de propriétés. Alexandra?Flynn, professeure agrégée à la Peter?A.?Allard School of Law de l'Université, acceptera le prix au nom de son équipe de recherche.

Prix Toit d'or pour le savoir en action (12?500?$)

Ce prix récompense les projets qui établissent un lien entre l'excellence en recherche et les mesures concrètes qui changent les choses dans le secteur de l'habitation.

Lauréate?: La BC Society of Transition Houses, établie à Vancouver, pour son projet intitulé Practical Applications of a Women-Centred Approach to Housing Design. Ce projet visait à trouver de nouvelles façons améliorées de répondre aux besoins en matière de logement des femmes et de leurs enfants ayant été victimes de violence. Ghazaleh?Akbarnejad, coordonnatrice de projets, acceptera le prix au nom de son équipe de recherche.

Renseignements supplémentaires?:

Le portail de candidature des Prix d'excellence en recherche sur le logement de?2024 ouvrira plus tard cette année. Les chercheurs peuvent présenter une demande de financement qui reconnaît l'innovation et l'influence de la recherche, de la formation, de la mobilisation des connaissances et des activités de sensibilisation en matière de logement au Canada. Visitez notre site Web pour en savoir plus sur les Prix d'excellence en recherche sur le logement .

La SCHL met en oeuvre des programmes en vertu de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), le plan du Canada de plus de 82?milliards de dollars sur 10?ans qui permettra à plus de personnes au pays d'avoir un chez-soi. La SNL couvre l'ensemble du continuum du logement, qu'il s'agisse de maisons d'hébergement, de logements de transition, de logements communautaires ou abordables, ou encore de logements du marché destinés à la location ou à la propriété. Nous produisons des rapports trimestriels sur les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs de la SNL, que nous publions en ligne .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des renseignements impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

