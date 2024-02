Air Canada figure parmi les Meilleurs employeurs de Montréal pour la 11e année de suite





La société aérienne se distingue grâce à ses pratiques en matière de ressources humaines, à ses programmes de formation complets et à ses programmes de santé et de bien-être destinés aux employés.

MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Air Canada s'est de nouveau classée parmi les Meilleurs employeurs de Montréal pour 2024 dans le cadre de la dernière remise des prix Meilleurs employeurs de Montréal. Cette prestigieuse distinction reflète l'engagement de la Société envers ses employés et ses efforts soutenus pour créer un environnement de travail positif et inclusif.

Avec plus de 10 000 employés à Montréal et jusqu'à 1 094 vols hebdomadaires reliant notre plaque tournante de l'aéroport Montréal-Trudeau à 89 destinations au Canada et à l'étranger, Air Canada contribue significativement à la réussite économique de Montréal. Air Canada est la plus importante entreprise du secteur privé du Canada à offrir fièrement des services dans les deux langues officielles, faisant ainsi preuve d'un véritable leadership au sein des grandes entreprises canadiennes en matière de promotion du bilinguisme.

« Nous sommes très heureux de figurer parmi les Meilleurs employeurs de Montréal pour la 11e année de suite, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques. Ce prix est une immense source de fierté pour nous tous, et tout particulièrement pour les 10 000 employés et plus qui vivent et travaillent à Montréal, où est situé notre siège social mondial. Nous avons investi sans relâche dans nos programmes pour employés centrés sur leur santé et leur bien-être, de même que dans des programmes de formation complets. Cette reconnaissance témoigne de notre approche axée sur notre personnel et de notre engagement à favoriser un environnement de travail positif et inclusif où tout le monde est valorisé et peut s'épanouir. »

Air Canada s'est vu accorder une série d'autres distinctions pour ses programmes liés aux employés, notamment :

inscription au palmarès Achievers des 50 entreprises les plus engagées pour une sixième année de suite;

classement parmi les Meilleurs employeurs de Montréal en 2023, selon Mediacorp Canada, pour une dixième année d'affilée;

place dans le palmarès Forbes 2023 des Meilleurs employeurs du Canada pour une huitième année consécutive;

pour une huitième année consécutive; prix Innovative HR Team 2023 de HRD pour ses programmes de ressources humaines avant-gardistes.

À propos d'Air Canada

